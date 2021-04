Třikrát jsem vyhrál soud, nezajímá mě to. Na Babiše opět vytáhli StB, takto reagoval

Premiér Babiš má problém. Na Slovensku na něj vyplavala nemilá věc. Prý byl dobrovolným agentem StB. Vyplývá to prý z evidenční karty. Jeho odpověď? „Nikoho to nezajímá a neznamená to vůbec nic. Třikrát jsem vyhrál soud.“ Zpovzdálí se mu zatím posmívá Kalousek.

reklama

Český premiér Andrej Babiš již léta u soudů bojuje proti nařčením, že byl agentem komunistické StB. Dlouhodobě říká, že se k žádné vědomé spolupráci nezavázal. Ve slovenském Ústavu paměti národa prý nyní našli další písemnosti, které jeho tvrzení odporují. Tento ústav spravuje dokumenty po Státní bezpečnosti a v současnosti se brání proti opakované Babišově žalobě u soudu v Bratislavě.

Co se týká nově nalezeného materiálu, jde o tzv. statistickou kartu StB z 80. let. Obsahuje základní údaje o Andreji Babišovi a jeho spolupráci s StB včetně označení „agent“ a krycího jména „Bureš“. Důležitost karty coby důkazního materiálu je nezanedbatelná. Byl to údajně zásadní dokument, který StB užívala k evidenci svých spolupracovníků.

Agentem se Babiš podle záznamu na kartě stal na základě „dobrovolnosti“. Z dokumentu lze také vyčíst, že současný premiér jako agent spadal pod 12. správu StB v Bratislavě, přesněji pod oddělení hospodářské kontrarozvědky, které se staralo o pracovníky podniků zahraničního obchodu.

Když existence oné statistické karty StB vyšla najevo, začali se o celou věc opět zajímat novináři a premiér byl nucen reagovat. „Jak je známo, estébáci vedli na lidi evidenci bez toho, aby o to věděli. Ten dokument, co tady ukazujete, neznamená vůbec nic. Já jsem nic nepodepsal, vyhrál jsem třikrát soud. Řekněte vašim kolegům, že už to nikoho nezajímá,“ prohlásil Babiš v pátek ráno, když s novým ministrem zdravotnictví Arenbergerem přestavoval nové očkovací centrum.

Média podle něj o jeho minulosti neustále lžou, prý to ale „nějak to stále nefunguje“. Na údajný důkaz o Babišově „agentství“ se už vyrojily četné reakce. Třeba bývalý předseda TOP 09 a politický matador Miroslav Kalousek na svém twitteru napsal: „‚Nebyl jsem agent komunistické tajné policie, nelžu a nekradu,‘ tvrdí Andrej Babiš mnoho let. Dokážu pochopit, že to o sobě říká, koneckonců lže permanentně. Nedokážu ale pochopit, že mu to někdo věří.“

„Nebyl jsem agent komunistické tajné policie, nelžu a nekradu,“ tvrdí @AndrejBabis mnoho let. Dokážu pochopit, že to o sobě říká, koneckonců lže permanentně. Nedokážu ale pochopit, že mu to někdo věří. https://t.co/ngH8YHfTnw — Miroslav Kalousek (@kalousekm) April 9, 2021

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.