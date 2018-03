Třicet milionů odměn si na GIBS vyplatili. Za jediný rok, zuřil Babiš ve sněmovně. Adamová z topky pak protestovala, že není kluk

„Můžete rozptýlit domněnky, že odvolání ředitele GIBS Michala Murína souvisí s nynějším vyšetřováním kauzy Čapí hnízdo?“ ťal dnes nepřímo do premiéra Andreje Babiše při ústních interpelacích předseda Pirátů Ivan Bartoš a připomněl kvůli tomu hrozbu šéfa poslanců ANO Jaroslava Faltýnka vyšetřovateli kauzy Čapí hnízdo, že ho dostane „do tepláků“. Premiér ale slova Bartoše tvrdě odmítl. „Jak vznikla GIBS? No byla to mocenská dohoda mezi VV a GIBS je produkt pana Langera! Já jsem nikdy neřekl, že chci pana Murína odvolat!“ pálil Babiš. Podle něj v rámci GIBS jde o peníze, kdy si prý v aparátu podivně vypláceli odměny.

Dnešním ústním interpelacím na premiéra dominovala jeho nedávná výzva vůči řediteli Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) Michalu Murínovi, aby rezignoval. Téma vytáhl na světlo jako první předseda Pirátů Ivan Bartoš.

„Můžete rozptýlit domněnky, že zmíněné odvolání souvisí s nyní již veřejně známými výroky stíhaného poslance Faltýnka z ANO, který se vyjadřoval o vyšetřovateli kauzy Čapí hnízdo Nevtípilovi tak, že mu garantuje, že ho dostane ‚do tepláků‘?“ ptal se Bartoš Babiše. „Tyto vaše kroky nelze nazvat jinak nežli další účelový pokus výměny vedoucích pracovníků ve státních institucích doprovázený politickým a mediálním tlakem,“ pálil do premiéra v demisi dále lídr Pirátů. Podle něj je na Murína momentálně vyvoláván nátlak v podobě finanční kontroly GIBS.

„Pokud by k odchodu Murína došlo, hodláte navrhovat jako nového ředitele náměstka Špačka, který je ANO nakloněn?“ pálil dále Bartoš.

Babiš to ale v odpovědi odmítal. „Jak jste na to přišel, že je pan Špaček spřízněný s ANO?“ „Tak předně – jde tady o mého podřízeného! A žádné jeho odvolání jsem nenavrhoval,“ odpálil premiér dotaz na Murína. „Pan Murín tady vyvolal nějakou aféru a vybraní novináři mluví o GIBS a Čapím hnízdě. To je ale nesmysl!“

Rozhodné je prý to, že GIBS hospodaří podivně. Prověrka podle Babiše ukázala na možné porušení zákona o zadávání veřejných zakázek, proto požádal ministryni financí Alenu Schillerovou, aby na inspekci poslala kontrolu.

„Já řeším teď hospodaření GIBS, kde jsou důvodné pochybnosti... V roce 2017 si vyplatili 30,6 milionu odměny. Pan Murín přitom dostal peníze na to, aby nabral příslušníky, a ty peníze použil na výplatu odměn... Tam náměstci v GIBS brali, ten náměstek, o kterém mluvíte, že je spřízněný s ANO, dostal odměnu 420 tisíc! Možná více než krajský ředitel policie! Takže co já řeším? Já řeším hospodaření GIBS, kde jsou důvodné pochybnosti, že se špatně hospodaří...“

S odvoláním na dokumenty olomouckého vrchního státního zastupitelství pak Babiš zdůraznil, že má pochyby o Murínově morální a profesní integritě. Dokumenty zastupitelství se mají týkat možného kárného řízení s Murínem, který byl podle médií vyslýchán v kauze Beretta. Ta se týká úniků informací z vyšetřování. Loni v dubnu prý zmiňované dokumenty dostal na stůl tehdejší ministerský předseda Bohuslav Sobotka (ČSSD) a následně jeho podřízení sepsali referátník a navrhli Sobotkovi zahájení kárného řízení o kázeňském přestupku. Referátník ale podle Babiše teď zmizel. „Proto jsem svolal Bezpečnostní radu státu,“ vysvětlil. Bezpečnostní rada se k věci má údajně sejít příští čtvrtek ráno.

Babiš také připomněl, že vyšetřovatele už loni zajímaly kontakty Murína na bývalého policistu Igora Gáboríka podezřelého z obchodování s informacemi.

O rozruch se o chvíli později v rámci interpelací postarala Markéta Pekarová Adamová (TOP 09), a to když sjela Babiše za to, že použil při svém vysvětlování oslovení „kluci“. „Tak si to, kluci, nastudujte!“ káral totiž Babiš opozici v jiné části interpelace. „Pane premiére, velmi slušně vás prosím, přestaňte tady oslovovat poslance ´kluci´. Doufám, že se nedočkám toho, že tady budu oslovena ´holka...,“ podotkla Pekarová Adamová za smíchu hrstky poslanců.

Příští pátek se kvůli personálním změnám, které dělá Babišova vláda, sejde mimořádně Sněmovna. Schůzi vyvolala opozice. Babiš k tomu dnes poznamenal, že se na tuto schůzi těší, protože prý to připomene občanům, jak vládla ODS. Bezpečnostní inspekci označil totiž za produkt někdejšího ministra vnitra ODS Ivana Langera a VV.

