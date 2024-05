Tomský: Mládež je hloupá. Telata. Máte je učit myslet, ale školy je indoktrinují

reklama

„Na světě existují dvě hnutí, která nám krásně zobrazili komunisté a nacisté. Jedno hnutí vyvolává v lidech nutkání ke zlu, a druhé je idealistické. Proto také měl komunismus větší úspěch než Hitler – idealistické hnutí je vždycky lepší,“ uvedl politolog Tomský v rozhovoru pro Rádio Universum na otázku, zda jsou za snahami jako je boj proti dezinformacím a konspiračním teoriím podle Tomského opravdu skutečně dobré úmysly, či zda je to hra, jako tomu bylo za minulého režimu?

„Ale na Izraeli vidíme problém, že už tam toto hnutí začíná mít nutkání ke zlu, protože ‚Palestina od moře ke břehům Jordánu‘ znamená vlastě genocidu Židů,“ poukázal.

Moderní progresivistická ideologie je podle Tomského založena na idealismu, a proto má úspěch, zejména u studentů humanitních oborů, kteří tomu podléhají, protože univerzity přestaly učit.

Anketa Koho budete volit v eurovolbách? Vládní stranu či hnutí 1% Opozici zastoupenou v Poslanecké sněmovně 27% Opozici bez zastoupení v Poslanecké sněmovně 69% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 3620 lidí

Mládež ale nemůže být pokrokem, míní: „Mládež nikdy nebyla vzdělaná. Mládež je mládež – nic ještě neví. Jak může být mládež nějakým pokrokem? To byl odjakživa nesmysl. Mládí je mládí. Hloupé mládí. Telata. Co chcete od mládí, prosím vás? Máte je učit myslet, ale školy je indoktrinují,“ podotkl Tomský.

Za problematické vnímá, že to, čemu říkáme „lidská práva“, se v posledních letech stalo nástrojem menšin, jak vládnout většině. „To je strašný problém, a nikdo s tím nepočítal. Tato práva jsou občanská. Mají sice univerzální rozměr a charakter, ale vznikla v západoevropské civilizaci na židovsko-křesťanském základě, a je otázka, jestli to nebyl omyl. Je to velice problematické. Bible o žádných právech nemluví. Mluví o důstojnosti člověka a o rovnosti před Bohem, a tak dál. Musíme rozlišovat občanská práva, politická práva, která si může zákonodárce vytvořit tak, jako to udělali v Anglii v 17. století. Ale práva dětí, jak o nich mluví například Evropská unie? To je jedna absurdita za druhou,“ konstatoval Tomský.

Na otázku, proč si lidé u nás i ve světě zvolili pravicovou vládu, aby tito pravičáci nakonec podlehli tolika ultralevicovým ideologiím a jejich hlasatelům, politolog uvedl: „Naši vládu bych nechal stranou, protože to je vláda pěti neslučitelných stran, to je prostě guláš, řekněme proti Babišovi, jak víme, a tudíž nemá žádný vlastní politicky program. Je to v podstatě vláda levicová – co si budeme povídat,“ řekl Tomský s tím, že chvíli se možná tak netvářila.

V té souvislosti ukázal na ideologii zvanou Green Deal, jež je současnou vládou podporována: „Green DeaL. Zelený úděl – já tomu říkám úděl, protože ‚údě‘ je strašné slovo, to je neštěstí. Problém apokalyptického mínění je skutečně podivný. Já na to vysvětlení nemám. Podívejte se, ti fanatici si skutečně myslí, že člověk je škůdcem Země,“ upozornil.

Green Deal se podle Tomského stal hlavním programem EU proto, že nějaký program potřebovala. Přiznala to Ursula von der Leyen, když řekla, že „v zelené politice jsme našli nový účel EU“.

Politici vždycky slibovali, že „bude líp“. Ale teď podle Tomského jen říkají, že „bude hůř“. „To nejde. Až půjde do tuhého, tak my, Slováci, Maďaři, Rumuni, Poláci se nějak ubráníme,“ věří politolog Alexander Tomský.

Psali jsme: O polovině české legislativy rozhoduje Brusel. Nemáme demokracii, říká narovinu Tomský Imperátor Putin vítězí! Západ Ukrajince zradil. Existence NATO je nejistá. Profesor Tomský bez obalu Tomský: Ani mi nepřipomínejte, že jsem byl kdysi v ODS. Nejhorší vláda od listopadu 1989 Profesor Tomský do nového roku: Ekonomická tragédie, nejhorší vláda. A pokud jde o Ukrajinu...

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE