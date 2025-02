Trumpova šéfka tajných služeb vyhazuje. Důvod zarazí

Server televize Fox News upozornil, že ředitelka tajných služeb USA (DNI) Tulsi Gabbardová se rozhodla postupovat podobně jako její prezident Donald Trump či jeho partner v administrativě Elon Musk a začala řešit personální otázky.

Anketa Který z vybraných českých europoslanců nejlépe hájí české národní zájmy? Dostálová (ANO 2011) 6% Bžoch (ANO 2011) 0% Vondra (ODS) 0% Zdechovský (KDU-ČSL) 0% Nerudová (STAN) 0% Farský (STAN) 5% Turek (Motoristé sobě) 8% Bartůšek (Přísaha) 0% Konečná (STAČILO!) 59% Dostál (STAČILO!) 3% David (SPD) 19% hlasovalo: 30527 lidí

Intelink je skupina zabezpečených intranetů používaných zpravodajskou komunitou Spojených států. První síť Intelink byla založena v roce 1994, aby využila internetových technologií a služeb k podpoře šíření zpravodajských informací a obchodních pracovních postupů.

Podle informací, které unikají z administrativy, jsou tito vládní pracovníci vyšetřováni za údajné zneužití interní agentury pro zasílání zpráv k šíření jejich sexuálních fantazií pod rouškou diverzity, rovnosti a začlenění (DEI). Zmínění zaměstnanci podle serveru Fox News diskutovali o svých zkušenostech s chirurgií změny pohlaví, umělými genitáliemi, hormonální terapií, polyamorií.

Poté, co byly v pondělí zveřejněny protokoly chatu Intelink, mluvčí NSA uvedl pro Fox News, že „aktivně vyšetřuje“ potenciální zneužití platformy pro zasílání zpráv provozované agenturou.

Gabbardová naznačila, že se toho bude muset hodně změnit.

„Když vidíte, co tito lidé říkali, … co si dovolovali, když používali platformu NSA určenou pro profesionální práci, co strašného předváděli, … tak kdy za něco takového byli lidé skutečně pohnáni k zodpovědnosti? Určitě ne za poslední čtyři roky, rozhodně ne za posledních 10, možná 20 let, a podíváme se na některé z největších případů porušování důvěry k americké zpravodajské komunitě.“

Gabbardová také poznamenala, že úterní akce, která tlačí federální zaměstnance k zodpovědnosti, právě začíná a je součástí většího úsilí Trumpovy administrativy o provedení toho, k čemu dal americký lid Trumpovi mandát.

CNN doplnila, že podle Gabbardové přijde o práci víc než sto zpravodajských důstojníků. Za to, že zneužili vnitřní komunikační nástroj agentury k nepřijatelným hovorům. Podle americké zpravodajské stanice zprávy údajně vyměňované v chatovací místnosti jako první nahlásil konzervativní aktivista Christopher Rufo, který píše pro City Journal.

Psali jsme: Vidlák: Musím najít nové dezinformace, všechny se vyplnily. Co jsem viděl v ČT Zděšení nad tím, co Zelenskyj podepíše Trumpovi. „Jeho konec“ Foltýn: Válka na Ukrajině, uprchlíci v ČR, české zbraně. Vyděláváme na tom Vondra: Ukrajina musí na území, které ovládá, přežít jako suverénní země. Úkol Evropy