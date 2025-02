Trump: Mír na Ukrajině již brzy. Překvapení ohledně Zelenského

Donald Trump zahájil svůj projev na konferenci CPAC opakováním svých výpadů proti „radikálním levičákům“. Zároveň přivítal zahraniční lídry, kteří se akce zúčastnili, včetně argentinského prezidenta Javiera Mileie, polského prezidenta Andrzeje Dudy a italské premiérky Giorgie Meloniové. Anketa Potřebujeme více žen v politice? Ano 3% Ne 56% Je mi jedno, zda je politik muž nebo žena, jde o to, co a jak prosazuje 41% hlasovalo: 7763 lidí

Ve svém projevu zmínil datum 5. listopadu jako klíčový moment v boji proti korupčním silám ve Washingtonu. Odkazoval tím na významné politické události, které podle něj vedly k obnovení moci lidu a oslabení vlivu zkorumpovaných skupin. „Znovu získáváme svobodu a vracíme moc lidem, pro lidi. Po léta byl Washington ovládán zlovolnými radikálními levičáky, politickými intrikány a zkorumpovanými zájmovými skupinami, kteří si přivlastnili naši vládu, útočili na naše svobody, rozkládali naši armádu a zrazovali naši zemi. Ale 5. listopadu jsme porazili všechny zkorumpované síly, které ničí Ameriku. Získali jsme zpět naši zemi a musíme jednat rozhodně, protože máme nejvyšší úroveň podpory, jakou jsme kdy měli - a vyšší, než měl kdy jakýkoli republikánský prezident,“ prohlásil úvodem prezident Trump.

Následně vyzdvihl několik členů svého kabinetu, včetně svých nejkontroverznějších nominantů, jako jsou ministr obrany Pete Hegseth, ředitel FBI Kash Patel, ministr zdravotnictví a sociálních služeb Robert F. Kennedy Jr. a ředitelka národní zpravodajské služby Tulsi Gabbardová.

„Potvrdili jsme ministra obrany Peta Hegsetha, aby ukončil šílenství wokismu a obnovil naši armádu,“ řekl Trump. „Tento týden jsme složili přísahu novému řediteli FBI, někomu, koho chtěli všichni,“ přičemž odkazoval na Patela. „Bylo skvělé ukončit politizaci našich zpravodajských agentur,“ prohlásil Trump. Následně pochválil Gabbardovou a označil ji za „velmi respektovanou, vysoce uznávanou.“

„Abychom znovu učinili Ameriku zdravou, potvrdili jsme ministra zdravotnictví a sociálních služeb, Roberta F. Kennedyho Jr.,“ pokračoval Trump a označil Kennedyho za „skvělého chlapa“.

Každý z nominantů čelil odporu ze strany demokratů a vyvolával obavy u umírněných republikánů kvůli své osobní historii, nedostatku relevantních zkušeností nebo postojům k politickým otázkám.

Jeden z největších momentů potlesku během Trumpova téměř devadesátiminutového projevu na CPAC nastal, když oznámil konec politik DEI. „Oznámil jsem každému DEI úředníkovi, že jeho práce byla zrušena,“ řekl o vládních zaměstnancích pracujících na politikách diverzity, rovnosti a inkluze (DEI – Diversity, Equity, and Inclusion). Dodal, že doufá, že takové praktiky ukončí i v soukromém sektoru.

Zároveň vyzdvihl politiku, kterou zavedl, aby omezil přístup transgender Američanů k lékařské péči a zastavil transgender osoby ve službě v armádě.

Trump si neodpustil narážku na guvernérku Maine Janet Mills, se kterou měl den předtím ostrou výměnu názorů na schůzce v Bílém domě s guvernéry ohledně toho, zda její stát dodržuje jeho exekutivní příkaz zakazující transgender ženám soutěžit v ženských sportech. „Včera jsem viděl guvernérku Maine. Bojuje za to, aby muži mohli být v ženských sportech. Už jste někdy viděli, co se stane ženě, když boxuje s mužem, který se stal ženou? Není to pěkné,“ uvedl Trump, který na schůzce guvernérku varoval: „Raději to dodržujte, jinak nezískáte žádné federální financování.“

USA jsou blízko dohody o ukrajinském nerostném bohatství

USA jsou blízko dohody o ukrajinském nerostném bohatství

„Jednáme s prezidentem Zelenským a jednáme s prezidentem Putinem,“ řekl Trump davu. „Nechci o tom mluvit, protože jsme uprostřed jednání,“ dodal a zopakoval, že válka by nikdy nezačala, kdyby byl v době vypuknutí konfliktu prezidentem a že za rozpoutání války nese odpovědnost Ukrajina

Vyjádřil přesvědčení, že Evropa by měla přispět více peněz na pomoc Ukrajině než Spojené státy. „Měli bychom dostat zpět peníze, které jsme jim dali. Není to fér,“ uvedl a dodal. „Myslím, že jsme blízko dohody o ukončení války,“ řekl Trump.

