Turek ve vládě? Vždyť je to nějaký řidič, posmíval se Válek

V diskusním pořadu TV Nova Za 5 minut 12 se setkali ministr zdravotnictví Vlastimil Válek a lídr Motoristů sobě v Praze Boris Šťastný.

„Motoristy vnímám jako obdivovatele aut, kteří si udělali modlu z výfuku,“ pravil hned v úvodu debaty Válek. A Boris Šťastný hned kontroval, že nebýt koalice SPOLU, TOP 09 by podle Šťastného už neexistovala. „My jsme jediná autenticky pravicová strana, která má šanci dostat se do Parlamentu,“ zdůraznil Šťastný.

MUDr. Boris Šťastný



Válek si to nedal líbit.

„TOP 09 je pevně ukotvená strana, která má politické desatero, má program a má politické osobnosti. Máme dostatek politických osobností, jsou tu např. někteří senátoři,“ pravil Válek.

Boris Šťastný v jednu chvíli oznámil, že si Filipa Turka dokáže představit v pozici člena příští vlády.

„Já si dovedu představit, že pokud se Filip Turek vrátí z Evropského parlamentu, a je to složité vůči jeho voličům i vůči práci, kterou tam odvádí, tak že bude mít vládní ambice. To je v pořádku. A skutečně to mohu potvrdit,“ zdůraznil Boris Šťastný s tím, že si dokáže Filipa Turka představit na pozici ministra zahraničí.

Filip Turek AUTO



Anketa Obáváte se násilností během letošní volební kampaně? Obávám se 84% Neobávám se 11% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 5955 lidí

„To si opravdu neumím představit,“ zdůraznil s tím, že Filip Turek sice rychle řídí auto, ale v politice nemá zkušenosti.

Boris Šťastný však Válkovi ihned připomínal Jana Lipavského jako člověka bez diplomatických zkušeností, který je ve stávající vládě ministrem zahraničí. „Ale pan Lipavský je velmi úspěšný ministr zahraničí,“ zvolal v tu chvíli Válek.

S Turkem je to podle jeho názoru zcela jinak.

„Pan Turek je velmi úspěšný řidič motorového vozidla. Pro mě je to dopravní prostředek, pro něho je to modla. Pan Turek je, řekněme, řidič. A že by to byl ministr zahraničí, tak jako žert je to dobré,“ smál se dál Válek.

prof. MUDr. Vlastimil Válek , CSc., MBA, EBIR TOP 09



Šťastný ve vysílání prohlásil, že ANO asi vyhraje volby a pak se bude rozhodovat, zda sestaví vládu s komunisty, nebo ji postaví s Motoristy, tedy z pohledu Šťastného s pravicí. Osobně by si prý nedokázal představit, že by Motoristé působili v jedné vládě s komunisty a s SPD.

Boris Štastný by si prý zase nedokázal představit, že bude pokračovat vláda Petra Fialy, neboť podle jeho názoru Česku škodí.

