Ukrajinka z premiérova selfie: Jsem Petru Fialovi vděčná

Premiér a lídr koalice SPOLU Petr Fiala v úterý odstartoval kontaktní kampaň před klíčovými podzimními sněmovními volbami. Akci sledoval přímo na místě i novinář Radek Bartoníček z portálu Aktuálně.cz. Podle Bartoníčka se při úvodní kampani v ulicích neobjevil ani jeden kritik premiéra či vlády. Naopak – přicházela slova podpory.

Novinář se konkrétně zastavil u mladé Ukrajinky. „Jsem Petru Fialovi a všem českým lidem vděčná za podporu a záchranu naší země. Děkuji moc, jsem tak šťastná, že jsem ho viděla,“ uvedla uprchlice z Ukrajiny, která vděčnost vyjádřila krátce poté, co si pořídila snímek s premiérem.

Radek Bartoníček ve svém komentáři přiznal, že původně očekával i kritické hlasy. „Čekal jsem, že v ulicích potkám i odpůrce, ale slyšel jsem jen slova podpory,“ napsal na síti X.

"Jsem Petru Fialovi a všem českým lidem vděčná za podporu a záchranu naší země. Děkuji moc. Jsem tak šťastná, že jsem ho viděla,” říkala dnes uprchlice z Ukrajiny na začátku tohoto videa @Aktualnecz , když jsem ji oslovil po selfie s premiérem.



Bylo to v rámci toho, že jsem… pic.twitter.com/ZfuqoSCj8G — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) March 25, 2025

Premiér Fiala zveřejnil na sociální síti X několik fotografií ze setkání s občany. Na některých je focen s mladými lidmi, kteří podle jeho slov přišli vyjádřit podporu vládní koalici. „Spolu s vámi na pražském Smíchově. Děkuji moc za milé setkání,“ napsal Fiala ke společným snímkům.

V dalším příspěvku pak předseda vlády zdůraznil hlavní hodnoty, které chce koalice SPOLU v kampani prosazovat. „Koalice SPOLU je zde pro každého, kdo chce, aby Česká republika byla hrdým, sebevědomým a silným státem, jenž se stará o svoji bezpečnost a má kolem sebe spojence, na něž se může spolehnout,“ uvedl premiér.

Od začátku ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 patří Česká republika pod vedením premiéra Petra Fialy k nejaktivnějším zemím v poskytování pomoci Ukrajincům. Vláda zajistila rozsáhlou humanitární podporu, otevřela hranice uprchlíkům a nabídla jim dočasnou ochranu, ubytování, přístup ke zdravotní péči, vzdělání i pracovnímu trhu.

K březnu 2025 udělila Česká republika přes půl milionu víz dočasné ochrany. Ukrajinci se stali nejpočetnější menšinou v zemi a významně se zapojili do trhu práce. Postoj vlády se opírá o principy solidarity, obrany demokracie a bezpečnosti v Evropě. Premiér Fiala i členové jeho kabinetu opakovaně zdůrazňují, že pomoc Ukrajině je nejen morální povinností, ale i otázkou národní bezpečnosti.

Zároveň ale tato pomoc vyvolává kritické reakce části veřejnosti i politické opozice. Kritici tvrdí, že vláda někdy upřednostňuje ukrajinské uprchlíky před vlastními občany, zejména v oblasti bydlení, sociálních dávek nebo školství. Část společnosti také volá po jasnějším vymezení dočasnosti pomoci a přísnější kontrole systému.

Navzdory těmto výhradám vláda v podpoře Ukrajiny pokračuje a opakovaně deklaruje, že v ní hodlá setrvat, dokud to bude nutné.

