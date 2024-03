Trump: Jinde klesá kriminalita, protože zločinci přicházejí do USA

reklama

Bývalý prezident Donald Trump prohlásil, že se ve Spojených státech kvůli politice prezidenta Joea Bidena a demokratů obecně objevuje nová kategorie zločinu. „Ve Spojených státech máme novou formu zločinu – říká se tomu zločin migrantů,“ uvedl Trump v rozhovoru pro Breitbart News.

„Normálně bych to nazval ‚Bidenův zločin migrantů‘, ale to je příliš dlouhé. Ale každý tady vidí, že máme novou kategorii zločinu. Takže máme kriminalitu a máme kriminalitu migrantů. Je to hrozné, protože tito lidé jsou velmi tvrdí. Všichni víme o migrantech přicházejících do Ameriky a mnoho z těchto lidí jsou opravdu špatní lidé. Mnoho z nich je nemocných, jsou duševně nemocní,“ říká Trump.

Ten bere neutěšenou situaci s kriminalitou migrantů jako hlavní téma své prezidentské kandidatury. Trump navštěvuje takzvané „andělské rodiny,“ které utrpěly ztráty blízkých právě kvůli kriminalitě migrantů. Trump tak například navštívil rodinu studentky ošetřovatelství Laken Rileyové z Georgie, klíčovým aspektem své kampaně za návrat do Bílého domu. „Je smutné, že toto není ojedinělým případem, kdy jsou Američané v zemi zabíjeni migranty, což by se nestalo, kdyby vláda prosadila imigrační zákony,“ má jasno Trump.

Trump v rámci své prezidentské kampaně minulý týden zveřejnil brutální video, které upozorňuje na mnoho zločinů, včetně znásilnění a vražd, které mají na svědomí migranti a potažmo Joe Biden, který je do země vpustil. Trump hodlá také během roku pořádat více akcí a setkání s těmito „andělskými rodinami“.

Migranti, kteří do Spojených států míří ze zemí Střední Ameriky, jsou podle Trumpa velmi často „opravdu zlí lidé a zločinci“. Bývalý prezident poznamenal, že například ve Venezuele velmi klesá kritminalita, což je podle něj způsobeno tím, že Venezuela poslala své zločince do Spojených států.

„Nevím, jestli jste věděli, že ve Venezuele klesla kriminalita o 61 procent. Takže Venezuela, všechny jejich gangy jsou autobusy odváženy přímo k naší hranici a jsou přinuceny se zbraní v ruce odejít k nám. Takže tu máme tyto venezuelské gangy, které jsou velmi tvrdé gangy, ve srovnání s nimi vypadají naše gangy jako milí lidé,“ prohlásil Trump.

„A vidíme naše policisty, jak s těmito dětmi doslova bojují na ulici, normálně pěstní souboje. To jsem ještě nikdy neviděl. V jejich zemi by byli okamžitě mrtví,“ srovnával Trump a dodal, že kriminalita migrantů ničí velká americká města. „Je to zajímavé, vždy jsem poslouchal, jak New York a všechna tato další města nemají žádné peníze, ale najednou dostávají miliardy a miliardy dolarů na vyřešení problému kriminality migrantů,“ řekl Trump s tím, že jen v New Yorku je na půl milionu zločineckých migrantů.

Právě v New Yorku nyní čelí Trump občanskoprávnímu sporu, kde mu tamní soud vyměřil pokutu 464 milionů dolarů (téměř 11 miliard korun). Trump se proti verdiktu odvolal, ale stejně musí do 25. března peníze zaplatit. Jeho právníci žádají newyorský soud, aby pokutu odložil, Trump totiž nemá dostatek likvidních peněz na její splacení a i přes snahy jeho právníků se zatím nepodařilo najít společnost, která by se za Trumpa touto částkou zaručila.

„Je to chvíle vážné krize pro Trumpa osobně i pro jeho podnikání,“ řekl pro BBC profesor Will Thomas z University Michigan. Pokuta se odhaduje na 16 % Trumpova čistého jmění. Trump má už jen několik dní na to, aby situaci vyřešil. Podle odhadů se totiž nejeví jako pravděpodobná možnost, že soud splacení pokuty odloží na neurčito, jak Trumpovi právníci žádají.

Trump by stále ještě mohl najít způsob, jak pokutu splatit dluhopisem nějaké soukromé společnosti, ale tato varianta se už nejeví příliš reálná. Jeho právní tým totiž uvedl, že již bez úspěchu oslovil 30 společností. Ve hře je také střední cesta, kdy by soud Trumpovi uložil kauci na menší částku do doby, než se vyřeší Trumpovo odvolání. I zde se nejedná o pravděpodobný scénář, protože Trump již žádal odvolací soud o prozatimní kauci 100 milionů dolarů, což ale soud zamítl.

Mohl by také vyhlásit bankrot, což by mu umožnilo vyhnout se placení rozsudku. Ale vyhlášení bankrotu by mohlo výrazně uškodit Trumpově reputaci ve volebním roce. „Prakticky je to ta nejničivější věc, kterou mohl Donald Trump udělat pro svoji image,“ podotkl profesor Thomas.

Pokud Trump nenajde způsob, jak zaplatit rozsudek za podvod nebo zajistit kauci do 25. března, může soud začít konfiskovat jeho rozsáhlý majetek na území New York City.

