Už nebudeme vazalové Západu, zrušíme restituce, řekli komunisté, proč podepřou Babiše

Komunisté se rozhodli podpořit menšinovou vládu premiéra Andreje Babiše a jeho koaličního partnera ČSSD. Proč se rozhodli podpořit tuto vládu? Komunisté mají za to, že dosavadní vlády – vládou Václava Klause počínaje až po kabinet Bohuslava Sobotky ČSSD) – se prý staraly o to, ab se z nás stal poslušný vazal Německa a Spojených států. KSČM to chce změnit.

Andrej Babiš (ANO) si po sobotním jednání širšího vedení KSČM může oddechnout. Díky rozhodnutí komunistů bude mít většinu 108 hlasů v Poslanecké sněmovně pro svou vládu. Co vedlo tuto levicovou stranu k tomu, že podpořila druhého nejbohatšího Čecha Babiše v čele vlády? Prý chce Česko vyvázat z vazalského postavení vůči Německu a USA. Od dob Václava Klause až po Bohuslava Sobotku se podle komunistů pracovalo na tom, abychom se stali polokolonií.

„V průběhu velkých společenských změn však měly jedno společné, připravit a provést zásadní majetkový převrat velkými restitucemi a zprivatizováním veřejných hodnot, z České republiky vytvořit poslušného vazala SRN a USA. Shodná falešná priorita tzv. ‚přátelských transatlantických vazeb‘ nás dovedla do členství v Severoatlantické alianci a v Evropské unii. Demokratické hodnoty se postupně vytrácely, náš stát se stával polokolonií, české vlády a představitelé vládnoucích elit stále více zabředávaly do velkých korupčních afér. Tzv. majetkové vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi ‚církevní restituce‘ a otevřené paktování zejména poslední vlády Bohuslava Sobotky a představitelů KDU-ČSL Pavla Bělobrádka a Daniela Hermana se Sudetoněmeckým krajanským sdružením jen naznačovaly, co dalšího se má v České republice odehrát. Ostatně poslední výroky německé kancléřky Angely Merkelové by neměly nikoho nechat na pochybách,“ stojí v prohlášení KSČM.

Komunisté prý kývli na podporu Andreji Babišovi, aby se k moci nevrátila „zkorumpovaná pravice a pohrobci Sudetoněmeckého landsmanšaftu“. Je to pro KSČM podstatnější, než zjevné rozpory mezi ANO a komunisty v zahraniční politice. Komunisté jsou si těchto rozporů vědomi, ale i tak hodlají pracovat ve prospěch suverénní České republiky.

autor: mp