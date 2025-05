Toto mi dáte písemně. Putin podmínil mír požadavkem

„Putin je připraven uzavřít mír, ale ne za každou cenu,“ řekl jeden vysoce postavený ruský zdroj, který hovořil pod podmínkou anonymity agentuře Reuters. Agentura přišla se zásadní informací, co Putin požaduje od NATO.

Putin je přesvědčen, že Moskva byla Spojenými státy uvedena v omyl po pádu Berlínské zdi v roce 1989, když americký ministr zahraničí James Baker v roce 1990 ujistil sovětského vůdce Michaila Gorbačova, že se NATO nebude rozšiřovat na východ, uvedly dva zdroje agentury Reuters.

Bývalý ředitel Ústřední zpravodajské služby William J. Burns uvedl ve svých pamětech, že takový ústní slib existoval, ale nikdy nebyl formalizovaný – a byl učiněn v době, kdy ještě nedošlo k rozpadu Sovětského svazu.

Z Kyjeva však opakovaně zaznělo, že Rusku by nemělo být uděleno právo veta ohledně jeho aspirací na vstup do aliance NATO. Aliance taktéž v minulosti uvedla, že nezmění svou politiku „otevřených dveří“ jen proto, že to Moskva požaduje. Na summitu v Bukurešti v roce 2008 se lídři NATO dohodli, že Ukrajina a Gruzie se jednoho dne stanou členy aliance.

Podle agentury Reuters začíná Putina znepokojovat situace v ruské ekonomice zatížené válkou. Podle jednoho ze zdrojů ale Putin dává najevo i to, že je připraven válčit ještě dlouho, pokud nebude jeho požadavek splněn.

Pokud Putin uvidí na bojišti taktickou příležitost, bude postupovat hlouběji na Ukrajinu – Kreml věří, že Rusko dokáže bojovat roky bez ohledu na sankce a ekonomické škody, které Západ uvalí, naznačil jeden ze zdrojů agentury Reuters.

Druhý zdroj uvedl, že Putin je nyní méně nakloněn kompromisům ohledně území a drží se svého veřejně deklarovaného postroje, ve kterém požaduje, aby Rusko obdrželo celé čtyři regiony na východě Ukrajiny, přestože je vojensky neovládá. „Putin ve svém postoji přitvrdil,“ uvedl druhý zdroj k otázce území.

Ve stejné době vyrazil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na návštěvu Německa, v Berlíně se setkal s kancléřem Friedrichem Merzem. V Německu se mu dostalo ujištění, že společná výroba zbraní v režii obou zemí může začít velice rychle. Merz také naznačil, že otázka poslání střel dlouhého doletu Taurus na Ukrajinu není ze hry.

Dodávka raket Taurus „je jednou z možností,“ řekl Merz. Jedním dechem však dodal, že se to nestane zítra.

„Taurus vyžaduje, aby vojáci na Ukrajině prošli zásadním výcvikem. Pokud bychom je měli dodat, tak za 6 měsíců až rok. Dnes by Ukrajině nebyly k ničemu. Proto dnes zlepšujeme naši vojenskou podporu Ukrajině,“ oznámil Merz, kterého citovala řada německých médií včetně nejčtenějšího německého listu Bild.

Podle nové dohody, kterou zmínil server Kyiv Independent, Německo pomůže financovat výrobu zbraňových systémů dlouhého doletu na Ukrajině – s využitím stávajících průmyslových kapacit a technických znalostí země, uvádí se v prohlášení.

Německé ministerstvo obrany uvedlo, že se očekává, že do konce roku 2025 bude vyrobeno značné množství těchto systémů a první várka bude připravena k nasazení v nadcházejících týdnech. Vzhledem k tomu, že tyto systémy již používá ukrajinská armáda, není pro jejich používání nutný žádný další výcvik.

