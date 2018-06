Tu máš loktem! Rakouští policisté dostali nakládačku od nigerijského migranta. A potom zjistili něco šokujícího

Horké chvíle předevčírem připravil jednadvacetiletý muž z Nigérie dvěma policistům v Klagenfurtu, kteří chtěli zkontrolovat jeho doklady. Po předložení dokladu si policisté všimli, že s největší pravděpodobností patří azylová karta někomu jinému. Když nigerijský migrant zaznamenal jejich dohady, reagoval po svém. „Policistu srazil jedním dobře mířeným úderem loktem k zemi,“ píše rakouský deník Kronen Zeitung.

Po útoku na jednoho z dvojice policistů se snažil Nigerijec z místa utéci. To mu znemožnil jeho kolega, když jej udeřil do horní části těla. „Snažili jsme se jej zastavit a co nejrychleji zpacifikovat, cituje deník jednoho z policistů, který dodal, že africký migrant ztratil sebekontrolu a nereagoval na žádnou domluvu. Ke kýženému úspěchu však dlouho nevedly ani pokusy policistů zajistit muže pomocí donucovacích prostředků.

Nigerijský migrant se stával čím dál tím agresivnější a i ve dvou měli policisté plné ruce práci, aby útočníka v jeho počínání zastavili. Vedle přetlačování byli nuceni policisté použít proti agresorovi pepřový sprej. „To muže na chvíli zklidnilo, ale poté pokračoval ve své snaze utéci s ještě větší intenzitou. Situaci jsme dostali plně pod kontrolu až teprve ve chvíli, kdy se nám podařilo mu nasadit pouta,“ říká jeden z dvojice zasahujících policistů.

Vedle cizí azylové karty, u které se však nepodařilo prokázat vlastnictví jiné osoby, také našli strážci zákona u Nigerijce třináct gramů konopí. Muž tak bude obviněn nejenom z falšování úředních dokumentů a napadení policistů, ale také z ilegálního přechovávání drog. Po jeho převezení na nejbližší policejní stanici zjistila policie i další závažné skutečnosti, které muži v dalším průběhu vyšetřování rozhodně nebudou sloužit k dobru.

Na základě výslechu a porovnání otisků v databázi policisté zjistili, že byl na muže nedávno vydán zatykač a on sám již byl několikrát deportován do Itálie. Pokaždé se však vrátil zpátky do Rakouska. Jeho případné odsouzení za poslední sérii přestupků by mu mělo v dalších pokusech zabránit. Jak píše rakouský deník v závěru zprávy o tomto incidentu, oba policisté museli vyhledat lékařské ošetření.

Psali jsme: Rakouský kancléř Kurz: Je strašidelné, že většina lidí na sociálních dávkách žije ve Vídni. A polovina jsou cizinci Jak přistěhovalcům otrávit Rakousko? Vídeňská vláda ukazuje cestu, jak proti migrantům, chválí Robejšek Děsivá vražda sedmileté dívky v Rakousku: Čečenský imigrant jí málem uřízl hlavu V rakouských nemocnicích je zle. Migranti si prý své požadavky vynucují násilím



Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: pro