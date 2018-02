Tohle nevidí jenom idiot. Nebo analytik České televize. Učitel z pohraničí odhaluje trik, jakým se dosáhlo toho, že „pana profesora volili ti vzdělaní“

ROZHOVOR Informace o „hloupějších“ voličích Miloše Zemana jsou dosti překroucené, myslí si učitel ze severočeského pohraničí Petr Kaššák. Jenom idiot nebo analytik České televize podle něj nevidí rozdíl mezi formálním vzděláním, rozumem a životní zkušeností. Pro své oponující tvrzení, že „zemanovci“ jsou naopak ti moudřejší, má logické vysvětlení. Dává k zamyšlení skutečnost, že to byl Zeman, kdo byl za komunismu „odejit“ z akademické půdy, zato Jiřího Drahoše se normalizační praktiky kupodivu nedotkly. Současného prezidenta ale neglorifikuje, jeho případné neřesti prý ale nikoho z kritiků neopravňují k hloupému nálepkování jeho voličů.

Někteří komentátoři přišli s názorem, že prezidenta Zemana volili spíš lidé starší nebo z chudších regionů, Drahoše naopak lidé vzdělanější a mladší. Vy jako učitel, navíc ze severočeského pohraničí, které je typicky „zemanovské“, si rovněž myslíte, že jsou voliči Miloše Zemana hloupější?

Po prezidentské volbě jsem se jako mnozí jiní dozvěděl, že na základě statistických dat volila Miloše Zemana ta méně vzdělaná část národa. Den na to už jsem se dočítal, že Zeman vyhrál volby díky hlupákům, nevzdělancům a nezaměstnaným. A to prosím nikoli jen a pouze někde v komentářích na Facebooku, ale v podobném duchu se nesly i články od renomovaných novinářů.

Počkal jsem tedy, až situace kolem volby prezidenta trochu vychladne (a i já vychladnu) a nyní se tedy s čistou hlavou poperu s onou demagogií, které se dopustila některá vybraná média. Předem bych se chtěl zastat té – věřím, že naprosté – většiny novinářů, kteří dělají svou práci profesionálně a nenaskakují na podobně zjednodušující vidění světa.

Otázka tedy zní: Jsou voliči Miloše Zemana hloupější než voliči Jiřího Drahoše? Analytici vystupující v České televizi sdělili národu, že Miloše Zemana volili lidé s nižším stupněm formálního vzdělaní...

To ale do jisté míry pravda je, nebo ne?

Ano, je to pravda. Nicméně ti samí lidé už vás zapomněli informovat i o jiné skutečnosti, a sice o tom, že Miloše Zemana volil větší podíl starších obyvatel, což má své konsekvence: U starších obyvatel je výrazně méně lidí jak s maturitou, tak pochopitelně i s VŠ vzděláním. Uvědomme si, prosím, že v dobách, kdy studovali naši prarodiče, mělo maturitu kolem 15 procent populace. Naproti tomu v dnešní generaci je maturita v podstatě už samozřejmostí. Nikoho, kdo umí základní aritmetiku, proto snad nepřekvapí, že volí-li vás spíše starší část populace, bude vaše voličská obec vykazovat nižší míru dosaženého vzdělání.

Ovšem jen idiot, demagog nebo analytik z ČT nevidí – nebo nechce vidět – rozdíl mezi formálním vzděláním a rozumem, moudrostí a životními zkušenostmi.

To byste tedy v podstatě pro změnu mohl říci, že Zemanovi voliči jsou lidé s větší životní moudrostí, a podle dané logiky by to také musela být pravda, ne?

Přesně tak. Chtěl-li bych být podobně nekorektní, psal bych o tom, jak voliči Miloše Zemana díky vyššímu věku disponují větším množstvím životních zkušeností a že mají „vysokou školu života“, která je nenahraditelná a nejlepší.

Dotkl jste se cynicky České televize, tedy veřejnoprávního média, které je podle části veřejnosti jaksi zprivatizované „kavárnou“ a „jejími“ redaktory… Jaká byla role tohoto média v předvolební kampani?

O to horší tyto výroky jsou, že zazněly i ve veřejnoprávním médiu. Tedy médiu, které pět let vykřikovalo, že pan prezident rozděluje společnost. Jsem jediný, kterému přijde zvláštní, že instituce která soustavně pět let kritizuje prezidenta z rozdělování společnosti, rozdělí společnost tím nejhorším možným způsobem? Když rozdělí voliče prezidentských kandidátů na ty vzdělané a nevzdělané.

Takže ale společnost jako rozdělenou vnímáte? Co dešifrujete z volebního chování obecně posledních let?

Copak jsem jediný, kdo si všiml, že za 28 let volby do Poslanecké sněmovny dopadají zcela odlišně? Jednou vyhraje pravice, pak levice, pak remíza, pak ANO… Ale voliči se přeci nezměnili, ti přeci zůstávají stejní. Oni přece za jedno volební období zázračně nezmoudřeli, aby pak další volební období zase zhloupli.

Vy myslíte, že podle povolebních modelů nelze usuzovat na nějaká demografická data, která tu společnost „statisticky“ v dané chvíli rozdělují?

Idiot zůstane idiotem nehledě na to, zda vhodí do volební urny hlas ODS nebo ČSSD. A to je premisa, kterou bych rád předal lidem. Máte pravdu v tom, že společnost můžete na základě volebních dat rozkrájet nejrůznějším způsobem. Můžete psát o tom, že ODS volili živnostníci, že SPD mělo nejmenší podíl voličů cikánské národnosti, že TOP 09 měla největší podíl herců a KSČM největší podíl bývalých členů lidových milicí. Ale k čemu je to dobré? Nerozděluje právě tohle povrchní vnímání společnost více než leckdy kontroverzní názory Miloše Zemana?

Škatulkování, kastování je už z historie způsob, jak někoho dostat do podřízeného stavu. Je to forma manipulace, kterou mohou používat ti, kteří mají kolem sebe široké „obecenstvo“. Je to zjednodušování, které má dát vyniknout „černobílé pravdě“ druhé strany barikády. Jako je tomu nyní, kdy jsme tlačeni, abychom zvolili cestu jedině na Západ, nebo jedině na Východ… Prezidentští kandidáti byli pro toto nálepkování tím nejzářnějším příkladem, nemyslíte?

Tohoto hloupého nálepkování se dopouštějí i zahraniční média, když píší, že zvítězil proruský Zeman nad proevropským Akademikem. Jen málokdo si uvědomí, že to byl Miloš Zeman, který byl v minulém režimu kvůli kritickým postojům vyhozen z akademické půdy, zatímco pan Jiří Drahoš povyšoval i v normalizační komunistické éře, a tím nechci Jiřího Drahoše nikterak kritizovat. Pravděpodobně to bude inteligentní a slušný člověk.

Také chápu, že Miloše Zemana spousta lidí nemá rádo, a upřímně řečeno si myslím, že v mnoha věcech naprosto oprávněně, nicméně to nikoho z kritiků neopravňuje hloupě nálepkovat jeho voliče. Sparťani jsou hrubiáni a slávisté andílci? Nebo je to jinak? Nenálepkujte a nenechte se onálepkovat a volte vždy podle toho, jak považujete za rozumné vy, a ne, jak by si přálo vaše „vzdělanější okolí“.

