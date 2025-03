Trumpův nový vztah s Ruskem a Čínou. Evropa se musí změnit, říká Svoboda

V pondělí 24. února při příležitosti třetího výročí války na Ukrajině přednesl premiér Petr Fiala (ODS) občanům České republiky mimořádný projev. V něm upozornil na snížený zájem Spojených států amerických o Evropu, a zdůraznil proto potřebu větší samostatnosti evropských států v otázce obrany a bezpečnosti. Fiala také navrhl zvýšení obranných výdajů ČR na tři procenta HDP a posílení evropské obranné spolupráce.

Bývalý ministr zahraničí a místopředseda vlády Vladimíra Špidly Cyril Svoboda v rozhovoru s šéfredaktorem internetového Deníku To Markem Stonišem upozornil na zásadní problém premiérova projevu, i co se týče apelu na vyšší výdaje na zbrojení. „Při veškerém respektu k panu premiérovi, to jsme věděli před jeho projevem a víme to i po jeho projevu. Není to nic nového," komentoval Svoboda. Připomněl, že s výhrou Donalda Trumpa v prezidentských volbách v USA byl spolu s Demokratickou stranou poražen i dosavadní dominantní kurz politiky. A s aktuální změnou kurzu by měla reagovat pružněji i Evropa. „Nemáme pořád brečet, co by měla dělat Evropa, je důležité to taky udělat," dodal ještě k projevu premiéra Fialy.

Ačkoliv sám se zbrojením souhlasí, větší důraz klade na dobré vztahy s ostatními zeměmi. „K čemu jsou vám plné sklady zbraní, když nemáte spojence?“ ptal Svoboda.

A kde má dnes spojence Česká republika? Svoboda odkázal na to, že smluvně má Česká republika spojence v Severoatlantické alianci a Evropské unii. Zároveň však zkritizoval, že Česko si často hraje na „mravokárce“ v regionu. „My jsme ti, kteří poučují Slováky. Jsme jediná země, která teď podala žalobu na Maďarsko. Kritizujeme každého, jestli je, nebo není dostatečně angažován v podpoře Ukrajiny. Jako bychom na to měli patent. A musíme vzít do úvahy, že ti ostatní státy to slyší. Neslyší to rádi a přízeň to vůbec nezískává,“ uvedl Svoboda a doporučil, aby Česko v tomto ohledu „ubralo z plynu“ v kritice sousedních států. „Protože ty země, které jsou kolem nás, budeme možná jednou velmi potřebovat. Tak proč se s nimi hádat,“ nechápal Svoboda.

Spojené státy americké se nyní podle názoru Svobody budou soustředit více samy na sebe, v prezidentských volbách vyhrál pohled Amerika na prvním místě. Současná Amerika tak požaduje svobodnější Evropskou unii a nové uspořádání světa.

Podle Svobody měla Evropa v rámci sebereflexe poté, co bylo zjevné, že Amerika mění kurz, třeba přizvat mezi nejvyšší představitele Evropské unie někoho, kdo reprezentuje podle slov Svobody více „proamerický“ proud. To se zatím nestalo, Svoboda však vyjádřil své přesvědčení, že „až na tom bude Evropa opravdu zle, tak se někdo najde“.

K detailnějšímu vysvětlení aktuálního stavu v mezinárodní politice Svoboda upozornil na dvě klíčové chyby, které Spojené státy udělaly v 90. letech. První chybou podle Svobody bylo, že USA se snažily Rusko poučovat, jakým způsobem by mělo fungovat, místo aby ho akceptovaly jako rovnocenného partnera. Druhou chybou bylo, že USA a Evropa intenzivně investovaly do přesunutí výroby do Číny s očekáváním, že Čína rychle pokročí v moderních technologiích, zbohatne a přijme americké hodnoty. To se však nestalo a Čína si zachovala svou specifickou identitu. „Takže teď je potřeba s oběma hráči – s Čínou a Ruskem – začít nový vztah. A ve Spojených státech se ten nový vztah teď bude definovat,“ vysvětlil Svoboda.

V rámci multipolárního světa se též nabízí otázka, kdo bude v jednáních či spolupráci s Amerikou zastupovat zájmy Evropské unie. Svoboda zmínil, že zahraniční politiku Evropské unie určuje Evropská rada, která je založena na principu jednomyslnosti. „To Američané vědí a vědí také, že klíčovou roli na společné politice budou hrát velké země. Tak budou raději rovnou jednat s velkými zeměmi a nebudou jednat s Evropskou komisí,“ řekl Svoboda. „Spojené státy říkají, že budou jednat s těmi, kteří skutečně drží moc v ruce. A to jsou šéfové jednotlivých států,“ uvedl.

Často se hovoří o italské premiérce Giorgii Meloniové jako o někom, s kým by mohl být Trump ochoten více hovořit a jednat. Objevila se jak na jeho inauguraci, a v sobotu 1. března Meloniová s Trumpem dokonce telefonicky hovořila. Jako lídra Evropy ji však Svoboda nevnímá. Naopak považuje Viktora Orbána za výraznějšího aktéra v evropské politice. Meloniovou popsal spíše jako sympatizantku a přiznivkyni Donalda Trumpa, která dosud neukázala žádné významné vedení nebo vliv v Evropě. „Nezdá se mi, že by byla nějakým skutečným lídrem Evropy. To, že má s Trumpem dobrý vztah, je sice hezké, ale zdá se mi, že i Viktor Orbán předvedl, že je mnohem větším hybatelem procesů,“ řekl Svoboda.

V rozhovoru se Svoboda dále vyjádřil i k situaci v Německu. Nedávné volby vyhrála unie CDU/CSU v čele s Friedrichem Merzem. Druhý nejvyšší počet hlasů získala pravicová AfD, a to 20,8 %. Podle Svobody by měl Merz v rámci zlepšení vztahů s Amerikou AfD přizvat do vládní koalice. Je to podle něj i cesta, jak AfD „zkrotit“. „Naivní je si myslet, že když dají AfD za zeď, tak neporoste. Aby se náhodou nestalo, že za další čtyři roky bude kancléřem někdo z AfD,“ varoval Svoboda.

Zdůraznil také, že AfD volilo v přepočtu více než deset milionů voličů. „Podle mě je volili proto, že AfD volá po pořádku. Němci jsou zvyklí na pořádek. A nejsou schopni strávit to, že řada migrantů, ke kterým bylo Německo velkorysé, není ochotna přijmout fakt, že má dodržovat německá pravidla a řád,“ uvedl Svoboda.

Celý rozhovor je ke zhlédnutí zde:

