Uražená Miroslava Němcová: Já přišla do politiky ze svého malého knihkupectví

Miroslava Němcová se v prvním kole jen těsně nedostala do Senátu, její zisk byl velmi blízký 50 procentům. Hampl se oproti tomu pohyboval na dvacetiprocentní hranici. „Uvidíme, jestli se to dá zvrátit. Je pravda, že si připadám trochu jak David proti Goliášovi. Ten rozdíl je velký. Ale věřím, že mám co nabídnout. Nabízím zcela konkrétní věci, konkrétní výsledky práce za sebou, takže věřím, že je možné to ještě dohnat,“ sdělil Hampl.

„První kolo je za námi a začínáme znovu od nuly. Žádný hlas z toho prvního kola se nepřevádí do kola druhého a je to vlastně nová etapa těch voleb a já doufám, že už po těch zkušenostech, které lidé s těmi volbami mají, tak vědí, že většinou, zcela výjimečně se stane, že je někdo zvolen v tom prvním kole, a jsou zvyklí chodit i k tomu druhému, tak je vyzývám, aby přišli i tentokrát,“ nechala se slyšet Němcová. Ta podle svých slov s nikým o vyslovení podpory nejednala. „Sešla jsem se na oboustrannou žádost s Piráty a bavili jsme se spíše o obecných otázkách v oblasti kultury i životního prostředí,“ podotkla Němcová.

Po prvním kole vyvolala velký ohlas slova senátora Václava Hampla pro Deník N, kdy na adresu Miroslavy Němcové řekl, že se jí daří budovat mýtus neposkvrněné politické ikony navzdory jejímu dlouholetému a praktickému zapojení do politiky ODS. Teď s odstupem dvou nebo už tří dnů, měnil by na tom výroku něco? „To byla odpověď na otázku, jak si vysvětluju ten velký rozdíl. A já si prostě myslím, že velkou součástí toho je, že prostě paní Němcová je dlouho v politice a tento jako statut si vybudovala, nebo jí vznikl, já teď nevím, nechci tím implikovat záměrnou aktivitu,“ sdělil Hampl. „Mýtus může docela dost odpovídat realitě, to jen tak na vysvětlenou. Ale mně tam spíš šlo o to, že chápu tu velkou prioritu a sdílím tu velkou prioritu obrany demokracie, obrany ústavnosti, ale mně vlastně za tím trošku chybí nějaké konkrétno. Já si spíš pamatuji ty věci jako prostě opoziční smlouva nebo na ní postavená úprava volebního zákona, ale jinak moc konkrétních věcí si nepamatuji,“ poznamenal.

„Mně tohleto přijdou takové docela podpásové věty. Zaznamenala jsem je bohužel několikrát. Že ve chvíli, kdy nelze říct nic konkrétního k mé aktivitě politické, tak se vytahují věci, které bych řekla, že jsou dlouho za námi a nejsou součástí této volební kampaně. Já se opravdu dlouhodobě profiluji v Poslanecké sněmovně ve všech funkcích, ať už ve vedení, funkce místopředsedkyně, předsedkyně Sněmovny, jako člověk, jemuž záleží na ústavnosti, na dodržování demokracie, demokratických principů. Mou obrovskou oblastí zájmu od chvíle, kdy jsem byla v politice, byla a je oblast kultury. A zároveň tím, že jsem do politiky přišla z komunální sféry, ze svého malého knihkupectví, tak je mi velmi blízká oblast i těchto drobných podnikatelů, živnostníků...,“ reagovala Němcová.

„Velice mě uráží, když někdo ze mě dělá nějakou loutku, která je kývačem a nemá vlastní mysl, nemá vlastní priority, nemá vlastně v sobě nic. Mě to opravdu zlobí, myslím si, že tohleto jsme si mohli odpustit, že pan Hampl jako člověk z akademické obce, já bych mu také mohla vykládat, že nese vinu za to, že v Karlově univerzitě se rozprostírají čínské nitky, na které upozorňuje BIS a NÚKIB, a znamená to ohrožení bezpečnosti naší země, ale vím, že by to bylo podpásové, liché a nefér, a tak to nedělám,“ uvedla Němcová a bránila se moderátorovi, že tak nyní postupuje. „Ne, já to nedělám. Já reaguji jenom na to, že jestliže jsem já osočována z něčeho, co se mnou nemůže být spojováno, tak musím na to reagovat. Nebudu ten, kdo si na sobě nechá štípat dříví,“ podotkla.

Čínské vlivy jsou pak podle Hampla záležitostí současného vedení, kdy on je už šest let pryč. „Tak to si myslím, že právem není zmiňováno. Já jsem naopak kritikem těchto věcí,“ poznamenal a dal se do dalšího vysvětlování: „Mně tam opravdu chyběla ta konkréta. Proto já třeba říkám volební zákon, který dělá to, že hlas v Karlovarském kraji má poloviční váhu než hlas ve Středočeském kraji. Tak proto jsme s dalšími senátory podali ústavní žalobu, protože to je neústavní. Tak proto jsem to zmiňoval, protože nevidím ty kroky, které máte za sebou nebo které chystáte v tom Senátu... mě zaskočilo, když se vás televize ptala, v jakém chcete být v Senátu výboru, tak bych u někoho, kdo má tuhle prioritu, čekal ústavně-právní výbor, a vy řeknete kultura,“ pozastavoval se Hampl.

„Já řeknu kultura proto, protože třeba nemám právnické vzdělání. Vy sám jste používal nějaké billboardy, které narážely na to, kdo a jaké vzdělání má. Já si jsem vědoma toho, že tohle je velmi odborná aktivita. Budu velmi ráda docházet do tohoto výboru, což může každý ze zákonodárců – a může si získat informace o tom, co ho zajímá,“ odvětila Němcová, která včera vyzvala svého protikandidáta k tomu, aby kampaň byla slušná. „Pan senátor se mi neomluvil za ta svá slova,“ podotkla k tomu Němcová, která se domnívá, že by bylo fajn, kdyby ta omluva přišla.

„Za co se mám omluvit přesně?“ zeptal se Hampl. „Tak nic,“ zareagovala Němcová. „Tak jsme v soutěži názorů, politických postojů a zkušeností a prostě já si myslím, že je důležité, abych se tam snažil popisovat to, jak jakoby věci vidím. Jako snažím se být neurážlivý. Snažím se,“ uvedl Hampl.

