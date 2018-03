Toto zapadlo: Erik Best popsal, jak to doopravdy bylo s Ondráčkem a o co šlo

Ještě před tím, než komunistický poslanec Zdeněk Ondráček rezignoval na post šéfa komise pro kontrolu GIBS, vystoupil v Českém rozhlasu (ČRo), v pořadu Jak to vidí, americký novinář Erik Best. A hovořil o tom, že zvolení komunisty Ondráčka do komise pro GIBS je další předem promyšlený tah premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO).

Poslanec Ondráček byl do čela komise zvolen v pátek hlasy 79 poslanců. Ke zvolení bylo třeba 78 hlasů. K tomu, aby se dostal do funkce, mu mimo jiné napomohly i hlasy některých poslanců ANO. V neděli však premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) oznámil, že vyzývá Ondráčka k rezignaci, nebo se připojí k jeho odvolání. Pondělní demonstrace proti Ondráčkovi pak vyhnaly do ulic tisíce lidí, sám Ondráček pak rezignoval v úterý kvůli strachu o rodinu.

„Protože to bylo tajné, nevíme, kdo pro Ondráčka hlasoval. Ale že to byli poslanci KSČM, SPD a část ANO i demokratického bloku, je víc než jasné,“ podotkl k hlasování Best pro Český rozhlas. A dodal, že následné prohlášení Andreje Babiše vůbec neznamená, že to „Babiš myslí vážně“. Podle slov komentátora totiž komunisty nutně potřebuje pro podporu nové vlády. Best sice neví, zda bylo hlasování o Ondráčkovi řízené, ale dává to podle něj smysl. Zároveň je to také další způsob, jak kritizovat „vizuální“ koalici ANO, SPD a KSČM či způsob, jak přesvědčit členy ČSSD k hlasování pro vládu s Babišem, uvedl v rádiu Best. Původní text ZDE.

Best se také ve svých slovech pro ČRo vyjádřil k Robertu Pelikánovi, ministru spravedlnosti za hnutí ANO, jenž po volbě prohlásil, že zvolení Ondráčka je facka všem, které svým obuškem v roce 1989 umravňoval. Podle něj je totiž Pelikánovo prohlášení jen politické, neboť kdyby jej myslel vážně, už by rezignoval.

Závěrem se pak Best vyjádřil k tomu, že vláda Babiše v demisi odvolává lidi z nejrůznějších vrcholných postů. Podle něj jde o tlak na bývalé koaliční partnery ČSSD a KDU-ČSL. „Odvoláni totiž byli jejich lidé. To neznamená, že je to správně, to hodnotit nechci. Ale je to vysvětlení, proč se to děje,“ zmínil Best.

autor: vef