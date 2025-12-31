Bankovní špehování sílí. Dokaž, že jsi čistý, jinak... Jen v EU

31.12.2025 19:48 | Monitoring
autor: Naďa Borská

„EU dělá z bank vyzvědače a dohlížeče nad občany,“ posteskl si Jaromír Wasserbauer, náměstek za Motoristy na ministerstvu životního prostředí, když se ho banka dotázala na jeho majetek. Dotazník je součástí opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu. „Většina všech buzerací přišla z EU,“ souhlasí s Wasserbauerem poslanec Vladimír Pikora (Motoristé). A slibuje: „Vrátíme vše ke zdravému rozumu.“

Bankovní špehování sílí. Dokaž, že jsi čistý, jinak... Jen v EU
Foto: Repro Jaromír Wasserbauer, FB
Popisek: Jaromír Wasserbauer

Banky v České republice v posledních letech výrazně zesílily své postupy v oblasti opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Tyto kroky vycházejí především ze zákona č. 253/2008 Sb., který byl opakovaně novelizován, naposledy v letech 2024 a 2025.

Základním pilířem těchto opatření je povinnost bank provádět důkladnou identifikaci a kontrolu klientů. Při navázání obchodního vztahu, jako je otevření účtu, poskytnutí úvěru nebo větší transakce, musí banka ověřit totožnost klienta na základě platných dokladů, jako je občanský průkaz nebo pas. Klienti jsou často vyzýváni k vyplnění dotazníku, kde uvádějí informace o své profesi, zdroji příjmů, očekávaném obratu na účtu nebo účelu transakcí. Banky se také zajímají o to, zda klient patří mezi politicky exponované osoby, tedy například politiky, vysoké úředníky nebo jejich příbuzné, u nichž je kontrola přísnější a vyžaduje se doložení původu majetku.

Konec presumpce neviny v bankovním sektoru

Novely zákona z let 2024 a 2025 přinesly rozšíření povinností například prostřednictvím bankovní identity. Banky tak nyní častěji aktualizují údaje stávajících klientů a rozesílají dotazníky i těm, kteří mají účet dlouhodobě.

Setkal se s tím také Jaromír Wasserbauer, náměstek za Motoristy na ministerstvu životního prostředí.

Psali jsme:

„EU/ČR dělá z bank vyzvědače a dohlížeče nad občany. Je jedno, že máte u banky dlouhodobě účet, půjčku na dům, pojištění aut i domu atd., stejně po vás, díky nové úpravě zákona, bude chtít říci, jaký máte majetek, jakou hotovost, auto, atd. Podle mého je to obrácený princip: dopředu prokaž, že jsi nic neprovedl = konec presumpce neviny v bankovním sektoru. Pokud to člověk nevyplní, prý mu zruší vše u té banky a bude na blacklistu pro ostatní banky. Takže v dnešní době v podstatě konec,“ upozornil na svém facebookovém účtu.

Na jeho příspěvek zareagoval ekonom a poslanec Vladimíra Pikora (Motoristé), předseda rozpočtového výboru. „Většina všech buzerací přišla z EU. Finance se nevymykají. Tak jako obvykle i tady jsme ještě přitvrdili. Vrátíme vše ke zdravému rozumu,“ zareagoval v diskusi.

„Ale už asi týden to v ČSOB aplikaci musím odklikávat, že to vyplním později,“ posteskl si Wasserbauer.

FB

Ing. Vladimír Pikora, Ph.D.

  • AUTO
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Klienti, kteří na výzvy bank nereagují nebo odmítnou poskytnout požadované informace, se vystavují riziku omezení služeb, jako je blokace účtu nebo ukončení spolupráce. Banky zdůrazňují, že tyto kontroly jsou povinné ze zákona.

Otevřít účet v zemi mimo Evropu je velmi jednoduché

V případě podezřelých transakcí, jako jsou neobvykle velké vklady hotovosti, rychlé převody peněz nebo platby spojené s rizikovými zeměmi, má banka povinnost transakci pozastavit a vyžádat si od klienta vysvětlení nebo doklady o původu prostředků. To může zahrnovat faktury, smlouvy, daňová přiznání nebo výpisy z jiných účtů. Pokud podezření přetrvává, banka hlásí případ Finančnímu analytickému úřadu, který je centrálním orgánem pro boj proti praní peněz v Česku.

„Ten, kdo bude chtít prát špinavé peníze, to nebude dělat u našich bank... Takže zase fízlování běžných lidí. Otevřít účet v zemi mimo Evropu je velmi jednoduché a jde to i on-line, neřeší nic...,“ padlo také ve facebookové diskusi.

Psali jsme:

Wasserbauer (Motoristé): Klimaaktivisté na mě uspořádali hon. Argumentů 0, urážek 100 %
Wasserbauer (Motoristé): Tak fungují média. Nemůžou si přece psát své pravdy a výroky
Wasserbauer (Motoristé): Už žádné rozhovory na záznam
„Slunce také ‚obíhalo‘ Zemi.“ Pikora rozbil „klimatickou pravdu“

 

Zdroje:

https://www.epravo.cz/top/clanky/aml-v-roce-2025-klicove-zmeny-pro-praxi-119126.html

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

banky , dotazník , EU , Pikora , praní špinavých peněz , Wasserbauer

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Souhlasíte s názorem, že EU dělá z bank vyzvědače a dohlížeče nad občany?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím
JUDr. Jindřich Rajchl byl položen dotaz

Neunáhlujme se a hodnoťme pana ministra Zůnu dle reálných skutků.

Vážně očekáváte, že ministr obrany Zůna bude něco jiného říkat do médií a něco jiného dělat? Neumím si představit jak nyní připraví vypovězení smlouvy o nákupu F35, zruší za Českou republiku zasílání munice na Ukrajinu, podpoří mírové snahy Maďarska, Slovenska, USA a dalších zemí, kdy a jak zruší ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Krutá nehygienická pravda o obyčejném toaletním papíruKrutá nehygienická pravda o obyčejném toaletním papíru Plíseň nehtů spolehlivě vyléčí ústní vodaPlíseň nehtů spolehlivě vyléčí ústní voda

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Bankovní špehování sílí. Dokaž, že jsi čistý, jinak... Jen v EU

19:48 Bankovní špehování sílí. Dokaž, že jsi čistý, jinak... Jen v EU

„EU dělá z bank vyzvědače a dohlížeče nad občany,“ posteskl si Jaromír Wasserbauer, náměstek za Moto…