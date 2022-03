Ukrajinští uprchlíci: Rakušan mluví Čechům do duše

reklama

Svůj příspěvek začal tím, že parafrázoval jeden z dotazů spoluobčana. Tedy ten, proč civilisté nezůstanou na západě Ukrajiny, kde válka není. „No, je to jednoduché. Před 3 týdny nebyla válka ani v Charkově, v Oděse, ani na předměstí Kyjeva. Ukrajinci si aktuálně nemohou být jistí vůbec ničím,“ uvedl šéf STAN Vít Rakušan a pokračoval, že si sám nedovede představit, že by nečinně nechal své děti čekat, až válka vypukne i v jejich okolí. „Já sám si nedovedu představit, že bych nechal své děti v jakékoliv zemi, na jejímž území probíhá otevřený válečný konflikt, a čekal, kdy válka doslova zaklepe na dveře mého domu. A pevně věřím, že to tak má většina z nás,“ apeluje šéf resortu vnitra na twitteru.

‚A proč nezůstanou na západě Ukrajiny? Tam přece válka není,‘ napsal mi včera do komentářů jeden spoluobčan. No, je to jednoduché. Před 3 týdny nebyla válka ani v Charkově, v Oděse ani na předměstí Kyjeva. Ukrajinci si aktuálně nemohou být jistí vůbec ničím. — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) March 9, 2022

„Spousta nás otevřelo lidem prchajícím před válkou dveře svých domovů, za to moc děkuji. A vás ostatní prosím, nezavírejte před nimi svá srdce. P. S.: Pro představu válečných hrůz přikládám foto, jak dopadl evakuační autobus na cestě z Kyjevské oblasti,“ napsal a přiložil fotku zdevastovaného autobusu. Někteří lidé s výraznou mírou solidarity úplně nesouzní. Jeden z diskutujících například upozornil, že bydlení často nemají ani čeští lidé. „Pane Rakušane, víte o tom, že běžní občané ČR s průměrným platem nemohou dosáhnout na vlastní bydlení, protože není jednoduché našetřit na hypotéku a ceny nemovitostí, když už jsou, jsou předražené jako nikde jinde?! Nemám nic proti tomu se postarat o lidi zasažené válkou, ale tito lidé toho nemohou zneužívat a po skončení krize by se měli vrátit do své země. Čeští občané nemají na vlastní bydlení, které jim berou cizí státní příslušníci,“ oponoval jeden ze spoluobčanů. Další se zase ptá, jak moc sám ministr přispěl k pomoci.

Já sám si nedovedu představit, že bych nechal své děti v jakékoliv zemi, na jejímž území probíhá otevřený válečný konflikt, a čekal, kdy válka doslova zaklepe na dveře mého domu. A pevně věřím, že to tak má většina z nás. — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) March 9, 2022

„Jen tak mimochodem, moje rodina nevypisuje od rána do večera na soc. médiích a poskytla ubytování 6 rodinám. Co jste poskytl vy?“ vpálil mu a další z diskutujících se ministra zastal. „Nedávno psal pan Vít Rakušan, že je na cestě matka s dítětem, které ubytují. Takže tichoučko,“ vyzval spoludiskutujícícho. Další se zase diví takovému tvrzení a uprchlíků z Ukrajiny se zastávají. „Ještě vnímám, že ani ta země není nafukovací. Kdyby se půlka ČR přesunula na západ, tak by to taky bylo v ty západní části dost lidí, kteří by o sebe doslova zakopávali. Pokud nechce pomáhat ať nepomáhá. Pomoc je dobrovolná, ale ať neotravuje,“ píše další.

