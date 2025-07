V Německu udělali další razii u Petra Bystroně. Zrovna když jednal v USA

„Když jsem byl v Kongresu, dostal jsem informaci, že došlo k další, tedy ke dvěma raziím,“ uvedl v úterý Bystroň v telefonickém hovoru pro americký konzervativní web The Daily Signal. Razie se měly odehrát v Mnichově.

Úřady provedly razie v domě Bystroňova bývalého zaměstnance a v bytě, který dříve Bystroňova bývalá obuvnická firma používala ke skladu bot.

Podle Bystroně je hlavní důvod razií, tedy podezření z úplatkářství z Ruské federace, založeno na zprávách bez důkazů. K tomu Bystroň v rozhovoru pro americký list zpochybnil smysl razie v bývalém obuvnickém skladu.

„Je naprosto zbytečné provádět prohlídku ve skladu s botami,“ řekl Bystroň. „Je zřejmé, že tam nic není. Myslím, že to bylo jen: ‚Provedeme u vás razii, až budete v USA‘, protože vědí, co tady dělám, a tohle je boj proti nim,“ naznačil europoslanec, že načasování razií během jeho cesty do Spojených států nebylo neúmyslné.

Bystroň mluví o „cíleném teroru proti opozici“. „Absurdní jednání úřadů nelze interpretovat jinak. Jsem opoziční politik, tak se ode mě zřejmě očekává, že se vzdám svého odporu proti hluboce zakořeněné systémové korupci,“ sdělil Bystroň pro server The Gateway Pundit.

Dle jeho názoru byly všechny razie, zaměřené na místa s ním spojená, provedené nelegálně. Policie již podnikla razii do Bystroňova domu, do kanceláře v Bundestagu i v domech, které vlastní jeho rodina.

„Každá z nich představuje krok od demokratického ústavního státu směrem k autoritářskému režimu, který se snaží umlčet disent za každou cenu,“ kritizoval Bystroň útlak opozice v Německu.

Veškerá obvinění proti své osobě Bystroň popírá a označuje vyšetřování za politicky motivovaný „hon na čarodějnice“ vedený s cílem umlčet konzervativní kritiky migrace, války na Ukrajině a globalismu.

„Německé úřady plivají J. D. Vanceovi do tváře. Ukazují prostředníček celé Trumpově administrativě a říkají: ‚Dělali jsme to před 80 lety Židům, před 50 lety protikomunistickým disidentům a teď to děláme konzervativní opozici‘,“ uvedl Bystroň s odkazem na viceprezidenta USA, na jeho projev na bezpečnostní konferenci v Berlíně, kde Vance odsoudil útoky na svobodu slova v Evropě.

Europoslanec Petr Bystroň z německé pravicové strany AfD čelí podezření z přijetí úplatku od proruské platformy Hlas Evropy výměnou za šíření kremelské propagandy. Podle tvrzení serveru POLITICO měl Bystroň obdržet 20.000 eur.

Český Deník N spolu s německým Spiegelem tehdy informoval, že Bezpečnostní informační služba (BIS) má k dispozici zvukový záznam, na němž Bystroň údajně počítá hotovost, kterou měl obdržet v souvislosti s aktivitami pro Hlas Evropy.

Šéfredaktoru Deníku N Pavel Tomášek ve středu pro list The Daily Signal sdělil, že si deník pevně stojí za svým zpravodajstvím o případu Hlasu Evropy. „Pan Bystroň jako veřejně známá osoba musí akceptovat veřejný zájem o svou osobu a jednání, včetně kritického zkoumání,“ dodal Tomášek.

Zároveň se šéfredaktor zastal novinářky Zdislavy Pokorné, která o situaci informovala. „Plně také stojíme za investigativní prací naší kolegyně Zdislavy Pokorné. Svou reportáží odhalila řadu provinění ve veřejném a politickém životě, za což získala Novinářskou cenu pro novináře mladší 33 let,“ uvedl šéfredaktor Deníku N Pavel Tomášek.

Zdislava Pokorná, která se do té doby tajným službám žurnalisticky nevěnovala, přišla se skandálem vloni před volbami do Evropského parlamentu. Někteří čtenáři se pozastavili nad tím, jak její informace, vycházející ze zpravodajské komunity, byly časově sladěny s tiskovkou premiéra, kde hovořil o informacích BIS.

Psali jsme: Česká média zamlčela? Bystroň: Tvrdý náraz německé vlády na USA Zrada na voličích se nevyplácí. Bystroň k pádu CDU/CSU v průzkumech Merkelová zvedla ruku a Petr Bystroň je za to popotahován. Evropský parlament souhlasí „Hlasovala jsem samozřejmě pro.“ Nerudová se chlubí podílem na vydání europoslankyně ANO