Ukrajinci chtějí za bombardování tribunál

47. prezident Donald Trump dává najevo, že se mu ani trochu nelíbí, jak se chovají Rusové na Ukrajině. Při posledním útoku zemřelo 16 lidí. Včetně 2 dětí.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že desítky zraněných zůstávají v nemocnici. Záchranná služba oznámila, že 16 zraněných jsou děti.

Server Washington Post upozornil, že mezi mrtvými je i šestileté dítě. Kyjevský starosta Vitalij Kličko řekl, že útoky zranily nejvyšší počet dětí v Kyjevě za jednu noc od začátku ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022.

Oleksandr Ščerba, ukrajinský velvyslanec v Jihoafrické republice, sdílel na sociální sítích video, kde záchranáři vynášejí tělo zavražděného šestiletého chlapce a napsal k tomu „Šestiletý chlapec. Gratuluji, Putine! Konečně jsi ho dostal!“

„Jmenoval se Matvij a bylo mu teprve 6 let. Rusko ho včera v noci zabilo. Chlapec se věnoval karate, snil o vítězství v soutěžích a překonání svého staršího bratra. Rusko ho brutálně zabilo v jeho vlastním domě v Kyjevě, když spal,“ padlo k tomu na sociálních sítích.

His name was Matviy, and he was only 6 years old. Russia killed him last night.



The boy was a karate student, dreamed of winning competitions and surpassing his older brother. Russia brutally killed him in his own home in Kyiv as he slept. pic.twitter.com/oMo0Q6wE4w