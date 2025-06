Umělci proti Trumpovi. Ten se nelekl a chystá akci

Anketa Máte důvěru v Evu Decroix? Mám 2% Nemám 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 5722 lidí informovala agentura Reuters.

Generálmajor americké armády Scott Sherman, který velí nasazeným jednotkám, novinářům řekl, že 700 příslušníků námořní pěchoty a 4 000 vojáků Národní gardy nemůže zatýkat, ale může lidi krátce zadržovat. „Neprovádějí žádné zatýkání. Jsou tam výhradně proto, aby zadrželi a čekali, až policie přijde a vyřídí si s demonstranty pohovor,“ řekl Sherman.

Trumpovo rozhodnutí vyslat vojáky do Los Angeles navzdory námitkám kalifornského guvernéra Gavina Newsoma vyvolalo celonárodní debatu o nasazení armády na americké půdě. Newsomova kalifornská administrativa se obrátila na federální vládu, aby vojáky stáhla.

Trump plní svůj volební slib deportovat imigranty a používá razantní taktiku, která je v souladu s jeho politickým stylem. Příslušníci námořní pěchoty mezitím trénují, jak postupovat proti demonstrantům.

Marines training in the Los Angeles area!

pic.twitter.com/LmYrAoPjYr — ???????????????????? C???????????? P ?? (@TheLtColUSMC) June 11, 2025

„Kdybych v tomto ohledu rychle nejednal, Los Angeles by teď hořelo od základů,“ řekl Trump na akci v Centru múzických umění Johna F. Kennedyho.

Ale republikánský kongresman Darrell Issa pro televizi Fox News poznamenal, že „když lidé přímo útočí na majetek a orgány činné v trestním řízení, to je samotná definice povstání“.

Ostře se vymezil i proti guvernérovi Newsomovi a jeho administrativě. „Jsou to ti samí lidé, kteří nám říkají, že Biden byl v pořádku, byl ve vrcholné formě,“ řekl Issa o narativech demokratů reagujících na nepokoje, které se v Los Angeles odehrávají od pátku.

„Jejich důvěryhodnost tedy závisí na tom, co vidíte, oproti tomu, co říkají. Nedokážu si představit lepší příklad, proč byste neměli věřit lidem v dané straně nebo je volit, pokud jsou ochotni vám doslova lhát do očí o tom, co vidíte na vlastní oči.“

Protesty mezitím dál pokračují.

„Los Angeles, jedno z etnicky nejrozmanitějších měst v Americe, a všichni pochodují společně v pokojném protestu proti fašistickému autoritářskému Trumpovu režimu a jeho nacistickému gestapu ICE. Ať žije demokracie! Ať žije Los Angeles!“ poznamenal k protestům zpěvák Bill Madden na sociální síti X.

One of the most ethnically diverse cities in America, Los Angeles, and everyone is marching together in a peaceful protest against the fascist authoritarian Trump regime and his Nazi ICE Gestapo. Viva democracy! Viva Los Angeles! ???????????????? pic.twitter.com/Nq26KrExvj — Bill Madden (@maddenifico) June 9, 2025

Jenže na sociálních sítích kolují i videa, která žádají zásah námořní pěchoty v L. A.

This is a real video from today in Los Angeles.



It’s time to take our country back.



SEND IN THE MARINES????



DEPORT THEM ALL???? #LosAngeles pic.twitter.com/Lj4QYxJoNb — Ape?? (@CubanOnlyTrump) June 9, 2025

Soudní řízení je naplánováno na čtvrtek u federálního soudu v San Francisku.

Starosta Huntington Parku Arturo Flores novinářům sdělil, že sám sloužil v řadách námořní pěchoty, např. na misích v Afghánistánu a v Iráku a současným mariňákům by rád sdělil, že město Los Angeles není plné nepřátel amerického lidu a americké ústavy.

„Když jsme pozvedli své ruce a složili přísahu bránit ústavu a bránit tuto zemi, tato přísaha byla americkému lidu,“ řekl Flores. „Nebyla to přísaha diktátorovi, nebyla to přísaha tyranovi, nebyla to přísaha prezidentovi, byla americkému lidu a lidé, kteří jsou zde v těchto komunitách... jsou Američané. Ať už mají doklad, nebo ne, máte co do činění s Američany.“

Lidé, kterým se současné chování prezidenta Trumpa ani trochu nelíbí, již oznámili, že na sobotu plánují uspořádat protestní pochody v celých Spojených státech, konkrétně na 1800 plánovaných akcích.

„Toho dne budou tanky a další obrněná vozidla dunět ulicemi Washingtonu, D. C., v rámci vojenské přehlídky u příležitosti 250. výročí americké armády a shodující se s Trumpovými 79. narozeninami,“ napsala k tomu agentura Reuters.

Jenže obhájci Trumpovi politiky připomínají, že už prezident George Bush starší poslal do Los Angeles vojáky v roce 1992.

„V roce 1992 prezident George H. W. Bush mobilizoval Národní gardu do Los Angeles kvůli nepokojům, které vypukly po zproštění obžaloby bílých policistů obviněných z napadení Rodneyho Kinga, neozbrojeného černocha,“ připomínal časopis Time.

„Než média zešílí z toho, že Trump posílá mariňáky a je diktátor, zde je video z roku 1992, na kterém George Bush posílá mariňáky do Los Angeles. Precedens již byl stanoven,“ padlo na sociální síti X.

Before the media goes crazy about Trump sending the Marines and being a dictator, here’s a video from 1992 of George Bush sending the Marines into Los Angeles.



The precedent has already been set pic.twitter.com/3GBGDrMdTY — Based Bandita (@MissVega8888) June 9, 2025

Jenže časopis také dodal, že tehdejší okolnosti byly zcela odlišné od těch dnešních. „ Nasazení Národní gardy přišlo na žádost tehdejšího kalifornského guvernéra Peta Wilsona a starosty Toma Bradleyho, protože několikadenní nepokoje způsobily ve městě rozsáhlé škody a vyžádaly si desítky obětí.“

V části města platí od včerejška zákaz vycházení v čase od 20 hodin večer do 6 ráno tamního času. Místní restauratéři jsou z toho nešťastní.

„Je to zničující,“ řekla spolumajitelka baru Little Tokyo (Malé Tokio) Arlene Roldanová, který byl před protesty otevřen den co den. „Nakonec nás to dramaticky ovlivní. Vzhledem k veškeré práci, kterou jsme do toho už vložili, je to v tuto chvíli jako úplně nový bar a budeme muset vymyslet úplně novou marketingovou strategii.“

„Malé Tokio bylo v pondělí velmi tvrdě zasaženo rabováním,“ prozradila listu L. A. Times Arlene Roldanová.

Ve středu jejich tým zkusil něco jiného: znovu otevřít v poledne a zavřít v 19 hodin v souladu s platným zákazem vycházení. Nyní se snaží oslovit zcela novou demografickou skupinu těch, kteří se mohou zastavit na drink během dne, a zároveň sdělit štamgastům, že bar bude otevřen pouze do 19 hodin, dokud nebude zákaz vycházení zrušen.

„Zdá se, že jsme neustále součástí (protestů), takže nabízíme vodu a místo, kde lidé mohou načerpat nové síly a zotavit se,“ prozradila Roldanová. „Také nabízíme uvítací nápoj každému, kdo si potřebuje jen uklidnit nervy, protože je tady velmi intenzivní napětí.“

