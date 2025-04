„Hlasovala jsem samozřejmě pro.“ Nerudová se chlubí podílem na vydání europoslankyně ANO

Zbavení imunity Nagyové doporučil již v polovině března výbor pro právní záležitosti (JURI). Nagyová podle vlastních slov verdikt čekala a je přesvědčena, že soud potřetí rozhodne v její prospěch a očistí ji. Upozornila, že nejde o rozsudek, ale pouze o umožnění vyšetřování ze strany české justice.

„Rozhodnutí jsem čekala, protože Evropský parlament většinu kauz vydává, neposuzuje vinu nebo nevinu. Na tom není nic překvapujícího,“ řekla českým novinářům ve Štrasburku Nagyová. Dodala, že ji naopak překvapilo tolik hlasů proti zbavení imunity. „Asi vnímají, že něco v tomto případu není v pořádku. Opakovaně tady padaly dotazy od mých kolegů, jestli to opravdu trvá už devět let, co se brodíme v tomto bahně, a jestli opravdu je to kauza, která se týká věcí, které se nestaly, protože se nestaly tak, jak říká obžaloba, před 19 lety, což už je velmi dávno,“ dodala česká europoslankyně.

V kauze Čapí hnízdo jsou obžalováni předseda ANO Andrej Babiš a právě Nagyová. Městský soud je loni v únoru podruhé nepravomocně zprostil obžaloby, ale odvolací soud řízení přerušil poté, co Nagyová získala mandát v Evropském parlamentu a s ním i imunitu. Vrchní soud v Praze následně požádal EP o její odebrání.

Státní zástupci tvrdí, že Babiš na přelomu let 2007 a 2008 vyvedl společnost Farma Čapí hnízdo z Agrofertu a přepsal akcie na své děti a partnerku, aby firma zdánlivě splňovala podmínky pro dotaci pro malé a střední podniky. Nagyová podle obžaloby žádost o dotaci podala. Oba vinu popírají.

„Stále se cítím nevinná a věřím, že to obhájíme i potřetí a kolikrát to bude potřeba,“ odpověděla na dotaz novinářů europoslankyně. „Myslím si, že každému příčetnému člověku v této zemi je jasné, že celá tato kauza je o tom dostat pana Babiše z politiky a znevěrohodnit jeho a celé naše hnutí,“ dodala.

Europoslankyně za STAN Danuše Nerudová na síti X ostře zkritizovala hnutí ANO. „Je ostudou hnutí ANO, že některé jejich europoslankyně zaregistrujete až ve chvíli, kdy se hlasuje o jejich zbavení imunity. Hlasovala jsem samozřejmě pro,“ napsala na sociální síti X.

Ozvala se i Lucie Potůčková z hnutí STAN. Ta predikovala, že se začne ozývat křik o umlčování a zavírání opozice. „Křik místních Patriotů o totalitě, umlčování, cenzuře a zavírání opozice 3, 2, 1 teď... A přitom by úplně stačilo nekrást, nepodvádět nebo nevyvěšovat rasistický plakáty,“ napsala poslankyně za STAN na síti X.

Petr Bystroň, německý europoslanec českého původu za AfD, přišel o imunitu v souvislosti s obviněním z používání nacistických symbolů. Mnichovská státní zastupitelství ho viní z toho, že v roce 2022 na platformě X zveřejnil fotokoláž s údajným hitlerovským pozdravem. Proti Bystroňovi již dříve vydal soud trestní příkaz, který politik napadl. Jeho právní zástupce označil vyšetřování za „juristický nesmysl“, informuje deník Zeit.

Řízení, které mělo začít v červenci 2024 před mnichovským soudem, bylo pozastaveno kvůli Bystroňově imunitě. Nyní může být obnoveno. Kromě toho čelí Bystroň dalším dvěma vyšetřováním – jednomu kvůli údajnému přijetí peněz z proruského portálu Voice of Europe a druhému kvůli podezření z podvodu. V obou případech by měl Evropský parlament brzy rozhodnout o zbavení imunity.

Bystroň také čelí kritice za zaměstnávání své partnerky Magdaleny Martiny B. v kanceláři Evropského parlamentu, což je v rozporu s pravidly. Ta po odhalení přešla do finančního oddělení frakce Europa der Souveränen Nationen (ESN), kde nyní pobírá plat kolem 4 000 eur.

Další kontroverzní postavou v Bystroňově týmu je Marc Dassen, bývalý redaktor časopisu Compact a přispěvatel proruského Voice of Europe. Dassen popírá, že by pro tuto platformu pracoval placeně, ačkoli pod jeho jménem vyšlo několik článků.

Bystroň veškerá obvinění odmítá a označuje je za „konstruovaná“ a „politicky motivovaná“.

Při hlasování přišla o poslaneckou imunitu i dvojice zástupců zvolených za polské Právo a spravedlnost, Maciej Wąsik a Mariusz Kamiński.

