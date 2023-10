USA bombardují Sýrii. Izrael omylem Egypt

27.10.2023 8:00

Lídři EU se shodli, že by si Izraelci a Palestinci měli dát v bojích přestávku, aby se mohla dostat humanitární pomoc do Gazy. Nemá však jít o dlouhodobé příměří, i když kupříkladu Španělé by si to prý přáli. Proti se však postavili Češi, Poláci a především Němci. Mezitím americké stíhačky F-16 udeřily v Sýrii, Izraelci protestovali před egyptskou ambasádou v Tel Avivu. Na izraelsko-egyptském pomezí může narůst napětí. Kvůli raketovému úderu na egyptském území.