Ty šmejde, dostaneš ceres, že tě vlastní matka nepozná. Po vraždě slovenského novináře nastalo dusno kolem Jiřího Ovčáčka

K vraždě slovenského investigativního novináře Jána Kuciaka se vyjadřuje stále více lidí, a to i na sociálních sítích. Hradního mluvčího Jiřího Ovčáčka rozzlobilo, že smrt novináře údajně někteří lidé využívají k politickému boji. Na co tím mohl narážet? Nahlédněte.

Slovenskem otřásla vražda investigativního novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky. On byl podle všeho usmrcen střelou do hrudi, ona do hlavy. Čeští novináři, ale i další osobnosti vyjadřují soustrast rodině a obavy z toho, co se to u našich sousedů děje. Hradní mluvčí Jiří Ovčáček však tvrdí, že se najdou i tací, kteří smrti Jána Kuciaka využívají v politickém boji.

„Je mimořádně nechutné, že někteří čeští politici a aktivisté zneužívají děsivou vraždu novináře na Slovensku k politickému boji a útokům,“ napsal na sociální síti Facebook mluvčí prezidenta Zemana.

Narážel možná na vyjádření novinářky Petry Procházkové, která taktéž na sociální síti Facebook nešetřila tvrdými slovy na adresu politiků.

„Na Slovensku zastřelili kolegu Jána Kuciaka a jeho přítelkyni. Je to strašná tragédie. Na tiskovce, která právě skončila, se slovenští novináři ptali svého policejního prezidenta, proč dopustil, aby se politici o novinářích vyjadřovali jako o nějaké nižší kastě, proč nedbal na výhrůžky, kterých se žurnalistům dostávalo, proč mohou politici a pochybní podnikatelé znehodnocovat jejich práci a vytvářet atmosféru obecné nenávisti k této profesi. Znám to z Ruska. Neustálé narážky prezidenta a dalších vysokých činovníků na to, jak novináři škodí, lžou, že to jsou vlastně vlastizrádci, prodejní lumpové placení Západem, prostě škůdci, vedly k sérii vražd nejlepších ruských žurnalistů,“ napsala Procházková.

Jedním z nejhrůznějších příkladů toho, co takové chování politiků může vyvolat, je podle Procházkové vražda ruské novinářky Anny Politkovské. Tato dáma byla zavražděna 7. října 2006. Přesně v den narozenin ruského prezidenta Vladimira Putina. Politkovská se o Putinovi vyjadřovala velmi kriticky, takže podle Procházkové nelze vyloučit, že byla Politkovská zavražděna symbolicky v den Putinových narozenin. Smrt jeho kritičky mohla být dárkem.

Na závěr své krátké glosy položila Procházková otázku, jak se ke smrti slovenského kolegy postaví čeští novináři.

Petra Procházková není jediná, kdo ve spojitosti se smrtí slovenského novináře bije na poplach. Pár slov přidal také předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek, který na sociální síti Twitter volal po tom, aby byla smrt slovenského novináře vyšetřena a vrahové potrestáni.

Není bez zajímavosti, že se pod vyjádřením Jiřího Ovčáčka rozeběhla diskuse, ve které bylo mluvčímu prezidenta republiky připomenuto, že jeho šéf Miloš Zeman vyzýval během jedné ze svých návštěv Ruska k likvidaci novinářů. Sám Ovčáček později prohlašoval, že Zeman svá slova nemyslel absolutně doslovně, uchýlil se toliko k nadsázce.

Tím však celá diskuse ještě neskončila. Na sociální síti Twitter, kde Ovčáček uveřejnil stejný status, ho oslovil aktivista Jan Vrobel, který hradnímu mluvčímu sdělil, že by si s ním někdy rád popovídal. Tentokrát ho prý „neproignoruje“. Ovčáček chtěl vědět, co to znamená „neproignorovat“. Místo Vrobela Ovčáčkovi odpověděl pan Ondřej Šnobl, jenž sám sebe označil za „pražského hodinového manžela“. Vůči Ovčáčkovi použil velmi hrubých slov.

„Já ti řeknu ty prokremelský šmejde, co znamená pro příště „neproignoruju“. Normálně ti dám po čuni, dostaneš takovej céres, že tě vlastní matka nepozná. Protože to co si ty, nižší státní ouředníčku dovoluješ, to je za hranou veškerých tvých kompetencí a morálních kvalit mluvčího!“ napsal pan Šnobl.

