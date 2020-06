Topol v ohromné formě. Vysmál se socialismu i traktoristům. A ministryně Schillerové, řečená Klekánice...

Mirek Topolánek se v dalším díle Topol show pustil do premiéra i do Aleny Schillerové. Nit nenechal suchou ani na demonstrujících v USA. „Jak už to s budováním socialismu bývá, chtěli to udělat co nejlépe a dopadlo to jako vždycky. První, co všichni ti odpůrci hranic a zdí udělali, bylo obehnání zóny zdí a kontroly těch, co toužili na místo přijít nebo z něj odejít. Za pár dní došlo jídlo a protesty proti držení zbraní a policejní brutalitě vyústily v ozbrojené střety a několik postřelených. Vše končilo dopisem oslovujícím okupanty jako soudruhy a vyzývajícím je k volbě Joe Bidena,“ popsal Topolánek.

Na webu Info.cz vyšel další díl Topol show, tedy pořadu Mirka Topolánka, který v něm komentuje současné dění. Začalo se školstvím. „Ministr školství Robert Plaga se opět připomněl. Zákaz dětem chodit do školy, aby se nemohly připravit na přijímačky, doplnil v této logice geniálním nápadem. Omezit víceletá gymnázia. Prý na ně chodí moc dětí a posilují elitářství,“ citoval Topolánek. „Doktrínou bude líp je totiž naopak průměr,“ shrnul. „S traktory, traktory, pro vítězství jisté, za daleké obzory, jedou traktoristé,“ zaveršoval bývalý předseda vlády. Kvalitní vzdělání je tedy podle Topolánka Plagou považováno za elitářské. „Gymply nerušil ani bolševik, který ale selektoval, kdo na ně může chodit. Bude Plaga taky předepisovat kritéria pro přijetí?“ tázal se Topolánek.

Dále se přešlo na premiéra Babiše. Topolánek zpočátku připomněl poslední patálie Andreje Babiše ohledně jeho střetu zájmů či minulosti v StB a pověděl, že má též zálibu v esoterismu. „Bere homeopatika na křivdu, radí se s vědmou, zásobuje nás výkladem svých snů. Také hledá pravdu ve hvězdách. Ve svém tradičním ‚Čau lidi‘ se jal mixem čechoslovenštiny a srbochorvatštiny svým věrným vysvětlovat, že byl slunovrat,což znamená, že matka země a otec slunce vzkazují, že máme čtyři měsíce spolupracovat. Co nás čeká příště?“ bědoval Topolánek. Prý by to mohlo být věštění z kávové sedliny. To by mohl objevit, že za vše může Kalousek.

Následovala ministryně financí Schillerová. Té se totiž podle Topolánka nelíbí, že se jí přezdívá Klekanice. „Přitom jde o přízvisko více než zasloužilé, jak nově ukázala i reportáž o fungování finanční správy a berňáku. Úředníci mají zaklekávání na podnikatele přikázané befélem shora a běda jim, když nenaplní stanovenou kvótu na to, kolik jich a o kolik peněz musí obrat. Že si pak zabavený majetek rozdělují jako loupežníci, je jen třešničkou na dortu. Schillerová citovala svého velícího důstojníka, označila reportáž za kampaň a účelovku,“ připomněl Topolánek obranu Babiše. Prý se to podle Schillerové dělo v roce 2016, kdy nebyla v čele úřadu. „Kdo že to byl tím záhadným ministrem financí z roku 2016? Ano, pan Babiš. Kdo mu to dělal na ministerstvu náměstkyni? Ano, nějaká Schillerová. To jsou náhody a pro pos, budou za těch 135 miliard rozpočtové vaty ty koblihy aspoň s jahodovou marmeládou?“ tázal se expremiér. Prý ji má velmi rád.

Sedmdesáté výročí justiční vraždy Milady Horákové bylo čtvrtým tématem pořadu. „Bolševická zvěrstva je nutno nazývat pravými jmény. Že to vadí komunistům, asi nikoho nepřekvapí. Vadí to ale i všem těm moderním krajním levičákům, z kategorie: ‚Nejsem komunista, ale…‘ Je fascinující, jak poprava Horákové dokáže i po tak dlouhé době nadzvednout mandle komunistům všech barev,“ popsal Topolánek. „Od té rudé přes odstíny zelené až po pestrou barvu genderové duhy,“ popsal Topolánek. „Jako esenci hnusu bych pak označil soustrastné vyjádření kariérního komunisty a aktivního agenta StB, Máro, to jste ale fakt přehnali,“ poukázal na Marka Prchala, marketéra Andreje Babiše.

„Opusťme na chvíli komunisty domácí a podívejme se na ty zahraniční. V Seattlu krajní levice pár týdnů okupovala několik obytných bloků a bojovníci proti kapitalismu se pokoušeli vybudovat v samozvané autonomní ten pravý socialismus. Sesbírali matroš do kádí a zavedli komunu. Jak už to s budováním socialismu bývá, chtěli to udělat co nejlépe a dopadlo to jako vždycky. První, co všichni ti odpůrci hranic a zdí udělali, bylo obehnání zóny zdí a kontroly těch, co toužili na místo přijít nebo z něj odejít. Za pár dní došlo jídlo a protesty proti držení zbraní a policejní brutalitě vyústily v ozbrojené střety a několik postřelených. Vše končilo dopisem oslovujícím okupanty jako soudruhy a vyzývajícím je k volbě Joe Bidena. Chudák Joe, aby to pro něj nebyl spíš polibek smrti,“ popsal jediný účinkující pořadu.

Titul pitomec na konec si odnesl ministr vnitra Jan Hamáček. A to když o smrti Jaroslava Kubery řekl, že za ni může tlak demokratických senátorů, kteří na jeho cestu na Tchaj-wan tlačili, a nikoliv tlak čínské ambasády a Hradu. „Pominu-li to, že Jarda by se oběma těmto spekulacím asi smál, možná by měl Honza zůstat u úvah o tom, že jen virus má plán, a nepouštět se do složitějších myšlenkových konstrukcí. Ještě by pak mohl podepsat nějaký další nehorázný patolízalský dopis čtyř anebo si minimálně vysloužit další titul pitomec na konec,“ zakončil Topolánek.

