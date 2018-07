Tohle prý říkají politici za zavřenými dveřmi. Moravec zase jednou koukal

Lukáš Macek se v úvodu pokoušel vysvětlit rozpor mezi prohlášeními německé kancléřky Angely Merkelové a českého premiéra Andreje Babiše. Zatímco Merkelová tvrdí, že se 14 zeměmi včetně Česka uzavřela dohodu o vracení migrantů, Babiš tuto informaci rezolutně popírá. Macka to prý až tak nepřekvapuje. Čeští politici prý často něco dohodnou v Bruselu, ale pak to doma před voliči zapírají nebo uzavřenou dohodu interpretují dosti odlišně.

Není prý namístě ani chvála Andreje Babiše, že země V4 vyhrály, když prosadily konec debat o povinných kvótách. „Takovéto honění trika ‚my jsme všechno prosadili‘, ono to bylo z 80 procent vlamování se do otevřených dveří,“ podotkl Macek s tím, že na kvótách už trvala jen italská vláda, kterou mnozí čeští politici veřejně chválí a oceňují. Patřil k nim i Tomio Okamura (SPD). Nikdo další už o kvóty nestál. Ani Francie, ani Německo.

Tomáš Prouza dal svému předřečníkovi za pravdu. „Přes Česko do Německa téměř žádní migranti nepřicházejí. Nám by se nic nestalo, kdybychom tu dohodu uzavřeli,“ zaznělo z úst bývalého státního úředníka. Debata se podle jeho názoru vedla o tom, že je třeba dodržovat pravidla při zacházení s migranty. „Jsem rád, že je to možná takto, mnohem horší by bylo, kdyby se s námi už Němci nebavili a rovnou nás odepsali,“ dodal Prouza. Podle jeho názoru se na summitu jen potvrdilo, že Česko není ochotné spolupracovat na řešení problémů. „Na to doplatíme v řadě dalších agend. Budeme si hůře prosazovat to, co potřebujeme,“ varoval Prouza.

Může prý dokonce dojít i ke zúžení Schengenu a pokud nebudeme více jednat s partnery, pak se nám podle Prouzy může stát, že najednou budeme stát mimo schengenský prostor, což nám notně uškodí.

Svět se mění. Čeho všeho se můžeme dočkat?

Michael Kraus, který prchl z Československa do USA před sovětskými tanky, dodal, že i v USA řeší problémy s migranty. Jak evropští, tak američtí politici jsou si prý vědomi, že problémy migrace dlouho neřešili a teď z toho těží nová politická hnutí.

Před kamerami také zaznělo, že administrativa Donalda Trumpa je hodně nevypočitatelná a Evropa hledá cesty, jak se obejít bez USA, v otázkách obrany i obchodu. Kvůli obchodní válce, kterou 45. prezident USA rozjíždí, se může stát, že EU uzavře více obchodních dohod s jinými partnery. „Já si myslím, že to tak dopadne,“ prohlásil Prouza. Zachovat EU má tedy smysl.

Lukáš Macek varoval, že ti, kteří dnes tleskají Donaldu Trumpovi a rozpadu EU, si neuvědomují, že se nám to může vymstít. Pokud se největšími světovými hráči stanou Čína, Rusko nebo Írán, tak tyto země nebudou váhat a spočítají Západu všechny skutečné i domnělé křivdy. Prouza mu dal za pravdu. Důrazně varoval, že zatímco s Čínou se možná půjde nějak dohodnout, s Ruskem to prý možné nebude. Tomáš Prouza má za to, že Rusko bude vystupovat agresívně. Lidé v Rusku totiž nebohatnou. „Možná proto musí (ruský prezident) Vladimir Putin nabízet tolik her, protože není schopen nabídnout více chleba,“ upozornil Prouza. „S Ruskem podle mě ta dohoda dneska možná není,“ zaznělo z úst bývalého státního tajemníka.

Macek připomněl, že na Západě je migrace běžným jevem, a to i v zemích, které nebyly koloniálními mocnostmi, např. Rakousko. Tradiční strany ale buď zapomněly nebo nechtěly lidem vysvětlovat, že každá mince má dvě strany. Na jedné straně platí, že migrace je normální, ale nejsou normální některé problémy, které dnes sledujeme, a ty je potřeba řešit. V soukromých rozhovorech to mnoho politiků přiznává. Titíž politici jsou si prý vědomi toho, že řešení jde nalézt v rámci EU. „Je spousta evropských politiků, kteří vám řeknou: ‚Evropa je dobře, tahle evropská směrnice je dobře, ale nechtějte po mně, abych to říkal svým voličům.‘ To je věta, kterou jsme slyšel x-krát,“ prozradil divákům Macek. Měli bychom si prý nahlas říci, že se máme dobře a měli bychom si toho vážit. Bohužel si toho moc nevážíme. Macek to popisuje jako „syndrom rozmazleného dítěte“.

„V momentě, kdy ta evropská návnada zmizí, tak se můžou stát velmi drsné a nebezpečné věci. Samozřejmě, můžeme říci, nás se to netýká, ale představa, že třeba na Balkáně bude válka a nás tady v Astérixově vesničce se to nedotkne, je naprosto mylná,“ varoval Macek.

Rozcupoval tím myšlenku Andreje Babiše, že by se z nás měla stát jakási vesnička známá z filmů o Astérixovi a Obelixovi. Pokud se jednou dostanou do opravdu velkých problémů Němci, Francouzi či Italové, tak budeme mít problémy i my. Žádná představa vesničky nás nezachrání.

