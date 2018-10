V Brně vznikne koalice bez ANO. Babiš udeřil

Primátorkou bude Vaňková, která vystřídá Petra Vokřála (ANO). Prvním náměstkem zůstane Petr Hladík (KDU-ČSL).

V pondělí večer zástupci ANO, ODS, KDU-ČSL a ČSSD po jednáních oznámili, že se dohodli na koalici. Podle Vaňkové se dnes však věci změnily. Důvody moc nechtěla komentovat, ale jedním z nich byly i reakce voličů ODS na sociálních sítích, kteří nelibě nesli dohodu ODS s ANO, které občanští demokraté v Brně v kampani kritizovali.

Dalším důvodem může být to, že Piráti dříve odmítali obejít vítězné ANO, takže nebyla ani možnost složit bez ANO koalici, která by měla většinu mandátů. Nyní už ale Piráti takovou koalici neodmítají.

ODS bude mít pět radních, lidovci tři, Piráti dva a ČSSD jednoho. Vaňková řekla, že je ráda, že bude mít Brno po 20 letech primátorku a k tomu právničku. Před dvaceti lety byla primátorkou za ODS bývalá ústavní soudkyně Dagmar Lastovecká.

Podle Vaňkové se strany shodují v rezidentním parkování, bytové výstavbě, územním plánování, ale také podpoře seniorů. Podle Hladíka je to vhodná forma spolupráce. Lídr Pirátů Tomáš Koláčný řekl, že je rád, že Piráti dostali šanci.

Vaňková donedávna říkala, že ANO obcházet nechce. „Vnímala jsem velký tlak našich voličů. Do včerejška to vypadalo, že jiná varianta koalice neexistuje. Ale to se změnilo. Teď už tu variantu máme a jsem přesvědčena, že je to nejlepší volba,“ řekla Vaňková.

Babiš označil jednání za megapodraz. „Dnes se měla podepsat dohoda s ANO, kmotři se vracejí,“ uvedl premiér Babiš. Jeho slova přinesla Česká televize. Naproti tomu předseda ODS Petr Fiala je spokojen. „Jsem velmi rád, že v Brně došlo k rychlému utvoření ‚koalice změny‘ v čele s @MVankova_ODS. Bude skvělou primátorkou. ODS je skutečnou alternativou k ANO. Děláme, co jsme voličům slíbili,“ napsal na sociální síti Twitter.

Komunální volby vyhrálo v Brně ANO, které získalo 18 mandátů. Druhá byla ODS s podporou Svobodných a ziskem 14 mandátů. Třetí KDU-ČSL má osm mandátů, Piráti šest, ČSSD pět a SPD čtyři.

autor: mp