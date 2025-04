Útok na novinářku, která odhaluje Dozimetr. Poškozené auto a spousta otázek

Se svými obavami se reportérka Markéta Dobiášová svěřila veřejnosti prostřednictvím sociálních sítí. Případným pronásledovatelům vzkázala, že pokud se stane něco jí samotné, kolegům nebo blízkým, veškeré dosud nashromážděné informace budou ihned zveřejněny.

„Chci tímto vzkázat všem, kdo se nás třeba pokouší zastrašit: pokud se mně, mým blízkým nebo kolegům něco stane, veškeré informace, na kterých pracujeme, jsou již zálohované a budou obratem rozeslány do redakcí po celé zemi,“ napsala Dobiášová.

Pánové v bílém mercedesu

Při investigaci citlivých kauz musí podle jejích slov reportér počítat s nátlakem a zastrašováním. „Vždycky jde o jediné – aby se informace nedostaly k veřejnosti. Zejména teď, před sněmovními volbami. V našem týmu rozplétáme politicko-byznysové vazby, kterým pracovně říkáme ,Covidgate‘. Postupně se dostáváme i ke stopám vedoucím ke kauze Dozimetr – včetně napojení na nejvyšší patra politiky, byznysu a financování vládních stran,“ vysvětlila novinářka.

Dále uvedla, že před pár měsíci ji samotnou i členy její rodiny zneklidnily uvolněné šrouby u kola. „Před pár dny hořely pohřební svíčky před autem našeho kolegy. Včera večer se ke mně dostaly informace, že se na mě v mém okolí vyptávali dva ‚pánové‘ ve vymazleném bílém mercedesu,“ popsala novinářka formy zastrašování a zdůraznila, že se nenechá odradit.

Vypadla matka sama?

Lidé na sociálních sítích reportérce vyjadřují svou podporu, zmiňují „mafiánské praktiky jako v devadesátkách“.

„… Fašismus se nejen u nás zabetonovává… Už to ani neskrývaj,“ napsal jeden z komentátorů na síti X.

Jiní zůstávají skeptičtí: „Ta matka asi vypadla sama. Tohle by vám neublížilo, je to jen tlumič. To by byli fakt hloupí sabotéři.“

Markéta Dobiášová působila v České televizi, kde přináležela k týmu pořadu Reportéři ČT. Poté pracovala pro CNN Prima News, Seznam, Reflex, Echo 24. Nyní působí v investigativním online magazínu inFAKTA.