Ostře kritizoval Joea Bidena jako „hloupého a neschopného“ za to, že USA tak výrazně zapojil do obrany Ukrajiny proti ruské plnohodnotné invazi v roce 2022. Kritizoval přístup USA k financování Ukrajiny a uvedl, že Spojené státy poskytly Ukrajině 350 miliard dolarů výměnou za nic, což podle něj byla chyba předchozí neschopné administrativy. Tyto peníze chce podle svých slov „získat zpět“.

K Bidenově vládě Donald Trump také kriticky dodal: „Každá věc, které se dotkl, se změnila v h....,“ odkázal na svého předchůdce. Dav propukl v smích a potlesk, když Trump vzpomínal na rozhovor, který vedl s konzervativním lídrem Franklinem Grahamem, synem zesnulého evangelisty Billyho Grahama, který mu údajně jednou řekl, aby ve svých projevech nepoužíval sprostý jazyk. „Víte, někdy je to potřeba pro zdůraznění,“ uvedl šéf Bílého domu.

Na konferenci konzervativců CPAC Trump mimo jiné ocenil slovenského premiéra Roberta Fica, který je kritizován za svou nedávnou cestu do Moskvy za Vladimirem Putinem, a veřejně mu poděkoval.

Prezident Trump se má setkat také s polským prezidentem Andrzejem Dudou uprostřed evropské nejistoty ohledně Trumpova přístupu k rusko-ukrajinské válce. Na okraj CPAC se Trump setká také s argentinským prezidentem Javierem Mileiem. Duda včera uvedl, že vyzval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby „zůstal oddán kurzu klidné a konstruktivní spolupráce“ s Trumpem, který je podle něj „veden hlubokým smyslem pro odpovědnost za globální stabilitu a mír“.

Donald Trump chválil snahy Elona Muska ohledně zefektivnění vládních procesů. Zmínil několik agentur, které jeho administrativa a Ministerstvo vládní efektivity vedené Muskem zredukovaly, přičemž tvrdil, že byly levicově zaměřené. „Fakticky jsme ukončili levicový podvod známý jako USAID,“ řekl, přičemž odkazoval na Agenturu Spojených států pro mezinárodní rozvoj, která je hlavní civilní zahraniční pomocnou agenturou USA.

Poukázal také na škrty v Úřadu pro finanční ochranu spotřebitelů (CFPB), další nezávislé agentura, kterou označil za ultralevicovou.

„Tolik lidí tím bylo zasaženo,“ dodal Trump na adresu CFPB, jehož posláním je chránit spotřebitele před podvody a zneužíváním ve finančním sektoru. „Vyprovodili jsme radikální levicové byrokraty z budovy a zamkli za nimi dveře,“ doplnil.

Trump tato prohlášení učinil při zdůrazňování svého úsilí přetvořit výkonnou složku vlády během prvního měsíce ve funkci. „Odstraňujeme všechny zbytečné, neschopné a zkorumpované byrokraty z federální administrativy. To je to, co děláme. A v rámci nabízeného odstupného pro federální zaměstnance více než 75 000 federálních byrokratů dobrovolně souhlasilo s opuštěním svých pracovních míst financovaných z daní,“ doplnil Trump.

Na konferenci vystoupil i sám Elon Musk, který pomocí motorové pily metaforicky demonstroval potřebu prořezat byrokratickou zátěž ve vládě.

Kromě jiného se americký prezident zaměřil na ekonomickou politiku a vrátil se k jednomu ze svých nejoblíbenějších témat – clům. „Slovo clo je mé nejoblíbenější slovo ve slovníku,“ prohlásil Trump za bouřlivého potlesku přítomných. Dále uvedl, že byl kritizován za svůj pozitivní postoj k clům, ale nyní tvrdí, že je to jeho třetí nejoblíbenější slovo, hned po „manželce“ a „Americe“.

„Byli jsme relativně nejbohatší – zamyslete se nad tím – od roku 1870 do roku 1913. To bylo naše nejbohatší období, protože jsme vybírali cla,“ pokračoval. Pohrozil zavedením cel na obchodní partnery USA, jako jsou Kanada a Mexiko, a uvedl, že Spojené státy zavedou recipročně cla na země, které uvalují cla na americký dovoz.