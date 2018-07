V Hrzánském paláci se dnes rozehraje další kolo kauzy H-System

Oba členové vlády s jednotlivými stranami sporu hovořili minulou středu.

Nejvyšší soud (NS) vynesl průlomový verdikt v kauze H-Systemu táhnoucí se 25 let minulé úterý, když vyhověl dovolání konkurzního správce. Téměř 60 rodinám bydlícím v Horoměřicích nedaleko Prahy nařídil do měsíce opustit domy, které si bývalí klienti H-Systemu vlastními prostředky dostavěli po zkrachování společnosti v roce 1997. Měsíční lhůta na vystěhování vyprší 23. srpna. Obyvatelé osmi domů zasažených rozsudkem se verdiktu podřídit nechtějí.

Babiš v rozhovoru s deníkem Právo uvedl, že je třeba postupovat v souladu se zákonem, „můžeme se ale snažit přesvědčit obě strany, aby svá stanoviska sblížily“. Předseda vlády si prý nedovede představit, že by policie lidi z problémových bytů v Horoměřicích vyváděla „na dlažbu“, to by považoval za „absurdní a skandální“.

Podle Babiše je potřebná stížnost k Ústavnímu soudu (ÚS), která by mohla pro bývalé klienty H-Systemu čelící hrozbě vystěhování získat čas. Družstvo Svatopluk avizovalo, že nejspíše ve druhé polovině týdne takovouto stížnost podá. ÚS by pak mohl vykonatelnost rozhodnutí NS odložit.

Asi stovka obyvatel Horoměřic v bytech družstva Svatopluk tvoří jen část lidí, kteří s krachem H-Systemu přišla v součtu skoro o miliardu korun. Konkurzní správce Monsport má podle NS právo zpeněžit horoměřické byty ve prospěch všech věřitelů. „Pohybujeme se v režimu konkurzního zákona a já nemůžu vytáhnout z moře věřitelů a bývalých klientů H-Systemu jednu skupinku a obdarovat je a druhým vysvětlovat, že na ně nevyjde,“ uvedl Monsport.

Žalobu správce v minulosti soudy zamítly, mimo jiné pro rozpor s dobrými mravy. NS ale nyní dospěl k závěru, že nájemní smlouvy mezi družstvem Svatopluk a obyvateli bytů jsou neplatné, protože družstvo pokračovalo ve stavbě na pozemcích H-Systemu a investovalo do cizího majetku.

