reklama

Jakub Kulhánek prohlásil, že je jako politik loajální k České republice, a když se ujímal funkce ministra zahraničí, měl prý obavy, že se zahraniční politika stane předmětem předvolebního boje. V některých chvílích se tak opravdu stalo.

Jinak se snaží rozvíjet ekonomické vztahy s dalšími zeměmi a pomáhat českým podnikatelům. Má za sebou cestu do Egypta a nyní ho čeká let do Saúdské Arábie.

Pokud jde o rozvíjení vztahů s Ruskem, podle Kulhánka teď první krok musí udělat Moskva, protože za vrbětickou kauzou a smrtí dvou českých občanů stáli ruští agenti. Česko na tuto skutečnost jen reagovalo tím, že s Moskvou srovnalo vzájemné počty diplomatů. Teď by Rusko mělo ukázat ochotu k rozvíjení zamrzlých vztahů tím, že Česko zmizí ze seznamu zemí nepřátelských vůči Ruské federaci.

Úplné zničení vztahů s Ruskem? Nerozumné, varuje ministr Kulhánek

„Jako ministra zahraničí mě nemůže těšit to, že naše vztahy s Ruskem jsou na bodu mrazu. Teď jsme vstoupili do těžkého období. My jsme to ale nezavinili, a museli jsme reagovat a reagovali jsme správně. Navíc když nás Rusko přidalo na seznam států, které nejsou přátelské vůči Rusku, nepomohlo to a dál to atmosféru eskaluje. Na zastupitelském úřadu v Moskvě fungujeme ve velmi omezeném módu. Totéž ruská ambasáda v Praze. Teď je otázka, co s tím? Určitě nechci posílat žádné vzkazy. S Ruskem máme mít pragmatické vztahy. I pobaltské státy a Polsko s Ruskem diplomatické vztahy udržují,“ upozornil ministr.

Jakub Kulhánek, MA ČSSD



ministr zahraničí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Stejně tak jsem přesvědčen, že je potřeba udržet ekonomické vztahy a podporovat české firmy, které mají zájem podnikat v Rusku a u nás vytvářejí pracovní místa. Volání některých politiků po úplné demontáži obchodních vztahů s Ruskem považuji za krátkozraké a nerozumné,“ varoval.

Celý rozhovor naleznete zde

Psali jsme: Paní Bohdalová má pravdu. A rasismus na Spartě? Vyoral volá psychiatra Hukot ve sněmovně: Srab Babiš. Když se může ukázat jako státník, tak couvne Olympijský výbor vyšetřuje ruskou televizi. Měli tam zesměšňovat transgender vzpěračku Neklidný Pavel Fischer: Podezřelá firma v Moskvě

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.