Psali jsme: „Volejte Chocholouška.“ Fialova kampaň proti Babišovi dostala trhliny

Kromě mladé Ukrajinky, která premiéru Fialovi děkovala za záchranu své země, zazněly během úvodní kampaně na Smíchově i další zajímavé hlasy. Jeden z mužů ocenil přístup Občanské demokratické strany a jejího lídra: „Politika je problematická, ale moudřejší, klidná a rozumná je ODS. O tom není pochyb. Není ukvapená, není užvaněná a ví, co chce,“ řekl senior.

Další oslovený muž, postarší pán, vyjádřil přesvědčení, že by vláda měla být důraznější ve vymezování se vůči Andreji Babišovi a Tomiu Okamurovi. „Panu Fialovi jsem řekl, že jsou moc hodní na pana Babiše a na pana Okamuru. Proto se mi nelíbí. Oni jsou sprosťáci. To se mi nelíbí. Vláda se proti nim neohradí, neudělají něco, aby lidi přesvědčili, že tato druhá parta, že jsou špatní,“ povzdechl si.

Radek Bartoníček oslovil také mladé novomanžele se dvěma dětmi. Ti vyjádřili podporu koalici SPOLU, ale zároveň by si přáli, aby vláda byla více konzervativní – především v oblasti rodinné politiky. „Myslím si, že by se nemělo brát ohled jen na důchodce, ale i na rodiny. V konzervativním pojetí jdeme k Západu, a ne naopak. Takže bychom byli pro politiku konzervativní, pravicovou, prozápadní – a samozřejmě fandíme SPOLU.“

Premiér v dalších dnech pokračuje v kampani napříč Českou republikou – v pondělí navštívil Zlín, minulý týden Brno. Kontaktní kampaň považuje za klíčovou a chce v ní osobně pokračovat, řekl následně v rozhovoru Bartoníčkovi. „Je potřeba vysvětlit, jak to je. Jsou to lidé, kteří chtějí sami vyjádřit podporu, sami mě pozvou, sami to zorganizují. Toho si nesmírně vážím. Budeme ale dělat i další formy kampaně. Budu jezdit nejen po Jihomoravském kraji, ale po celé České republice,“ řekl Fiala.

Zmínil, že plánuje využít různé nástroje – od osobních setkání až po billboardy a sociální sítě. A zdůraznil, že se nevyhýbá ani konfrontaci s kritickými občany. „Chodím mezi lidi a určitě se na mě mohou obracet i kritičtí voliči. Kritičtí občané nebo občané s kritikou – to je naprosto normální. Já se tomu nijak nevyhýbám,“ řekl novináři Radku Bartoníčkovi. Premiér si během setkání ochotně podával ruce s lidmi a přislíbil, že udělá vše pro to, aby koalice SPOLU znovu uspěla ve volbách.

Petr Fiala v úterý během zahájení kontaktní kampaně varoval před možným návratem opozice k moci a zdůraznil, že by to podle něj mohlo zásadně změnit směřování České republiky. „Kdyby před čtyřmi lety koalice SPOLU nevyhrála parlamentní volby, situace v České republice by dnes nejspíše vypadala úplně jinak. Přes všechny výhrady a chyby jsme ale přesvědčeni, že v tom hlavním jsme obstáli. Zvládli jsme soubor krizí a výzev včetně největší bezpečnostní a energetické krize od vzniku naší republiky. A přitom jsme splnili i významnou část našeho programu. Právě teď je čas stát na správné straně. Teď je čas na správná rozhodnutí. Teď je čas chránit naši bezpečnost,“ prohlašoval na tiskové konferenci Petr Fiala.

Psali jsme: Zatímco Fiala slavnostně zahajoval, Babiš přes PL rozjel protiakci

V úterý zároveň s Fialou vyšel rozhovor v anglicky psaném mezinárodním listu Financial Times, ve kterém český premiér zaútočil na šéfa největšího opozičního hnutí výrokem, že pomáhá Rusku.

„Babiš je proti muniční iniciativě, proti výdajům na obranu a hovoří o míru bez dalších podmínek. Pomáhá Vladimiru Putinovi, je to velmi jasné,“ řekl Petr Fiala.