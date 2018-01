Tři odstavce? Ondřej Neff vypěnil nad tím, co ze zprávy OLAF zveřejnilo ministerstvo

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) už v předešlých dnech předjímala, že zprávu OLAF k dotaci na Čapí hnízdo nebude možné zveřejnit v celém rozsahu. Z toho, že nakonec Ministerstvo financí zveřejnilo pouhé tři odstavce z celé zprávy, zůstává komentátor Ondřej Neff v šoku. „Kdyby někdo před týdnem předpovídal, že z ministerstva vyhřeznou tři odstavce, všichni by se mu vysmáli, že dělá tak hloupé vtipy,“ napsal v komentáři na svém webu NeviditelnýPes.cz.

„V uvolněných odstavcích čteme slovo ‚nesrovnalost‘ a mluví se v nich o ‚zajištění vynětí částky‘. Z těchto formulací čitelně vyplývá potvrzení toho, co se už obecně soudilo, že evropské financování Babišova podniku bylo ošemetné,“ napsal hned v úvodu Neff.

Jenomže ošemetnost je velmi široký pojem a s pojmem podvod se nekryje. Z Babišových reakcí se dá prý odhadovat, že zpráva OLAF se blíží k definici „podvod“ víc, než je Babišovi milé. „Jednoznačnost se ale od ní nedá čekat, přičemž o podvod a s ním spojené trestní stíhání jde v současné politické krizi. Celá ta kauza tedy bude i nadále ležet na cestě jako balvan,“ zmínil Neff a dodal, že někteří ten balvan budou obcházet, jiní se budou tvářit, že jej nevidí a ještě jiní do něj budou kopat.

Podezřelé Neffovi přijde i to, že se blíží prezidentské volby a na politické frontě převládá klid. „Na jedné straně je to dobře, jsme ušetřeni nechutností. Na druhé straně je to možná znepokojivý jev. Lidem jsou prezidentské volby fuk. Politika je nechutné divadlo,“ řekl.

Za týden se tak k urnám vypraví ti, kdo si špetku zájmu uchovali, a hodí do urny svůj hlasovací lístek. Podle slov Neffa je téměř jisté, že Zeman svůj post obhájí. „Do druhého kola postoupí Zeman a pan X.Y. Ti, kteří ho volili, ho možná (ale ne nutně) půjdou potvrdit. Mnozí z těch, kteří volili někoho jiného, ztratí zájem. No a Zeman tím pádem vyhraje,“ je přesvědčen Neff.

„Tohle není strašení ve stylu hororu Vřískot, jak jsem tu posledně naznačoval, je to popis reality. Aby to bylo jinak, musela by tu být atmosféra typu ‚Kdokoli, Jen Ne Ovar‘. Možná jsem málo citlivý, ale nikde ji kolem sebe nevnímám,“ uzavřel znepokojeně.

autor: nab