Bankovní špehování sílí. Dokaž, že jsi čistý, jinak... Jen v EU

Banky v České republice v posledních letech výrazně zesílily své postupy v oblasti opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Tyto kroky vycházejí především ze zákona č. 253/2008 Sb., který byl opakovaně novelizován, naposledy v letech 2024 a 2025.
Základním pilířem těchto opatření je povinnost bank provádět důkladnou identifikaci a kontrolu klientů. Při navázání obchodního vztahu, jako je otevření účtu, poskytnutí úvěru nebo větší transakce, musí banka ověřit totožnost klienta na základě platných dokladů, jako je občanský průkaz nebo pas. Klienti jsou často vyzýváni k vyplnění dotazníku, kde uvádějí informace o své profesi, zdroji příjmů, očekávaném obratu na účtu nebo účelu transakcí. Banky se také zajímají o to, zda klient patří mezi politicky exponované osoby, tedy například politiky, vysoké úředníky nebo jejich příbuzné, u nichž je kontrola přísnější a vyžaduje se doložení původu majetku.
Konec presumpce neviny v bankovním sektoru
Novely zákona z let 2024 a 2025 přinesly rozšíření povinností například prostřednictvím bankovní identity. Banky tak nyní častěji aktualizují údaje stávajících klientů a rozesílají dotazníky i těm, kteří mají účet dlouhodobě.
Setkal se s tím také Jaromír Wasserbauer, náměstek za Motoristy na ministerstvu životního prostředí.
„EU/ČR dělá z bank vyzvědače a dohlížeče nad občany. Je jedno, že máte u banky dlouhodobě účet, půjčku na dům, pojištění aut i domu atd., stejně po vás, díky nové úpravě zákona, bude chtít říci, jaký máte majetek, jakou hotovost, auto, atd. Podle mého je to obrácený princip: dopředu prokaž, že jsi nic neprovedl = konec presumpce neviny v bankovním sektoru. Pokud to člověk nevyplní, prý mu zruší vše u té banky a bude na blacklistu pro ostatní banky. Takže v dnešní době v podstatě konec,“ upozornil na svém facebookovém účtu.
Na jeho příspěvek zareagoval ekonom a poslanec Vladimíra Pikora (Motoristé), předseda rozpočtového výboru. „Většina všech buzerací přišla z EU. Finance se nevymykají. Tak jako obvykle i tady jsme ještě přitvrdili. Vrátíme vše ke zdravému rozumu,“ zareagoval v diskusi.
„Ale už asi týden to v ČSOB aplikaci musím odklikávat, že to vyplním později,“ posteskl si Wasserbauer.
Ing. Vladimír Pikora, Ph.D.
Klienti, kteří na výzvy bank nereagují nebo odmítnou poskytnout požadované informace, se vystavují riziku omezení služeb, jako je blokace účtu nebo ukončení spolupráce. Banky zdůrazňují, že tyto kontroly jsou povinné ze zákona.
Otevřít účet v zemi mimo Evropu je velmi jednoduché
V případě podezřelých transakcí, jako jsou neobvykle velké vklady hotovosti, rychlé převody peněz nebo platby spojené s rizikovými zeměmi, má banka povinnost transakci pozastavit a vyžádat si od klienta vysvětlení nebo doklady o původu prostředků. To může zahrnovat faktury, smlouvy, daňová přiznání nebo výpisy z jiných účtů. Pokud podezření přetrvává, banka hlásí případ Finančnímu analytickému úřadu, který je centrálním orgánem pro boj proti praní peněz v Česku.
„Ten, kdo bude chtít prát špinavé peníze, to nebude dělat u našich bank... Takže zase fízlování běžných lidí. Otevřít účet v zemi mimo Evropu je velmi jednoduché a jde to i on-line, neřeší nic...,“ padlo také ve facebookové diskusi.
