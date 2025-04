Trump: Beze mě bude Ukrajina rozdrcena

„Opravdu věřím, že to, co dělám, je dobré pro zemi, dobré pro lidi, dobré pro lidstvo,“ řekl americký prezident v rozhovoru s šéfredaktorem deníku The Atlantic, Jeffreym Goldbergem.

Novinář se Trumpa zeptal, proč – na rozdíl od předchozích amerických prezidentů – neprojevuje sympatie k malým národům, které jsou šikanovány nebo utlačovány Ruskem. Trump ovšem odpověděl, že se naopak domnívá, že Ukrajině pomáhá. „Myslím, že ten národ zachraňuji. Myslím, že ten národ bude brzy rozdrcen. Je to velká válečná mašinérie. Přiznejme si to,“ řekl Trump a připomněl, že právě on dodal Ukrajině protitankové střely Javelin, které sehrály důležitou roli při zastavení ruských tanků blížících se ke Kyjevu.

Deník The Kyiv Independent nicméně uvádí, že Trumpovo tvrzení o blízkém rozdrcení Ukrajiny neodpovídá realitě na bojišti – podle vojenských analytiků a vojáků sice Rusko podniká menší útoky, ale Ukrajina rozhodně není na pokraji zničení. Ruská jarní ofenziva údajně přinesla pouze pomalé zisky v několika částech fronty, a to za vysokou cenu, přičemž zásadní průlom se jeví jako nepravděpodobný.

Podle Trumpa by bez jeho pomoci válka skončila hned na začátku ruským vítězstvím. „Myslím, že dělám Ukrajině velkou službu,“ řekl Trump a zopakoval, že kdyby byl prezidentem už dříve, k válce by vůbec nedošlo a je to „Bidenova válka“.

„Uvidíme, co se bude dít v následujícím období, v podstatě týdne. Zbývají nám poslední tahy,“ dodal Trump.

V rozhovoru pro Time Magazine pak americký prezident uvedl, že podle něj je Putin schopný uzavřít mír, ale raději by si „vzal celou Ukrajinu“. Trump je toho názoru, že jedině on sám dokáže vyjednat dohodu a že se už „blíží k dohodě“. Zároveň vyjádřil své přesvědčení, že míru lze dosáhnout i se Zelenským jako prezidentem. Dodal však, že Ukrajina nikdy nevstoupí do NATO a že právě rozhovory o jejím vstupu byly jedním z důvodů, proč válka začala.

Pro The Atlantic se Trump vyjádřil i k celní politice a zopakoval svůj dlouhodobý názor, že Spojené státy jsou ekonomicky zneužívány jinými zeměmi – nejen nepřáteli, ale i spojenci. Trump uvedl, že kvůli špatné obchodní politice, zejména za prezidenta Bidena, přichází USA každoročně o biliony dolarů. „Nedovedu si představit, že je udržitelné, aby země mohla ztrácet tolik peněz po mnoho let do budoucna,“ vysvětlil Trump možný důvod pro uchýlení se ke clům.

Trump se přirovnal se k obchodníkovi, který musí chránit svůj podnik, a uvedl, že nastavuje nové ekonomické podmínky podobně, jako tomu bylo v USA v období 1870–1913, které označuje za nejúspěšnější díky protekcionistickým clům.

