USA a Ukrajina se připravují na podpis dohody. A zatím Fico „sestřelil“ Zelenského. A nejen to

Prezident Donald Trump sdělil svým poradcům, že chce oznámit dohodu ve svém úterním projevu v Kongresu, uvedly tři zdroje. Zároveň však varovaly, že dohoda zatím nebyla podepsána a situace se může změnit, uvedla agentura Reuters.

Prezidentská administrativa Ukrajiny v Kyjevě a ukrajinské velvyslanectví ve Washingtonu rovněž okamžitě nereagovaly na žádosti o vyjádření.

Dohoda byla pozastavena v pátek po sporném setkání v Oválné pracovně mezi Donaldem Trumpem a ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, které vyústilo v jeho rychlý odchod z Bílého domu. Zelenskyj přicestoval do Washingtonu, aby dohodu podepsal.

Během tohoto setkání Trump a viceprezident J. D. Vance ostře kritizovali Zelenského, přičemž mu řekli, že by měl poděkovat Spojeným státům za jejich podporu místo toho, aby veřejně žádal o další pomoc před americkými médii. „Hrajete hazardní hru s třetí světovou válkou,“ řekl ukrajinskému prezidentovi Trump.

V posledních dnech americké úřady hovořily s ukrajinskými představiteli v Kyjevě o možnosti podepsání dohody o nerostných surovinách navzdory pátečnímu incidentu. Podle jednoho ze zasvěcených zdrojů zároveň poradci Zelenského vyzvali, aby se ukrajinský prezident veřejně omluvil Trumpovi.

Bývalý jihomoravský hejtman a poslanec Michal Hašek, dnes člen strany PRO, na sociální síti komentoval vývoj kolem dohody mezi USA a Ukrajinou slovy „2nd servis, game, set, match “. Jeho příspěvek využívá tenisovou terminologii, která se často používá v přeneseném významu. „Druhý servis“ může naznačovat druhý pokus nebo šanci – v tomto kontextu nejspíš odkazuje na Trumpovu snahu znovu prosadit svou politickou strategii. Fráze „game, set, match“ pak v tenise znamená jasné vítězství a naznačuje, že výsledek této situace považuje za jednoznačný úspěch.

To, že Hašek svůj komentář zakončil americkou vlajkou, naznačuje, že za vítěze považuje právě Spojené státy, respektive Donalda Trumpa.

Do debaty o vyjednávání mezi Ukrajinou a USA se zapojil i slovenský premiér Robert Fico, který ostře kritizoval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Fico označil Zelenského za „komika“ a hlavní postavu frašky o válečné politice Evropské unie.

„Prezident Zelenskyj oznámil zastavení tranzitu plynu přes Ukrajinu. Jako hlavní argument uvedl, že nákup ruského plynu a jeho tranzit přes Ukrajinu podporuje ruskou válku proti Ukrajině a přispívá k financování ruských vojenských výdajů. Cena plynu prudce roste, dosahuje až 50 eur za megawatthodinu, a situace na trhu s plynem je kritická. Přitom Ukrajina sama urgentně potřebuje plyn a začíná jej masivně nakupovat na evropském trhu.

Plyn, který Ukrajina nakupuje na evropském trhu, je přitom v drtivé většině ruského původu. Zelenskyj neříká, že neumožní přepravu plynu přes ukrajinské území, i kdyby to byl plyn ze Slovenska, který bychom si koupili na rusko-ukrajinských hranicích. Místo toho zastavil tranzit a způsobil krizi na evropském trhu, růst cen plynu a zároveň nakupuje plyn na evropském trhu – ruský plyn – a platí za něj.

Tak co mi na to řeknete? Evropa je poškozená, Slovensko je poškozené. Jediný, kdo na tom vydělává, je Rusko. Vymyslela se nová strategie: dosáhnout míru silou. Strategie, která říká: pojďme Ukrajinu vyzbrojit tak, aby získala vojenskou převahu. Výsledek? Ještě slabší Rusko a podstatně slabší Ukrajina,“ uvedl Fico.

Fico uvedl, že před několika týdny prezident Zelenskyj prohlásil, že příměří je pro slabé. „Bylo to v prosinci, kdy příměří kategoricky odmítl s tím, že válka je řešením. My ale stále vidíme, že příměří je řešením. Zastavit zabíjení a následně na příměří navázat konkrétní jednání, která by mohla vést k určitému závěru,“ dodal.

