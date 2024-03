Ukrajinská politička: Třetí světová už začala. Rusko musí být rozbito jako Německo za Hitlera

reklama

Klympush-Tsintsadzeová prohlásila pro deník The Sun, že jakékoli naděje Západu na vyjednávání o míru s Ruskem jsou naivní. Varovala, že při jakýchkoli mírových jednáních s „tímto vyšinutým despotou“ budou požadavky, aby si část Ukrajiny Rusko ponechalo pro sebe.

„Pro Putina znamená jakékoli vyjednávání ‚dejte mi zemi‘. Jakákoli mírová dohoda je jen potvrzením toho, že Ukrajinci neexistují. „Putinovi jde o to, aby si zemi podmanil silou a překreslil hranice,“ uvedla s tím, že aby Ukrajina mohla Putina porazit, je třeba Rusko „oslabit, izolovat a vyhnat“.

„Jediným výsledkem války na Ukrajině je, aby se svět sjednotil a porazil Ruskou federaci. Opravdu si myslím, že jde o již probíhající třetí světovou válku,“ varovala bývalá politička, podle níž musí Západ rozbít ruské impérium podobně jako nacistické Německo po druhé světové válce.

„V roce 1942 se spojenecké mocnosti – včetně USA a Velké Británie – postavily Německu poté, co během druhé světové války začalo zabírat evropské území. Dva roky bombardovaly nacistické Německo a zaměřily své úsilí na znovuzískání půdy, kterou Hitler ukradl – vytlačily nacistická vojska z území Evropy,“ srovnala ukrajinská poslankyně.

Ruský prezident by podle ní stejně žádné mírové dohody nedodržoval. „Nevidím žádný prostor, kde přesně můžeme s Putinem vyjednávat na základě nějakého očekávání, že Putin skutečně dodrží nějaký závazek, který by podepsal. Viděli jsme to už tolikrát porušené konkrétně vůči Ukrajině, nemluvě o mnoha dalších případech,“ řekla.

Svět by prý měl Rusko ještě více izolovat a oslabit. „Nejde výhradně o to, aby Ukrajina vyhrála, ať už to znamená cokoli. Jde o to, aby agresor nemohl rozpoutat další válku. To znamená, že Rusko bude oslabeno, že Rusko bude izolováno, že Rusko bude vyhnáno, a tam ještě nejsme,“ dodala Klympush-Tsintsadzeová.

Zmínila také, že situace mohla být pro Ukrajinu jiná, kdyby se poskytnutí tanků nebo letounů F-16 uskutečnilo na začátku invaze v plném rozsahu. „Země, která je obětí, která byla napadena, bojuje bez letecké převahy. Vzdušné krytí je přitom tak důležité,“ řekla a poděkovala, že řada zemí poskytuje Ukrajině stále více zbraní. „Jsme za to velmi vděční,“ prohlásila.

„Ale mnohé z těchto diskusí, například diskuse o tancích, diskuse o letounech F-16 a tak dále, probíhají už tak dlouho. A my jsme mohli zachránit spoustu ukrajinských měst, která se proměnila v trosky, a zachránit spoustu ukrajinských životů. Aby bylo možné zatlačit Rusko natolik, aby Ukrajina mohla nadále existovat a prosperovat jako suverénní země, potřebují její síly větší pomoc,“ apelovala Klympush-Tsintsadzeová.

