V Česku kytara do ruky. V USA… nechtějte vědět co. A kam! Znesvětili Senát

Deník Daily Caller, který pornografický materiál v pátek získal, uvedl, že záběry natočil jeden ze zaměstnanců Kongresu v jednací místnosti senátního justičního výboru. Tentýž muž měl být i samotným aktérem a na záběru provozovat s neznámým mužem anální sex. Údajný zaměstnanec je mimo to na záběrech na všech čtyřech a pózuje na stole, kde často sedí senátoři, aby během slyšení kladli otázky.



Novinářka Laura Loomerová na sociální síti X napsala, že může potvrdit, že jedním z aktérů byl Aidan Maese-Czeropski, legislativní poradce demokratického senátora Bena Cardina.