„Poté přišel konflikt mezi prezidentem Trumpem a Zelenským. To ale nebylo o tom, že by Zelenskyj odmítal myšlenku příměří. Všichni dobře vědí, že prezident Trump nemá rád války. Prezident Trump miluje vládu a daně. Má rád obchodní války, ale nemá rád války, ve kterých umírají lidé. To byl hlavní problém. Zelenskyj přišel a klasicky řekl: Dejte nám zbraně, peníze, ať všechny pozabíjíme. Když na druhé straně americká administrativa odpověděla: Pojďme okamžitě uzavřít příměří a jednat dál, my jsme na straně okamžitého příměří,“ komentoval jednání Zelenského a Trumpa v Oválné pracovně.

„Návrhy, které jsou na stole, jasně hovoří o tom, že příměří může nastat jedině tehdy, pokud bude jeho součástí i další politické řešení. My navrhujeme, aby příměří nastalo okamžitě,“ zdůraznil slovenský předseda vlády.

Comedian Zelensky as the main character in the farce of EU war policy pic.twitter.com/GHTDxqkLR2 — Robert Fico ???? (@RobertFicoSVK) March 4, 2025

Do kontextu probíhajících jednání mezi USA a Ukrajinou o dohodě týkající se nerostných surovin vstupuje i debata o americké podpoře Ukrajiny. Pavel Šik v této souvislosti upozornil na únorový průzkum Pew Research z roku 2025, podle něhož 54 % Američanů podporuje omezení pomoci Ukrajině.

Zdůraznil, že Trumpův postoj je dlouhodobě realistický – od začátku konfliktu se tvrdilo, že boj zlepší ukrajinskou vyjednávací pozici, ale realita je opačná, protože jakékoliv prodlužování války Ukrajině nepřinese lepší postavení.

Citoval také Kielský institut, který odhaduje, že Evropa krátkodobě nahradí pouze 60 % americké pomoci, ale v dlouhodobém horizontu narazí na logistická a rozpočtová omezení. Expertiza Foreign Affair varuje, že bez pomoci USA může Ukrajina ztratit klíčové pozice už v roce 2025.

Rovněž upozornil, že Ukrajina přišla o přístup k sofistikovaným americkým zbraním včetně moderních protileteckých systémů, balistických raket ATACMS a raketometů Himars. Michael Kofman z Carnegieho nadace varuje, že problémy s dodávkami budou viditelné už na jaře.

Hlavní hrozbou však podle Šika není jen ztráta zbraní, ale i možné omezení nepřímé podpory, což by mohlo zahrnovat i sdílení zpravodajských informací. New York Times naznačují, že Trumpova administrativa zvažuje ukončení této nepřímé podpory, což by výrazně zhoršilo pozici Ukrajiny.

Šik se odkázal také na vyjádření francouzského ministra, který označil rozhodnutí USA pozastavit vojenskou pomoc Ukrajině za krok, který oddaluje mír. Podle Šika je to paradoxní myšlení, protože Evropě vládnou „realističtí blázni“, kteří do mírového procesu zasahují, i když válku sami nedokážou ukončit.

Následně si utahoval z kritiků Trumpa: „Nevím, jestli se už ozvalo kazašské orákulum Džamila, že Trump určitě umírá. Pokud ne, vedla ji vyšší energie, protože by mohla hodit Ukrajině do jejích snah vidle. Oproti našim chciválkům, kteří Trumpa už proklínali jak Piráti, totiž už včera večer ukrajinský parlament vydal jednotné prohlášení, že americký prezident bude hrát klíčovou roli při vyjednávání mírové dohody mezi Kyjevem a Moskvou.“

„Jak včera zmínil novinář Fox News přímo z Bílého domu, dokud Zelenskyj nepůjde před kamery a výslovně se veřejně neomluví za to, jak se při té schůzce choval v Oválné pracovně, nic se nestane. Před kamery nešel, ale dnes v 16.37 napsal, že páteční setkání neproběhlo tak, jak mělo, a prý je politováníhodné, že se tak stalo. Jeho tým a on jsou prý ale připraveni pracovat pod silným vedením prezidenta Trumpa na dosažení trvalého míru,“ uvedl Šik.

„Zatím není jasné, jestli to bude pro americkou administrativu zcela stačit, zdá se ovšem, že ano. Trump chce dnes při projevu v Kongresu oznámit podpis dohody,“ uvedl Šik a dodal: „Co ale jasné je, že Zelenskyj i ukrajinští poslanci akceptují Trumpa v těchto jednáních jako vůdce a Evropa s jejími fanatiky a současnými neschopnými politiky by měla přestat jim do toho házet vidle,“ upozornil.

