Ukrajinští vojáci v ČR: Lidé bombardují Senát emaily. Foldyna udeřil ve Sněmovně: Pokrytci!

Poslanci dnes souhlasili s výcvikem ukrajinských vojáků. Do konce příštího roku by se mělo podle vládního podkladu konat pět čtyřtýdenních turnusů, každého by se mohlo zúčastnit až 800 ukrajinských vojáků. Návrh musejí ještě posoudit senátoři. Schvalovat by jej měli ve čtvrtek. Senátor Václav Láska oznámil, že udělá vše, aby výcvik podpořil, na tento krok země je podle svých slov náležitě hrdý, jeho vyjádření bylo reakcí na záplavu zpráv od nesouhlasících občanů. Jeho příspěvek rozdělil internet.

Výcvik ukrajinských vojáků v Česku se uskuteční podle dřívějších informací z branného výboru v prostoru Libavá, bude se týkat mechanizovaných jednotek i speciálních profesí. Do konce příštího roku by se mělo podle vládního podkladu konat pět čtyřtýdenních turnusů, každého by se mohlo zúčastnit až 800 ukrajinských vojáků. „Prioritou je pomoc s výcvikem ukrajinských vojáků, a to v zájmu úspěšného boje proti ruskému agresorovi,“ prohlásila ve Sněmovně ministryně Černochová.

Cvičení vychází z dvoustranné dohody české a ukrajinské vlády. Výhledově by mělo být podle podkladů převedeno pod asistenční misi Evropské unie, která by Česku mohla vrátit část nákladů odhadovaných na 975 milionů korun.

Při výcviku ukrajinských vojáků získá nové zkušenosti i česká armáda, míní ministryně obrany Jana Černochová (ODS). „Při výcviku vojáků získá i naše armáda zkušenosti od Ukrajinců. Budeme získávat informace přímo od ukrajinských zástupců. Budeme lépe vědět, jak Rusové bojují a jaké mají slabé a silné stránky. To, myslím, že většina z nás ocení,“ uvedla Černochová.

U českých občanů však převládají obavy, že budeme vtažení do války. Členům horní komory Parlamentu se plní e-maily, v nichž lidé tento krok odsuzují a žádají je, aby mu nedali zelenou. Senátor Láska jejich prosby reflektoval na sociální síti tím, že je ujistil, že se o výcvik ukrajinských vojáků na našem území bude tvrdě zasazovat.

„Jak mi teď hromadně píšete ‚CTRL+C/CTRL+V‘ e-maily, v nichž mi sdělujete svůj nesouhlas s výcvikem ukrajinských vojáků v ČR, tak odpovídám všem osobně i veřejně: Díky za názor. Já jsem ale hrdý na to, že to ČR dělá, a jako senátor budu dělat vše pro to, abych tuto aktivitu podpořil,“ napsal Láska ve svém tweetu.

Lidé Láskův postoj odsoudili i v diskusi pod jeho vyjádřením.

„Podporujete a stále živíte tuto válku, i když je vám dobře jasné, že nemůže mít žádný happy end. Věřím, že to válečným jestřábům společnost v blízké budoucnosti spočítá...

„Hrdý cizák Láska,“ vyjádřila se další uživatelka.

Objevily se samozřejmě i názory Láskův přístup podporující.

„Je mi líto těch, kteří to píšou. Klepat se jako ratlík, aby nám Putin náhodou neublížil. Nic nedělat, nic neříkat, schovat hlavu do písku. To přece není naše válka. Tuhle zbabělost a tenhle alibismus prostě nechápu. Jsem moc rád, že patřím na druhou stranu,“ sdílel svůj názor Tomáš Palát.

Tomu jeden z diskutérů vzkázal, že válka je věc velmocí, nikoliv České republiky. „Se neklepou, myslí si, že se nás to netyká,“ reagoval Petr Urválek.

„V pořádku! Názory kolaborantů a ruských teroristů žádné civilizované normální lidi nezajímají. Ti můžou být rádi, že je za podporu terorismu ještě nestíhají. Díky za váš postoj, senátore!“ podpořil Lásku komentující.

V poradku! Nazory kolaborantu a ruskych teroristu zadne civilizovane normalni lidi nezajimaji. Ti muzou byt radi, ze je za podporu terorismu jeste nestihaji.



Jiní by chtěli ukrajinských vojáků na výcviku v Česku mnohem více než 800.

Chtěl bych tímto vyjádřit nesouhlas s výcvikem ???? vojáků.

Na plénu se kritiky k návrhu cvičení vojáků z Ukrajiny neudržel opoziční poslanec Jaroslav Foldyna (SPD). „Pečlivě jsem poslouchal ministryni, ta slova byla zvláštní, taková, jako kdybych to už někdy slyšel. Už to tu někdy bylo, takové ty pobyty vojsk, akorát obsazení bylo jiné. Možná že vojáci, co tu budou na Libavě, opráší ty kryty, co tam vykopali otcové a dědečkové v minulosti,“ reagoval na výstup ministryně Černochové.

Následně komentoval také slova poslance Pavla Žáčka z ODS, který v rámci zmínek historických událostí připomněl, že v roce 1999, kdy zde byla vláda sociální demokracie, jíž byl Foldyna členem, v té době vstupovala do NATO a podpořila útok, který byl veden na Srbsko.

„Víte, vy si berete do úst Srbsko. Srbsku ukradla zahraniční politika států Evropské unie a Spojených států území. Nejdřív byla takzvaná operace, která se jmenovala, myslím, Milosrdný anděl. Jamie Chain, mluvčí NATO, vždycky říkal, že to je operace, tedy nebylo to vyhlášení války. To je velmi podobné tomu, co se děje dneska na Ukrajině.

Čili NATO nevyhlásilo válku Jugoslávii, ale vybombardovalo ji, zlikvidovalo její energetickou infrastrukturu grafitovými bombami, házelo na lidi kazetové bomby, střílelo střely s ochuzeným uranem a nikdo to dodneška z vás neodsoudil jako zločin válečný. A já bych to odsoudil stejně, jako se dějí dneska válečné zločiny na Ukrajině, tak já bych odsoudil i tento válečný zločin. To vás nenapadlo.

Potom z jakéhosi rozhodnutí vznikl jakýsi stát Kosovo, jako bychom my severní Čechy vrátili Němcům a řekli, že tam budou zase Sudety. Vy jste totiž strašní pokrytci. Promiňte mi to, že budu takhle upřímný, ale mně to prostě nedá. Já vám chci říct, že jste strašní pokrytci a ono se vám to jednou vrátí,“ uzavřel Foldyna.

Sněmovna dnes také schválila vyslání českých vojáků k výcviku Ukrajinců v jiných členských státech Evropské unie a mandát pro dvě další zahraniční mise v Kosovu a v Iráku. Vládní návrh musejí ještě posoudit senátoři. Schvalovat by jej měli ve čtvrtek.

