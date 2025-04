Trump není blázen a má pravdu, varuje Špicar. Evropa musí udělat tento krok

Prezident USA Donald Trump pozastavil na 90 dnů vysoká cla, která předtím uvalil na zboží dovážené z většiny států světa. Dají se za tři měsíce vyjednat rovnocenné podmínky pro obchod mezi Evropou a Spojenými státy? Mohou evropští vývozci nalézt odbytiště jinde než v USA? Hostem Interview Plus Českého rozhlasu byl viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Radek Špicar. Moderovala Šárka Fenyková.

Je potřeba chovat se racionálně

Špicar ve studiu Českého rozhlasu upozornil, že situace kolem cel už není přehledná nějakou dobu. „Nicméně platí to, co říkáme už od začátku, to znamená jednat s chladnou hlavou, jednat jednotně. A to se, myslím, teď Evropě daří. Věřím, že to přinese do budoucna výsledky, které potřebujeme,“ řekl viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Radek Špicar. Anketa Je dobře, že máme přímou volbu prezidenta? Je to dobře 69% Není to dobře 11% Je to úplně jedno 20% hlasovalo: 5174 lidí

„Věříte tomu, že za 90 dnů, po které Donald Trump pozastavil cla, kterým říká reciproční, podaří Evropě dojednat něco, co bude oboustranně výhodné?“ zeptala se moderátorka.

Špicar soudí, že pokud by se to nepodařilo, mělo by to nejenom pro české exportéry a pro českou ekonomiku, ale pro celou evropskou ekonomiku, a také především pro Spojené státy, dramaticky negativní důsledky. „Doufám, že si obě strany uvědomují, že je potřeba se dohodnout a chovat se racionálně. Stále doufáme, že se podaří dohodnout výsledek, který nebude znamenat dramatické zvýšení cel, protože by pravděpodobně k němu došlo oboustranně, což by opravdu poškodilo obě strany, a že prostor pro dohodu stále existuje,“ odpověděl viceprezident.

Chtějí se Američané vůbec dohodnout?

Moderátorka připomněla, že evropský komisař pro obchod Maroš Šefčovič intenzivně jedná a jednal i předtím, než byla ohlášena zvýšená cla. Přesto výsledky to zatím nepřineslo. „Je tedy vůbec na straně Spojených států snaha dohodnout se? Jaké jsou vaše informace?“ zeptala se Fenyková.

„Naše informace bohužel jsou velmi podobné,“ zmínil Špicar. „Svaz průmyslu a dopravy je velmi důležitým členem největší evropské asociace zaměstnavatelů BusinessEurope, která zastupuje více než dvacet milionů evropských firem, jejím hlavním partnerem je Evropská komise, Rada a Parlament. V rámci BusinessEurope jsme vyslali svoji vlastní delegaci do Spojených států, abychom zjistili, co se tam přesně děje a jaké jsou možnosti pro vyjednání dohody. Delegace se vrátila s podobným výsledkem. Navrhovali jsme snížení cel, spíše to bylo o dohodě o volném obchodu,“ předestřel viceprezident.

Zástupci asociace podle něj upozorňovali také na evropský deficit v oblasti služeb, kde je to přesně obráceně než v oblasti zboží. „Američané o tom nechtějí slyšet. O tom jednat nechtějí,“ sdělil Špicar. „Stále se snažíme politikům vysvětlit, že reciproční odpověď Evropy, která by byla velmi tvrdá, může přijít pouze ve chvíli, kdy se ukáže, že neochota jednat není na straně Evropy a že eskalace konfliktu je daná pouze tím, že se nechce dohodnout americká strana,“ zdůraznil viceprezident Svazu průmyslu a dopravy.

Trump není blázen, jedná racionálně

„Hned na počátku konfliktu jsme říkali, nepovažujte Donalda Trumpa za blázna, za člověka, se kterým není možné jednat, protože on spoustu věcí říká naprosto racionálně a má pravdu. Od začátku jsme poukazovali na to, že v oblasti jako jsou osobní vozy je pravda, že Evropa má mnohem vyšší cla na osobní americká auta – desetiprocentní, zatímco Američané uplatňují v uvozovkách pouze 2,5procentní cla na evropské automobily. Takže v tomhle má Donald Trump určitě pravdu, ale už neříká, že u nákladních automobilů je to přesně obráceně. Jediná věc, která v tuto chvíli dává smysl, je, abychom si s chladnou hlavou a jednotně, sebevědomě sedli s Trumpovou administrativou k jednomu stolu a řekli, že chápeme, že se jim některé věci nelíbí. Jim se nelíbí cla na osobní automobily, nám se zase nelíbí jiné věci,“ připomněl Špicar.

Celá situace by podle něj měl mít pozitivní výsledek. „Je potřeba jednat o tom, že se např. těch cel zbavíme úplně a vytvoříme zónu volného obchodu, alespoň na vybrané druhy zboží. Potřebujeme to. Evropa má své vlastní problémy ekonomické, bezpečnostní. To samé se týká Spojených států. Je v zájmu obou stran Atlantiku, abychom spolupracovali, a ne se navzájem oslabovali ve prospěch třetích stran,“ soudí viceprezident.

Výroba v Evropě se přestává vyplácet

Americká strana se však, podle něj, zatím nechce dohodnout. Důvody, proč to Donald Trump dělá, už známe. „Jedním z těch důvodů je snaha Donalda Trumpa přimět k přenesení výroby do Spojených států, protože mu to vytvoří pracovní místa, navýší mu to zisky státního rozpočtu, získá tím technologie, know-how atd. Bohužel se to děje. Musím říct, že se to dělo ještě před nástupem Donalda Trumpa. Tohle není nová americká politika. Tohle začalo velmi silně už za administrativy Joea Bidena,“ zdůraznil Špicar.

USA již mají připravenou legislativu, která má firmy k přestěhování přimět. „A děje se to také proto, že v Evropě máme násobně drahé energie – mnohonásobně dražší elektřinu a plyn, což evropské firmy, německé nebo české, které jsou do značné míry průmyslové a energeticky vysoce náročné, vede k tomu, že se přestává vyplácet vyrábět v Evropě. Firmy se kvůli tomu stěhují do Spojených států. Teď budou mít další motivaci udělat to, pokud dojde k zavedení cel,“ zdůraznil viceprezident Svazu průmyslu a dopravy.

České firmy dobývají americký trh

I mezi českými firmami už se jich objevilo několik, které to v tuhle chvíli velmi vážně zvažují. „Pro mnoho českých firem se staly Spojené státy jedním z hlavních odbytišť a jsou tam super úspěšné. Kupují americké konkurenty, dobývají americký trh. To, že se teď vztahy komplikují, je nepříjemné, ale tyto firmy americký trh potřebují a přestěhují se tam,“ soudí Špicar.

Problém nevidí ani v nedostatku kvalifikované pracovní síly. „V Evropě máme úplně stejný problém s nedostatkem kvalifikované pracovní síly. V tomhle si firmy příliš nepohorší, když se přestěhují do Spojených států. Přestože se Donald Trump snaží z pochopitelných důvodů kontrolovat migraci, Amerika je stále destinací, kam se špičková, kvalifikovaná pracovní síla chce dostat, protože tam jsou ty nejkonkurenceschopnější firmy. Je tam možné získat práci, která je vysoce honorovaná,“ vysvětlil představitel Svazu průmyslu a dopravy.

Příležitosti v Africe jsou obrovské

Špicar se čerstvě vrátil z cesty s prezidentem ČR Petrem Pavlem do Ghany a Mauretánie. „Byla to úplně skvělá cesta. Moc se mi tam nechtělo, protože cesty do Afriky jsou náročné, už jenom to očkování – tyfus, žlutá zimnice. Polykáte několik dní dopředu antimalarika, není to nic příjemného. Navíc jsme tam jeli s delegací složenou z firem, které jsem dopředu všechny neznal. Ale vrátil jsem se plný optimismu. Příležitosti tam jsou, a jsou opravdu velké,“ zdůraznil.

Připustil, že jakýkoliv třetí trh mimo EU je vždy nejistý a není jednoduché se na něm uplatnit. O Africe to prý platí dvojnásob. „Čeští exportéři jsou schopní se v těchto složitých podmínkách vyznat a být tam úspěšní, protože ani doma podnikatelské prostředí nemají úplně jednoduché,“ míní Radek Špicar.