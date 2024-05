Trump dostává milostné dopisy od diktátora, spustil Biden. A pak si spletl zemi

reklama

Prezident Spojených států Joe Biden, kterému letos bude 82 let, by za demokraty rád obhájil svůj úřad a seděl v Oválné pracovně Bílého domu ještě další 4 roky. Je si však vědom toho, že v osobě svého předchůdce v úřadu Donalda Trumpa má vážného soupeře.

A tak na jeho účet zavtipkoval. Biden vtipkoval, že by si přál, aby si bývalý prezident Donald Trump píchl trochu dezinfekce.

Na Bidenova slova upozornila agentura Reuters.

Prezident vtipkoval o Trumpově nápadu píchnout si dezinfekci do těla a přemoct tak covid. „Vidím ten dezinfekční prostředek, který to vyřadí za minutu. Za minutu,“ řekl Trump v pozici prezidenta na pravidelné tiskové konferenci v Bílém domě na jaře 2020.

Lékaři, včetně Dr. Vin Gupty, pneumologa, odborníka na globální zdravotní politiku a přispěvatele NBC News a MSNBC, rychle napadli prezidentovo „nesprávné zdravotní tvrzení“.

„Tato představa vstřikování nebo požívání jakéhokoli typu čistícího produktu do těla je nezodpovědná a je to nebezpečné," řekl Gupta. „Je to běžná metoda, kterou lidé používají, když se chtějí zabít.“.

Tehdejší prezident Trump podle NBC News opakovaně nabízel neověřené způsoby léčby během každodenních brífinků o COVID-19, nemoci spojené s koronavirem. Například nabízel hydroxychlorochin jako potenciální „měnič hry“, ale zdravotníci před tím důrazně varovali.

Televize NBC News připomněla, že muž z Arizony zemřel koncem března 2020 poté, co požil chlorochin fosfát – věřil, že ho to ochrání před nákazou koronavirem. Manželka muže řekla NBC News, že sledoval televizní brífinky, během kterých Trump hovořil o potenciálních výhodách chlorochinu.

Biden na fundraisingové akci jižně od San Francisca pro svou kampaň za znovuzvolení prohlásil, že prezidentství jeho republikánského oponenta bylo chaotické a že voliči by to měli mít na paměti.

„Pamatujete si, jak říkal, že nejlepší bude, když si do ruky píchnete trochu bělidla? Přesně to říkal. A myslel to vážně. Přál bych si, aby to tak trochu udělal sám,“ řekl Biden.

Prezident si tropil z Trumpa žerty ještě z jednoho důvodu. Konkrétně kvůli kontaktům Trumpa se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem. Biden poznamenal, že Trump dostával od severokorejského diktátora „milostné dopisy“. Jenže sám přitom šlápl vedle, když mylně označoval Kima za prezidenta Jižní Koreje.

Agentura AP poznamenala, že Biden v podstatě zkouší na Trumpa vyrukovat s podobným receptem, s jakým uspěl v roce 2020. Receptem, v němž často jde o napadání prozatím jediného Trumpova prezidentství.

