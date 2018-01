Už je jasné, kdo v prezidentské debatě ČT nahradí Moravce

Debatu kandidátů na prezidenta před druhým kolem volby bude ve čtvrtek 25. ledna v České televizi moderovat místo Václava Moravce Světlana Witowská. ČTK to dnes řekla mluvčí televize Karolína Blinková.

Předvolební duel prezidenta Miloše Zemana a akademika Jiřího Drahoše je zatím jediný, kde potvrdili účast oba dva kandidáti. Pořad se bude ve 20:00 hodin vysílat ze studia z Kavčích hor přímým přenosem ČT1 i ČT24.

Debaty kandidátů chystá na neděli i televize Nova, na pondělí TV Barrandov a v úterý Prima. Zeman potvrdil účast ve všech z nich, Drahoš trvá na účasti ve dvou debatách.

Nabídku moderovat prezidentskou debatu v České televizi dostal tradičně Václav Moravec, účast ale odmítl. „Generálního ředitele ČT jsem už v neděli informoval, že debatu moderovat nebudu,“ uvedl už dříve Moravec. Podle médií mu vadilo údajně třeba to, že se jeho jméno neobjevilo v dopise, kterým televize zvala oba kandidáty do debaty. Navíc by se prý mohl stát jakýmsi hromosvodem, po němž se bude zejména ze strany prezidenta Zemana snášet kritika na ČT.

Psali jsme: O prsa! Nejnovější čísla hlasu lidu v souboji Zeman - Drahoš. A nejdůležitější je, že... Tohle je unfair, pane moderátore. Veleba si sundal mikrofon a odešel Veselovskému z vysílání Je to nový brutální Kalousek, pustil se Babiš do Piráta Michálka. Ten v rádiu naopak pověděl, co si on myslí o Babišovi VIDEO Martin C. Putna: Nesmějte se Zemanovi, že je starý. Také budete staří. Běžte radši volit Drahoše

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp