Trump pohrozil Rusku sankcemi. Českou kavárnu si tím ale nenaklonil

Poté, co Donald Trump pozastavil veškerou pomoc, která ze Spojených států mířila na Ukrajinu, zaměřil se i na Rusko, které také chce donutit k zastavení palby a zahájení mírových rozhovorů.

„Na základě skutečnosti, že Rusko nyní naprosto ,válcuje' Ukrajinu na bojišti, důrazně zvažuji rozsáhlé bankovní sankce, sankce a cla vůči Rusku, dokud nebude dosaženo zastavení palby a KONEČNÉ DOHODY O MÍRU. Rusku a Ukrajině, zasedněte k jednacímu stolu hned teď, než bude pozdě. Děkujeme!!!“ vyzval na své sociální síti Truth Social.

Ani tímto se ale Trump nezavděčil českým liberálům, kteří kritizují Trumpa za nestálost názorů a tvrdí, že žádné další sankce Rusko k jednání nepřimějí. Místo toho prý Rusko jásá, že Trump předvádí takové veletoče a ničí západní soudružnost.

„Nevím, na kolik cla Rusko zasáhnou, neb toho do USA moc nedováží, ale vím, že USA podle médií hledaly ještě včera cesty, jak sankce uvolnit. Rusko si v této nestálosti rochní a využívá ji k posílení své pozice,“ uvedl zahraniční zpravodaj ČT Andreas Papadopulos.

Stejný názor má i politický komentátor Vladimír Foltán. „Donald Trump před malou chvílí na svůj profil na Truth Social napsal, že zvažuje sankce a uvalení cel proti Rusku (které do USA prakticky díky stávajícím opatření už nic nedováží, takže to je fakt drsná hrozba). A bacha, Rusáci, napsal to velkým písmem! Bububu!“ reagoval Foltán, že žádné další americké sankce už Rusko bolet nebudou.

Jako Trumpův chaos označil rozhodování amerického prezidenta česko-běloruský aktivista Andrej Poluščuk. „TRUMPŮV CHAOS. Tohle vlastně nemá smysl obsáhle komentovat. Ten člověk se jednou vyspí tak, podruhé onak, slova ztrácí jakýkoli význam. Namísto toho, abys Rusko donutil k jednacímu stolu tím, že pro něj nebude výhodné dál bojovat, sebereš Ukrajině zbraně a zpravodajské informace. Klauniáda,“ tvrdí Poleščuk, že Ukrajině Trump uškodil a Rusku tím na bojišti výrazně pomohl.

Bývalý novinář ČT Marek Wollner ironicky glosuje, že Trump se tváří překvapeně, že Rusko i přes mírová jednání s USA stupňuje svůj vojenský tlak na Ukrajině. „Trump zvažuje uvalit sankce a cla na Rusko, protože si uvědomil, že Rusko decimuje Ukrajinu klidně dál. Hm, hm. Neříkal mu Zelenskyj, že Rusku se nedá věřit?“ připomněl Wollner Zelenského slova z Bílého domu.

