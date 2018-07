Umělci znovu v akci! Anna Geislerová dokonce pracovala rukama, aby naštvala Babiše

Herečka Anna Geislerová se pustila do premiéra Andreje Babiše (ANO). Jásala nad nápisy na silnici. Nešetřila ani prezidenta Miloše Zemana.

Aňa Geislerová na sociální síti zajásala nad nápisy, které ozdobily některé silnice. Účastníci slavného závodu Tour de France si při jedné z etap mohli na silnici přečíst nápis „Babiš = StB", odkazující na fakt, že je Babiš veden jako spolupracovník komunistické Státní bezpečnosti.

Obdobný nápis „Babiš je StB" vyfotila Geislerová také na silnici v Orlických horách. „Zalíbilo se nám to. A dalším místem na mapě, kde se to ví, jsou Orlické hory!! Kde budou další?" zeptala se herečka.

O něco dříve Geislerová sdílela informace o tom, že dnes premiér Andrej Babiš a prezident Miloš Zeman kritizují justici za rozhodnutí v kauze H-System, ale v dobách, kdy Miloš Zeman vedl ČSSD, tak jeho poradce Miroslav Šlouf pravděpodobně získával část peněz klientů H-Systemu. Podle serveru Seznam zprávy.cz existovalo i propojení mezi H-Systemem a pozdějším prezidentem Václavem Klausem. Klaus jako někdejší nejvyšší představitel ODS mohl tušit, že se v H-Systemu něco děje přes svého tehdejšího ministra financí Ivana Kočárníka. Budoucí Kočárníkova choť byla klientkou H-Sysrtemu.

