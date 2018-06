Ty bolševický lháři. Vojtěch Filip má kvůli Pochemu problém už i v KSČM

19.06.2018 9:17

Předseda KSČM Vojtěch Filip zařadil v neděli ve vysílání České televize europoslance Miroslava Pocheho mezi ty, kteří měli hlasovat o sankcích pro Česko za nedodržení migračních kvót. Informace to však není pravdivá, Filip se nyní brání tím, že to byl jen příklad, tak proč by to neříkal. Dočkal se však za svá slova kritiky.