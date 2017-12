Ubodaná patnáctiletá Němka uprchlíkem z Afghánistánu: Na povrch vyplouvají děsivé skutečnosti

Patnáctiletá dívka Mia byla zavražděna v drogérii, kde byla na brigádě. Stejně starý afghánský vrah měl s sebou kuchyňský nůž s dvacet centimetrů dlouhou čepelí a tím ji ubodal k smrti. Dívka ještě byla převezena do nemocnice, ale tam vážným zraněním podlehla. První zprávy hovořily o tom, že se oběť se svým vrahem pravděpodobně neznala. Nyní je však již zřejmé, že si byli velmi blízcí a dokonce spolu udržovali milostný poměr.

Podle aktuálních zpráv dívka s Afgháncem několik měsíců chodila, ale na začátku prosince se rozhodla vztah ukončit. Mladík však nesl rozchod velmi špatně a neustále své expřítelkyni volal, pronásledoval ji a i na sociálních sítích jí neustále vyhrožoval. Rodiče dívky dokonce před dvěma týdny podali na jeho chování stížnost na policii. Té se bohužel nepodařilo Afghánci doručit předvolání. Předali mu jej shodou okolností až v den vraždy.

Dívka čelila v posledních dnech svého života soustavnému tlaku a její rodiče se začali obávat o její život. Afghánec byl neodbytný a nehodlal se s rozchodem smířit. Ani přes tuto skutečnost a fakt, že byla se vším obeznámena policie, život patnáctileté dívce nezachránili. K vraždě došlo za bílého dne a poblíž místa činu se v tu dobu pohybovalo mnoho lidí. Proti mladému Afghánci s nožem však nebyli bohužel schopni zasáhnout.

Afghánský mladík přešel ilegálně německé hranice loni v dubnu bez doprovodu dospělého a prohlásil se za nezletilého. Podle toho s ním také bylo nakládáno a bylo mu proto umožněno v Německu zůstat. Součástí vyšetřování bude tak opětovné posouzení, jestli je vrahovi skutečně jen patnáct let. Nebylo by to zdaleka poprvé, kdy se migranti z Blízkého východu a Afriky prohlašovali za mladší, než ve skutečnosti byli.

Jedním z nich je také afghánský násilník Hussein K., který loni na podzim znásilnil a poté utopil německou studentku poblíž Freiburgu. Mladík tvrdil německým úřadům, že je mu devatenáct let. Vyšetřovatelé a lékaři však měli o jeho věku jisté pochybnosti. V průběhu soudního procesu, který se započal letos v září a stále trvá, se však ukázalo, že „mladíkovi“ je téměř pětatřicet let. Tuto informaci potvrdil přímo jeho otec.

