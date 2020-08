Tohle se zpívat nebude, to je rasismus! Černoška z Finska si ochočila celou BBC

Anketa Je Adam Vojtěch dobrý ministr zdravotnictví? (Ptáme se od 25. 8. 2020) Ano 71% Ne 29% hlasovalo: 5898 lidí jenom instrumentální verze. A důvod? Prý jsou vnímány ve spojitosti s kolonialismem a otroctvím.



Patriotická píseň Rule Britannia, ve které se zpívá „Vládni, Británie! Británie, vládni vlnám! Britové nikdy, nikdy, nikdy nebudou otroky“, se spolu s další jmenovanou totiž znelíbila protestujícím z Black Lives Matter a těm se organizátoři snaží zavděčit.



Podle serveru The Times na omezení patriotismu pracuje například černoška Dalia Stasevska z Finska. Právě ta má podle zdrojů BBC „modernizovat večerní repertoár“ za pomoci podobných změn.

Roku 2009 na koncertě zazněla skladba Rule Britannia za nadšení přítomných:

A jak se vyřeší, že běžně obě oblíbené písně zpívá celý sál a mává přitom národními vlajkami? Jednoduše – tento rok se kvůli koronaviru do sálu nikdo nepodívá, a BBC tak nemusí mít strach, že by někdo započal zpívat. „Představení bez publika je perfektní moment k nastolení změn,“ pochvaluje si zdroj z BBC s odkazem na Stasevskou podporující BLM.



I přes „vyřešení“ problematiky s publikem však BBC řeší kritiku od britské vlády. Ministr kultury Oliver Dowden se ve své narážce vyjádřil, že jde o „vymazávání historie“.

Rule Britannia and Land of Hope and Glory are highlights of the Last Night of the Proms



Share concerns of many about their potential removal and have raised this with @BBC



Confident forward-looking nations don’t erase their history, they add to it