Umělci po Českém lvu odesláni do Kauflandu

„Bereme tě vážně a máme tě rádi. Věta, kterou Donald Trump nikdy neslyšel od svého otce,“ zahájil Karel Kovář politické narážky na předávání Českých lvů. K nemalému nadšení publika. Byť se jednalo hlavně o oslí můstek pro fakt, že „vážná a dramatická témata“ zvítězila nad komediemi.

Do politiky se pustila i vítězka ceny za nejlepší vedlejší roli, slovenská herečka Taťána Pauhofová. Cenu věnovala „všem odvážným novinářům na Slovensku, kteří stále hájí demokratické principy“. „A dělají všechno pro to, abychom šli správným směrem,“ dodala, což vzbudilo potlesk. „A Češi, děkujeme, že jste s námi. I my jsme s vámi,“ děkovala herečka. Slovenská herečka Zuzana Zlatohlávková si také rýpla: „Poprosím režii, aby nepouštěla novou sovětskou... pardon slovenskou hymnu, není to potřeba.“

K politice sklouzl také Marek Eben, který předával Českého lva za nejlepší zvuk. „Vzhledem k napjaté mezinárodní situaci jsme se rozhodli uvalit 25procentní clo na veškeré tlumočení do americké angličtiny. Dříve, než toto opatření vejde do praxe, budeme tlumočit jen 75 % obsahu,“ zažertoval.

K politice se okrajově vyjádřil režisér filmu Vlny, Jiří Mádl. Děkoval zejména rozhlasové novinářce Věře Šťovíčkové, která by prý k dnešní době řekla: „Budit strach umí každej blbec, ale budit respekt málokdo.“ K tomu Mádl podotkl: „Tak abychom si to v této době pamatovali.“

Producentka Monika Kristlová si také přisadila. Děkovala Jiřímu Mádlovi, že i přes hlasy, že téma není zajímavé, tak si za ním stál. „Chtěla bych říct, že si nesmírně vážím toho, že v této zemi stále máme veřejnoprávní média,“ řekla a zazněl opět potlesk.

„Umělci se samozvaně považují za elitu, a proto pořád cítí potřebu někoho poučovat a kádrovat. Přitom z historie víme, že jsou to vždycky nejochotnější kolaboranti s jakýmkoli režimem. Pro to taky mají krásné komediantské vysvětlení: Museli jsme hrát, a proto jsme prostě kolaborovali. Jsou to navíc i největší pokrytci, jak nám ukázali svým ‚morálním‘ sešikováním za prezidentem Pavlem, bývalým komunistou a rozvědčíkem totalitním, s falešnou občankou. Teď bojují i za “nezávislá” média, čímž myslí média propagující jejich názor. Po letošku můžeme říct, že z Českého lva máme festival politického filmu,“ okomentoval předávání Českých lvů pro ParlamentníListy.cz Petr Holec.

„V tom bychom se Slovenskem měli inspirovat, protože politicky angažovaného umění jsme si bohatě užili 40 let. Umění vždycky reflektuje politiku, jenže poslední dobou se z něj stává paralelní politika a propaganda. Ať si to klidně někdo dělá, ale za svoje vlastní peníze. Jinak všem čerpačům dotací neboli našich daní připomínám, že nejen Kaufland pořád nabírá,“ podotkl ještě pro ParlamentníListy.cz Holec.