Tomáš Klus: Moje firma je v troskách. Zpívání o politice mi kazí byznys

Herec a písničkář Tomáš Klus vydává nové politické album ČAUČESKO. Byl prý teď rok nezaměstnaný, a proto psal písničky. Dokonce i hladový! Všechny jsou o tzv. duu Zembiš. Současný premiér je podle něj ale jen důsledek vlády dvou posledních prezidentů Zemana a Klause. Promluvil i o volbě prezidenta. To, že mluví o politice, mu údajně také dost poškozuje byznys. Krachuje mu firma, je v troskách, ale peníze od Babiše by nevzal ani po roce covidu.

Klus nejenom že nyní natáčí novou pohádku, ale také vydává album plné politicky laděných písní s názvem ČAUČESKO. „Já jsem teď byl rok doma a nezaměstnanej, takže jsem neměl co dělat a psal jsem písničky. A protože jsem písničkář, tak se do mé tvorby promítá přesně to, co prožívám. A vzhledem k tomu, že mám pocit, že jsme dost bití, třeba lidi, co podnikají, tak ze mě vylezla takováhle smutná věc,“ řekl Klus ke svému nejnovějšímu hudebnímu počinu s tím, že ale věří ve šťastný konec a albem chce upozornit na zlo v činech premiéra Babiše a prezidenta Zemana, kterým říká duo Zembiš. „Ten morální dopad, kterej tady ten tandem způsobí, může být obrovskej a z toho mám obavy,“ uvedl dále v rozhovoru.

Čím je vlastně pro Tomáše Kluse premiér Andrej Babiš? Ve svém nejnovějším albu ho nazývá řadou nepěkných názvů, mimo jiné třeba améba z Bratislavy. „Andrej Babiš je primárně jenom důsledek třicetiletého vývoje nejen politické, ale i společenské scény a myslím si, že jeho duchovními otci jsou naši dva bývalí prezidenti Václav Klaus a Miloš Zeman,“ prohlásil zpěvák. Odkázal při tom na společnou minulost obou politiků v prognostickém ústavu či na podpis opoziční smlouvy. „Babiš je výsledkem letargie, kterou hodně zturbulentnili naši dva bývalí prezidenti,“ dodal mlhavě.

Moderátor pak Kluse upozornil, že možná některá vyjádření k Babišovi a Zemanovi na jeho albu můžou být brána jako poněkud urážlivá. „No tak když člověk tvoří hladovej, mně už to tak nepřijde.“

Klus zároveň dodal, že jeho přístup k Andreji Babišovi je stále stejný. „Můj postoj k němu je velmi konstantní, já vlastně celejch těch deset let, co on tady vlastně funguje, tak na něj upozorňuju. Už když vstupoval do politiky, tak já jsem objížděl velký festivaly a k velké nevoli mých fanoušků jsem říkal, bacha na něj, teď si nás koupí všechny.“

A kdo by byl podle Kluse dobrým prezidentem místo Miloše Zemana? „Nikdo mě nenapadá. Netroufnu si vyzdvihnout někoho, kdo o to nestojí. Asi by mě napadlo pár lidí, kteří by se mi tam líbili, ale může jim to být nepříjemný. A z lidí, o kterých se mluví, že by tam měli být, tak z těch zatím nemám svého kandidáta.“

V dalším pořadu, podcastu s názvem Ptám se já na televizi Seznam, Klus dále uvedl, že současného prezidenta a premiéra vnímá jako takové dva špunty, které zabraňují tomu, aby se v České republice řešila důležitá témata. Kromě pomoci lidem zasaženým covidem je podle Kluse takovým důležitým tématem třeba klimatická změna.

„Já si myslím, že celé tohle moje činění je celkem kontraproduktivní v rámci nějakého úspěchu populárního umělce a tak trochu dost mi poškozuje byznys, ale já jsem tuhletu roli přijal, protože bych se udusil,“ uvedl Klus s tím, že by mohl zpívat romantické písničky, ale politická angažovanost je mu přednější. „Já chci žít v hezký zemi, ve spokojený společnosti, a toho se dá docílit jenom tak, že budeme bedliví k tomu, co se děje ve veřejným prostoru,“ dodal.

„No, tak mně krachuje firma, já jsem vlastně podnikatel. Neznám firmu, která by se dnes, kromě Agrofertu, měla dobře. Pak jsou tu samozřejmě ty, které vznikly strašně narychlo a kšeftujou se zdravotními pomůckami. Je to velmi těžký a ten přístup státu k těm, co jsou podnikatelé a potenciální konkurenti Andreje Babiše, tak nebyl úplně šťastnej. Já bych o nic ani nežádal, ale nám by úplně stačilo, kdyby nám stát pomohl nějakou bezúročnou půjčkou na to, abychom mohli vůbec zaplatit daně. My jsme si museli půjčit od banky. To, že natáčím film, to mi zachránilo krk. Naše firma je v troskách,“ prohlásil zpěvák.

Zpěvák se v podcastu také zamyslel nad budoucí možnou regulací internetu. Mělo by podle jeho názoru dojít k určité kultivaci. „Já jsem svobodomyslný člověk, ale myslím si, že by všechny sociální sítě a fóra měly být pod ID. V momentě, kdy chce člověk diskutovat a může být i zlý, tak tam ale musí být pod svým jménem,“ řekl. Mnoho uživatelů sociálních sítí mu prý například píše, že by měl viset.

I přesto, že v posledním roce prošel těžkými finančními problémy, peníze od Andreje Babiše a jeho společností by prý určitě nevzal a nevystupoval by na žádných jím podporovaných hudebních akcích.

