Trump vyrazil proti novináři, který psal o Krymu. Umyl si nad válkou ruce

Na pohřbu papeže Františka se 47. prezident USA Donald Trump sešel s prezidentem Ukrajiny Volodymyrem Zelenským. Ukrajinský prezident po jednáních konstatoval, že mohlo jít o „historickou schůzku“, pokud přinese takový mír, v jaký doufá.

Bílý dům podle agentury Reuters schůzku označil za „velmi produktivní“. Schůzka ve Vatikánu, jejich první od únorového konfliktu v Oválné pracovně ve Washingtonu, přichází v kritickém okamžiku jednání, jejichž cílem je ukončit boje mezi Ukrajinou a Ruskem.

Po pohřbu, cestou z Říma, Trump zkritizoval ruského prezidenta Vladimira Putina. „Nebyl žádný důvod, aby Putin v posledních několika dnech odpaloval rakety do civilních oblastí, měst a obcí,“ napsal Trump na Truth Social.

Jeho reakce však byla mnohem obsáhlejší. Tvrdě se opřel do jednoho z novinářů deníku The New York Times, ale také do exprezidentů Baracka Obamy a Joea Bidena.

„Bez ohledu na to, jakou dohodu uzavřu s Ruskem a Ukrajinou, bez ohledu na to, jak dobrá bude, i kdyby to byla ta nejlepší dohoda, jaká kdy byla uzavřena, selhávající (Failing) New York Times o ní budou mluvit ŠPATNĚ. Prťavý Peter Baker, velmi zaujatý a netalentovaný pisálek The Times, se řídil požadavky svého editora a napsal, že Ukrajina by měla dostat zpět území, včetně, předpokládám, Krymu, a další směšné požadavky, aby se zastavilo zabíjení, které je horší než cokoli od druhé světové války. Proč tento lehkovážný novinář neřekne, že to byl Obama, kdo umožnil Rusku ukrást Ukrajině Krym, aniž by padl jediný výstřel. Byl to také prťavý Peter, kdo napsal o Obamovi naprosto plochý, ale příšerně napsaný životopis. Bylo to k SMÍCHU! Kritizoval někdy Baker Obamovo předání Krymu? NE, ani jednou, kritizoval jen TRUMPA, a já jsem přitom s touhle pitomou válkou neměl nic společného, kromě začátku, kdy jsem Ukrajině dal Javeliny a Obama jim dal deky. Tohle je válka ospalého Joe Bidena, ne moje. Byla to prohra od prvního dne a nikdy k ní nemělo dojít a nedošlo by k ní, kdybych byl v té době prezidentem. Já se jen snažím uklidit nepořádek, který mi zanechali Obama a Biden, a je to velký nepořádek. S tímhle vším, co bylo řečeno, nebyl žádný důvod, aby Putin v posledních dnech střílel rakety na civilní oblasti, města a obce. Nutí mě to k myšlence, že možná nechce zastavit válku, jen mě zkouší, a musí se s ním jednat jinak, prostřednictvím tlaku přes ‚bankovnictví‘ nebo ‚sekundárních sankcí‘. Umírá příliš mnoho lidí!“ zdůraznil Trump.

Ve čtvrtek bylo zabito dvanáct lidí, když raketa odpálená Ruskem zasáhla bytový dům v Kyjevě.

Z ukrajinské strany začíná zaznívat, že Donald Trump se může zařadit mezi největší prezidenty v dějinách USA. Prý může dokonce být i prezidentem nejvýznamnějším.

„Chce být skvělý a chce, aby si ho historie pamatovala jako skvělého prezidenta. A Ukrajina je pro něj jeho šance,“ řekl předseda zahraničního výboru parlamentu Oleksandr Merežko. „A tak pro Trumpa, pokud přijde do Kyjeva a řekne něco jako ‚Jsem Ukrajinec‘ nebo ‚Vyjadřujeme s vámi solidaritu, jsme na vaší straně, bojujete za správnou věc‘, vejde do dějin jako člověk, který by mohl zastínit i Kennedyho a Reagana,“ pokračoval pro server Kyiv Independent. „Věřím, že Trump se skutečně může stát největším prezidentem v historii Spojených států - mohl by se stát ikonickým,“ dodal.

