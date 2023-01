Tohle je ta nová totalita, ukazoval Babiš plnému sálu. Pavel, Fiala a EU, kde se bude rozhodovat bez nás

reklama

Bývalý premiér a uchazeč o post prezidenta republiky Andrej Babiš pokračuje v kontaktní kampani. Během čtvrtečního večera zavítal do středočeského Benešova, kde téměř dvě hodiny debatoval s lidmi. V úvodu akce Babiš poděkoval všem občanům, kteří mu v prvním kole voleb dali svůj hlas. “Dostal jsem o půl milionu hlasů víc než hnutí ANO ve sněmovních volbách. Mockrát vám za to děkuji!” nešetřil slovy díků.

Prozradil, že do začátku druhého kola zavítá ještě na několik míst. Již v dnes by se měl podívat do Liberce a Jablonce nad Nisou. Podle oficiálního facebookového profilu poslance SPD Jaroslava Foldyny zavítá Babiš rovněž v pátek do severočeského Děčína. Počátkem následujícího týdny vyrazí Babiš také do Brna a Hradce Králové, pak se podle svých slov již bude plně soustředit na televizní duely.

Andrej Babiš přítomným občanům zopakoval, že jeho rival Petr Pavel je kandidátem vládní pětikoalice. “Je to naprosto jasné, celá vláda mu vyjádřila podporu, snad kromě dvou ministrů všichni. Vláda mu dělá kampaň, tak těžko může říkat, že není vládní kandidát. Já jsem proti tomu kandidátem opozice a jsem naprosto nezávislý, nepřijímáme žádné dary a nikdo si mě nekoupí,” konstatoval expremiér a připomněl, proč před více než 10 lety vstupoval do politiky. “Korupce tu byla nesnesitelná, nemohl jsem se na to dívat,” dodal.

“Teď jsem v publiku zaslechl slovo totalita. Ano to je přesně ono. Když pan Pavel říká, že prosazuje klid a řád, tak nám to něco připomíná. Na úřadě vlády teď mají úředníka, který chce diktovat médiím co smí a nesmí říkat a prosazuje jediný “správný” názor. Ten jejich cenzor říká, že naše billboardy prosazující mír jsou dezinformace. No ale když mě pětikoalice dala na plakáty vedle Putina, tak hádejte, tak to podle tohoto cenzora dezinformace nebyla. Tohle je ta nová totalita!” rozohnil se Babiš v proslovu před občany.

Sám podle svých slov bude dělat všechno pro to, aby pokusům o omezování svobody slova zabránil. “Slibuji vám, že budeme proti cenzuře aktivně bojovat a ctít svobodu slova. Proč přece byla v listopadu 1989 revoluce! Abychom si mohli svobodně říkat co chceme!” pokračoval a divadelní sál burácel nadšením. Doplnil, že pokud někdo ve svém projevu porušuje zákon, máme tu soudy, aby rozhodly. “Od toho je tu justice a ne nějací úředníci na Úřadu vlády,” řekl ještě.

Zdůraznil, že zná problémy občanů a z pozice prezidenta hodlá všem maximálně pomáhat. Podrobněji mluvil o ekonomické a energetické krizi, připomněl, že dávno doporučoval vládě, aby problémy s elektřinou řešila vykoupením ČEZu a neopomněl se zastavit u inflace a rostoucích cen potravin, kde Česko čelí tlaku nadnárodních obchodních řetězců, kteří určují ceny aniž by se ptali výrobců.

Je třeba říci, že i samotné občany během diskuse nejvíc zajímalo téma války na Ukrajině a udržení míru v Evropě. “Mírová jednání a konec zabíjení, to nás musí zajímat. Nechci válku!” opakoval Andrej Babiš za hlasitého souhlasu plného sálu. “Oni mluví o válce, oni stále říkají, že jsme součástí války. Zesměšňují mě, když nesouhlasím s Pavlem v tom, že mír je iluze. Není, mír není iluze. Mír neznamená ani to, že máme ustupovat Rusku. Putin musí z Ukrajiny odejít. Obviňují mě, že straším lidi, ale čím je straším, řekněte mi to. Já mluvím o míru, to vláda mluví o válce,” zdůraznil Babiš.

“Potřebujeme prezidenta, který bude bojovat za české zájmy. Pan Pavel je pro zrušení jednomyslnosti při hlasování v EU, to by znamenalo, že budou rozhodovat bez nás,” podotkl kandidát na prezidenta.

Od řady občanů si Babiš vyslechl nespočet slov díků a uznání i slibů, že má jejich hlasy jisté. “Jste naše jediná šance,” dodala žena z publika v závěru svého krátkého vystoupení. Prostor k dotazu dostal i Babišův nevolič. “Budu volit Petra Pavla, nesouhlasím s vámi, ale uznávám vás jako lídra,” sdělil konkurenční volič Babišovi. “Víte, pan Pavel má možná hezký knír a naučil se říkat několik ekonomických frází, ale bohužel by byl jen loutkou této vlády. Naše země v této situaci nemůže mít na Hradě loutku,” reagoval zcela klidným hlasem Babiš. Přítomný místopředseda hnutí Karel Havlíček ocenil, že volič jiné strany vyjádřil Babišovi respekt a byl schopen kultivované diskuse, což se nedá říct o zhruba dvou desítkách odpůrců před divadlem, kteří skandovali antibabišovská hesla.

Obrovský potlesk si ovšem kromě Babiše během debaty vysloužil i někdo jiný. Slavná česká herečka Jaroslava Obermaierová. “Neustále vám nadávají a tváří se, že sežrali všechnu moudrost světa. Posmívají se vám a vy vůbec nejste schopni na to ostře reagovat. Jste na ně pořád strašně slušní, musíte se bránit. Víte, mě baví ta strašná nenávist, co v některých lidech je. Já jsem obyčejná herečka, ale říkám vám, braňte se proti nim víc. Nechovejte se vůči této vládě tak slušně, ona si to nezaslouží. Ještě tady z toho nakonec budu mít problémy, ale mě to nevadí. Jeden můj kolega říkal co herec to blbec. Není to pravda, minimálně čtyři herci blbí nejsou, ale je jich fakt málo. Nevím co s tím vším dělat, protože nenávist ve společnosti je obrovská. Rodiny jsou často rozhádané a to už je moc. Tohle jsem nezažila nikdy, ani po revoluci ne. Přeju vám hlavně štěstí pane Babiši,” uvedla herečka Obermaierová.

