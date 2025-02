Vyoral završil kauzu „Němcová a Medveděv“ vtipným přirovnáním

Senátor Smoljak nám navrhl, že bychom si měli udělat naši, evropskou sociální síť. Kde by byli jen ověření uživatelé a algoritmy by byly jiné než na současných sociálních sítích. Má taková shora zařízená síť šanci na úspěch? Zvlášť když liberálové obsadili novou síť BlueSky?

Z hlediska celospolečenského samozřejmě nemá.

Z hlediska bubliny jistých lidí, kteří přeceňují sebe sama a podceňují ostatní, by to pak asi logiku mělo, neb se zvláště rádi mezi sebou utvrzují ve svých vývodech a závěrech. Na druhou stranu veškeré sociální sítě už shora regulované a cenzurované jsou, takže Smoljak přichází pouze s extrémnější variantou téhož.

Pak tu máme kauzu Miroslavy Němcové, která možná prohlásila, ale možná také ne, že by Rusové měli zažít další obléhání Leningradu. Na což reagoval Dmitrij Medveděv, že by měla Němcová „zahynout v krvavých vichrech nového pražského jara“. Odhlédněme raději od otázky, zda by to Němcová byla schopná napsat, i jestli je potřeba to všechno odsuzovat. Nehrají Medveděv a Němcová divadlo v podstatě pro typově to samé obecenstvo?

V zásadě máte asi pravdu. O divadlo jde zcela jednoznačně. A pro typově podobné publikum zřejmě taky, jen každý z nich brnká na opačnou stranu barikády. Rozdíl je obecně – nikoliv jen v tomto případě – v tom, že Medveděv dle mého ví, co dělá, proč to dělá a dělá to záměrně – ostatně podobně jako onen v českých luzích a hájích mediálním a politickým mainstreamem protežovaný a hájený šlapetka Novotný. Zatímco Němcová hodna svého neintelektu je pouze tažená hloupostí sobě vlastní.

V obou případech jde o vyjádření přes čáru, u Medveděva tedy zvláště. Tím spíš, pokud v případě Němcové jde o vymyšlená slova. Jen mi tato kauza či pseudokauza nedává žádnou logiku – kromě zviditelnění samotné Němcové. Protože, co se důležitosti týká, je ona eusoudružka bezvýznamným kvarkem i v rámci naší republiky, natož aby ji někdo vůbec registroval v Rusku.

Do Česka dorazily konkrétní dopady demontáže USAID. Například šéf Organizace pro pomoc uprchlíkům už poslal žádost o výjimku. Ukazuje se, že USAID sponzorovala média, Prague Pride… Může se, podle vašeho názoru, celá tato síť neziskovek a médií rozpadnout, když dotyční nebudou financováni z USA? Co bude potom?

Do této sítě – která se naoko tváří dobrotivě, bohulibě a spásonosně, zatímco její cíle jsou hluboce politické a manipulativní – byly a jsou investovány takové prostředky z hlediska času, financí a energie, že ti stojící za oponou nedopustí její rozpad. Jedná se o důležitý prvek zákulisního řídícího procesu společnosti skrze nikým nevolené hochštaplery a kolaboranty – ať už vědoucí, či nevědoucí – nastrčené do týlu. Že jsou mediální trubky a politické ziskovky financovány USAID, Sorošem, Norskými fondy a kdečím dalším, je veřejně známo. A i když se utne jeden přívod prostředků, tak existuje řada dalších.

V horším případě to pak dopadne tak, že veškeré odstřižené aktivity – ať už sponzorování podvratných ziskovek či rusko-anglosaské války v zastoupení vedené ukrajinskou Zelenského juntou – pak bude výše zmíněnými přinucena Evropa financovat sama. A zabije se několik evropských much jednou ranou.

Na mandátovém a imunitním výboru hlasovali o vydání předsedy SPD Tomia Okamury za plakát s černochem. Žádné usnesení nakonec nevzniklo, takže bude vydávat, či nevydávat Okamuru Sněmovna. Měla by Sněmovna udělat dobrý skutek a ušetřit poplatníkům peníze tím, že Okamuru prostě nevydá a tak se celá věc shodí ze stolu, místo toho, aby se plýtvalo časem soudců, policistů a státních zástupců?

Bylo by to zřejmě smysluplnější. Taky z hlediska toho, že pro Okamuru by mohlo jít o „reklamu zdarma“ a političtí soupeři by ho v rozporu se svými zájmy mohli postavit do role jistého mučedníka. Takže bude zřejmě záviset na tom, jakým způsobem si pro a proti vyhodnotí jejich PR týmy.

Na ČT na sebe narazili Mirek Topolánek a „greenfluencerka“ Rozárie Haškovcová. Kterou bývalý premiér nazval familiérně Rozárkou, a dotyčná se začala čertit. Měl být Topol na greenfluencerku slušnější?

Pokud jde o skutečný názorový souboj – a ne jen divadlo pro plebs, kterého byl nezřídka Mirek součástí – pak musíte počítat s různými technikami a fauly na rozhození. Pokud dokáže být diskutér nad věcí, dokáže takovéto šťouchance – jakkoliv by třeba do argumentačního boje patřit neměly – přijmout, povznést se, případně je využít ve svůj prospěch, nebo je vrátit protivníkovi „Mirečkovi“. Prázdný a křivý Topol je z politiky protřelým diskusním matadorem, tudíž se jeho oponent musí obrnit a připravit na vše možné. Samozřejmě podstatou jsou argumenty a diskuse k věci, nikoliv osobní útoky k člověku. To platí samozřejmě i pro mě. A jakkoliv využívám rovněž nejrůznějších hodnotových soudů a přízvisek, tak se snažím, aby šly pokud možno vždy ruku v ruce s argumenty a s činy inkriminovaných osob. Jak jsem již mnohokrát zmiňoval: to, co člověk říká o druhých, a jakým způsobem to říká, vypovídá především o něm samém.

Evropská unie se, jak je jejím zvykem, opět vyznamenala. Vznikl návrh, podle kterého by krby a kamna musely být připojené k elektřině, aby fungovaly měřiče a regulátory zplodin. Europoslanec Farský už začal s tzv. damage control, tedy prohlašovat, že je to jen pracovní návrh, týkalo by se to jen nových kamen, atd. Myslíte, že se lidé dají znovu opít tímto rohlíkem?

Obávám se, že v důsledku je jedno, zda se lidé nechají, či nenechají opít rohlíkem, protože nakonec bude prosazeno to, co ti za zrcadlem chtějí mít prosazeno. Prakticky drtivá většina procesů jdoucích z politbyra Evropské Utopie míří záměrně proti zájmům běžných občanů a slouží pouze k naší regulaci, řízení, ovládání a absolutnímu podmanění. No, a k farizejovi a absolventovi „amerických školení“ Farskému se snad ani netřeba vyjadřovat.