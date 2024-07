Trump a Biden: Vše v USA se rozloží. Hrozba už za pár dní

Americká Demokratická strana má problém, který se jmenuje Joe Biden a je americkým prezidentem. Kromě voličů republikánů si i podstatná část demokratického elektorátu myslí, že prezident je příliš starý na to, aby zvládl ještě jedno čtyřleté období jako americký prezident. Úvahy o jeho nahrazení jsou velice hlasité, velkou roli v rozhodnutí Joea Bidena má však hrát jeho manželka Jill Bidenová, která zároveň zapáleně vede kampaň za jeho znovuzvolení.

Anketa Je dobře, že Babiš zakládá frakci s Orbánem a rakouskými Svobodnými? Ano 98% Ne 1% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 2798 lidí

„V soukromí Obama lidem říká, že Biden nemůže vyhrát a je tedy pro otevřenou volbu. Obama neříká, koho podporuje, a do včerejšího odpoledne (neděle 30. 6.) se nesetkal s Bidenem, aby mu to řekl,“ uvedl Carlson. O jeho manželce Michelle Obamové se přitom dlouho diskutuje a spekuluje jako o možné nominantce na post prezidenta.

Vztahy Bidenových a Obamových prý nikdy nebyly růžové, někdy byly až nepřátelské. V současnosti se dle Carlsonova zdroje zhoršily kvůli prezidentově manželce, protože ta prý Bidena po debatě držela daleko od každého, kdo by ho mohl přesvědčovat, že by měl odstoupit. „Jill Bidenová pohání kampaň za znovuzvolení svého manžela, stejně jako v roce 2020, kdy jiní členové rodiny, včetně Bidenovy sestry Val, měli za to, že je moc oslabený na to, aby kandidoval,“ říká Carlson s tím, že ostatní demokraté vědí, jaká je zde příležitost, a proto „krouží“ okolo, např. guvernérka Michiganu Gretchen Esther Whitmerová.

From an unusually good source: Obama’s tweet supporting Joe Biden was disingenuous. In private, Obama is telling people Biden can’t win, and he is therefore in favor of an open convention. Obama will not say whom he supports, nor as of yesterday afternoon had he met personally… — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) July 1, 2024

Ze zdrojů uvnitř Demokratické strany ale také zaznívá zpráva, že Demokratická národní komise zvažuje, že by z Joea Bidena udělala oficiálně nominanta strany už v polovině července. Zdroje to potvrdily jednak agentuře Bloomberg, ale také televizi Fox News.

Takové prohlášení by mělo utišit vnitrostranickou diskusi o nahrazení Bidena. Dle Fox News se nabízí datum 21. července, kdy se sejde pověřovací komise on-line. Normálně se komise schází až ke konci srpna.

Tucker Carlson má však stále za to, že Biden končí. „Biden je vyřízený. Na to si můžete vsadit. Příliš mnoho prominentních demokratů naznačilo, že to nemá v hlavě v pořádku. To už nemůžou odvolat. Musejí ho odstranit, a to také udělají,“ míní Carlson.

Otázka je ovšem kdy a zde komentátor podotýká, že pokud jsou demokraté chytří, udělají to hned. Protože pokud má být nominována Kamala Harrisová, může už rovnou být prezidentkou.

Ale varuje: „Zbývá tedy otázka Trumpa a jeho odsouzení 11. července. Bidenův kolaps z něj dělá mnohem nebezpečnější okamžik, než byl. V tuto chvíli je Trump nejen republikánským kandidátem, ale fakticky i předpokládaným prezidentem. Pokud se ho chystáte poslat do vězení, mělo by to být za velmi závažný trestný čin, o němž se všichni shodují, že ho spáchal. Jinak riskujete, že systém zcela a navždy zničíte. Jsme ve skutečném nebezpečí. Demokraté musí ubrat.“

Biden is done. Bet on it. Too many prominent Democrats have suggested he’s brain damaged. They can’t walk that back. They have to remove him, and they will. The only question is when. If they’re smart, they’ll do it immediately. If Kamala’s going to be the nominee, she might as… — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) July 2, 2024

A ještě doplnil: „Všechny ty nesmysly o tom, jak jenom Biden může rozhodnout, že odstoupí, jsou tak absurdní. Takhle Demokratická strana nefunguje. Žádný jedinec není důležitější než kolektiv. To je základ té strany.“

„A v Bidenově případě nemá ve Washingtonu žádné zastánce. Ano, Ron Klain a pětaosmdesátiletý Ted Kaufman mají z jeho prezidentství přímý prospěch, ale to je malá skupinka. Zbytek Washingtonu není k Bidenovi nijak loajální. Nezajímá je, nikdy ho nebrali vážně. Každý prezident pro ně funguje, pokud je to demokrat. U těchto lidí to nikdy není osobní, protože na jednotlivci nezáleží,“ vysvětlil, jaký je vztah demokratických funkcionářů k Bidenovi. Ron Klain je bývalý lobbista a bývalý Bidenův vedoucí kanceláře. Ted Kaufman je pak byznysmen a jeden z hlavních spojenců Joea Bidena.

All this nonsense you read about how “only Biden can make the decision to leave” is just so absurd. That’s not how the Democratic Party works. No individual is more important than the collective. That’s the whole point of the party. And in Biden’s specific case, he’s got no… — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) July 2, 2024