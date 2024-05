Tvář dnešní ODS? P*del Pavla Novotného! Vyskočil nechce přirovnáním urážet prasátka

NEDĚLNÍ RÁNO S IVANEM VYSKOČILEM „Už se ví, kdo nás osvobodil? Od roku 90 hloupá kampaň s přepisováním dějin,“ říká ke „slavným májovým dnům“ herec a člen Klubu 2019 Ivan Vyskočil. „Důchodci? Naše nejhorší provinění je, že si pamatujem! A to se tak strašně nehodí současným mocipánům do jejich krámečku.“ Řekl také, co si myslí o „ovlivňování voleb“. „Něco tak odporného…“ vzkazuje pak na závěr Pavlu Novotnému kvůli jeho výroku ohledně Aničky Slováčkové. V souvislosti s „tváří“ ODS přidal Vyskočil drsná slova.

„V tomto čase, který jsme dříve znali, jako Slavné májové dny, mi přišel tento roztomilý dotaz: „Prosím vás, už se ví, kdo nás osvobodil, nebo se to bude ještě měnit“?“ začíná dnešní Nedělní ráno Ivan Vyskočil a zamýšlí se.

„Odpověď si netroufnu předvídat. Od roku 90 ta hloupá kampaň s přepisováním dějin dostává stále větší grády a tempo. Zrovna včera jsem se dozvěděl od nějakého patolízalského novináře na Seznam Zprávy, že válku rozpoutal Sovětský svaz společně s nacistickým Německem. A počítám, že příští rok, při tomhle tempu, bude za rozpoutání druhé světové odpovědný už jenom Sovětský svaz. V rámci oprav dějin se nám snad i to Německo, ‚ze zásluh o válku‘, úplně vytratí,“ kroutí hlavou herec a podotýká.

Důchodci? Naše nejhorší provinění je, že si pamatujem!

„Nyní už chápu to tažení proti nám starým, proti důchodcům. Tak hoďte na nás, že vyžíráme republiku, obíráme mladé o výdělky, zabíráme byty, způsobujeme dopravní nehody, ale teď vím, že to všechno je nic. Naše nejhorší provinění je, že si pamatujem! A to se tak strašně nehodí současným mocipánům do jejich krámečku. To se neodpouští! A ta drzost a neomalenost? My to ještě ke všemu říkáme dětem a vnukům. Tomu je třeba zamezit!,“ pokyvuje s pořádnou dávkou sarkasmu Ivan Vyskočil.

„A pan Rakušan nemůže ani usnout, jak přemýšlí, co s tím udělat. Navíc se to přímo hodí k dalšímu rozdělování společnosti. Štvát vlastně děti proti rodičům, se tady nikdy nedělalo. Ale všechno je dobré pro naši vrchnost. V rámci hesla ‚rozděl a panuj‘ se hodí každé svinstvo! Doufám, že to zadupání paměti se nedaří. Dnes 9. května jsem viděl, jaká spousta lidí, přes veškerou propagandu, přišla na Olšany uctít památku padlých sovětských vojáků a spontánně přinášeli květiny k pomníku. Každý rozumný člověk se totiž s úctou skloní před všemi, kteří se zasloužili o porážku fašismu. A vůbec jim nezáleží, ze které strany přišli. Je dobře, že lidé nezapomínají,“ podotýká Ivan Vyskočil.

Směr, kterým ukazují naši čučkaři, je zcela opačný…

„V současnosti jsme bombardováni propagandou, jak Rusové budou u nás ovlivňovat volby do parlamentu EU,“ jde na další téma Ivan Vyskočil.

„Musím se vrátit v čase a vzpomenout na to, co jsem tehdy před parlamentními volbami napsal. Psal jsem, jak mi pan Fiala připomíná malého rozmazleného chlapečka, který si lehne uprostřed vozovky, kope nohama a křičí, že tu hračku za každou cenu chce, a chce, a chce! Stejně tak kopal nožičkama pan Fiala a křičel, že bude a bude premiér. Jeho preference tomu vůbec nenasvědčovaly, ale on se nedal zviklat. Asi jsem byl naivní a věřil na volby. Dnes nabývám přesvědčení, že chlapeček Fiala už to tehdy věděl, neb to měl slíbeno a zajištěno odjinud. Z Ruska to ale rozhodně nebylo! Můžeme si o Rusech myslet cokoliv podceňujícího, ale tak blbí, aby se angažovali pro zvolení těchto pitomých šašků? To mě nenapadá ani omylem. Tak jsem si téměř jistý, že ovlivňování voleb se rozhodně koná! Ale směr, kterým ukazují naši čučkaři, je zcela opačný,“ krčí rameny herec.

P. S. Ivana Vyskočila

„Chtěl jsem se ještě zmínit o vzkazu Pavla Novotného Felixu Slováčkovi. Je to opravdu něco tak odporného, jako by ‚to Pavel Novotný‘ samo nemělo děti. (Chtěl jsem místo P. Novotný napsat ‚to řeporyjské prase‘, ale po tomto jeho posledním výmětu jsem si uvědomil, že by to byla nespravedlivá urážka tohoto zvířete a vůbec jakéhokoliv tvora z živočišné říše.) Snad jsou v ODS i čestné výjimky, které si to nezaslouží,“ zamýšlí se Ivan Vyskočil.

A bez servítků dodává: „Ale když si promítnete, kdo všechno se s tímto ‚tvorem‘ nadšeně fotí, musím souhlasit s výrokem, že ‚Prdel Pavla Novotného je dnes tváří ODS‘!“

